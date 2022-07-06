https://ria.ru/20220706/gaz-1800744946.html

"У нас нет выбора": в Японии не могут найти альтернативу российскому газу

"У нас нет выбора": в Японии не могут найти альтернативу российскому газу - РИА Новости, 06.07.2022

"У нас нет выбора": в Японии не могут найти альтернативу российскому газу

Президент крупной японской транспортной компании Mitsui OSK Lines Такеши Хасимото в беседе с британским изданием Financial Times заявил, что у Японии нет иного... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:07

2022-07-06T17:07

2022-07-06T18:49

экономика

япония

россия

sakhalin energy

в мире

спг

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент крупной японской транспортной компании Mitsui OSK Lines Такеши Хасимото в беседе с британским изданием Financial Times заявил, что у Японии нет иного выбора, кроме как покупать газ из России.Глава Mitsui OSK также подчеркнул, что газ, который Япония закупает у России относительно дешево в рамках долгосрочных контрактов, необходим для обеспечения базовых потребностей в электроэнергии."Сейчас цены на спотовом рынке как СПГ, так и угля довольно высокие, что является одной из причин нежелания Японии отказываться от поставок российского СПГ", — заключил Хасимото.Издание отметило, что доля поставок из России в общем объеме импортируемого Японией газа составляет порядка десяти процентов.Президент Владимир Путин 30 июня подписал указ о "Сахалине-2". Из него следует, что оператора проекта Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) заменит новое российское юридическое лицо, а имущество компании станет собственностью России. Доли в уставном капитале оператора получат "Газпром Сахалин холдинг" и сама новая компания. Иностранным владельцам также предназначаются доли — пропорциональные тем, что они имели в Sakhalin Energy. Чтобы уведомить правительство России о согласии принять их, компаниям дается месяц.

https://ria.ru/20220706/medvedev-1800646655.html

https://ria.ru/20220704/neft-1800065153.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, япония, россия, sakhalin energy, в мире, спг