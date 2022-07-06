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Пушков ответил немецкому депутату на призыв запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 06.07.2022
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Пушков ответил немецкому депутату на призыв запустить "Северный поток — 2"
Пушков ответил немецкому депутату на призыв запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 06.07.2022
Пушков ответил немецкому депутату на призыв запустить "Северный поток — 2"
Берлин напрасно полагает, что запуск газопровода "Северный поток — 2" зависит исключительно от решения немецких властей, написал в Telegram-канале сенатор... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:37
2022-07-06T21:18
россия
северный поток — 2
в мире
экономика
природный газ
германия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Берлин напрасно полагает, что запуск газопровода "Северный поток — 2" зависит исключительно от решения немецких властей, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст призвал начать переговоры по запуску "Северного потока — 2" на ограниченный период времени для обеспечения поставок газа в Германию.Сенатор также задался вопросом, а нужно ли России "входить в положение" Берлина, временно запуская газопровод в условиях наложенных на нее ограничительных мер. Он напомнил, что Москва заинтересована в долгосрочных контрактах на поставку энергоносителей.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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россия, северный поток — 2, в мире, экономика, природный газ, германия
19:37 06.07.2022 (обновлено: 21:18 06.07.2022)
 
Пушков ответил немецкому депутату на призыв запустить "Северный поток — 2"

Сенатор Пушков усомнился в необходимости войти в положение ФРГ по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Алексей Пушков
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Берлин напрасно полагает, что запуск газопровода "Северный поток — 2" зависит исключительно от решения немецких властей, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст призвал начать переговоры по запуску "Северного потока — 2" на ограниченный период времени для обеспечения поставок газа в Германию.

"Подобное заявление говорит о том, что в Берлине убеждены: ключ от запуска "Северного потока — 2" находится в их руках. Захотят — закроют, захотят — откроют. Но они забывают, что наполнение трубопровода идет из России", — подчеркнул Пушков.

Сенатор также задался вопросом, а нужно ли России "входить в положение" Берлина, временно запуская газопровод в условиях наложенных на нее ограничительных мер. Он напомнил, что Москва заинтересована в долгосрочных контрактах на поставку энергоносителей.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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