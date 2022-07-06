https://ria.ru/20220706/gaz-1800792469.html
Пушков ответил немецкому депутату на призыв запустить "Северный поток — 2"
Пушков ответил немецкому депутату на призыв запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 06.07.2022
Пушков ответил немецкому депутату на призыв запустить "Северный поток — 2"
Берлин напрасно полагает, что запуск газопровода "Северный поток — 2" зависит исключительно от решения немецких властей, написал в Telegram-канале сенатор... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:37
2022-07-06T19:37
2022-07-06T21:18
россия
северный поток — 2
в мире
экономика
природный газ
германия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Берлин напрасно полагает, что запуск газопровода "Северный поток — 2" зависит исключительно от решения немецких властей, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст призвал начать переговоры по запуску "Северного потока — 2" на ограниченный период времени для обеспечения поставок газа в Германию.Сенатор также задался вопросом, а нужно ли России "входить в положение" Берлина, временно запуская газопровод в условиях наложенных на нее ограничительных мер. Он напомнил, что Москва заинтересована в долгосрочных контрактах на поставку энергоносителей.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220706/gaz-1800744946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, северный поток — 2, в мире, экономика, природный газ, германия
19:37 06.07.2022 (обновлено: 21:18 06.07.2022)
Пушков ответил немецкому депутату на призыв запустить "Северный поток — 2"
Сенатор Пушков усомнился в необходимости войти в положение ФРГ по "Северному потоку — 2"