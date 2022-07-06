17:07 06.07.2022 (обновлено: 18:49 06.07.2022)
"У нас нет выбора": в Японии не могут найти альтернативу российскому газу
Глава японской Mitsui OSK Хасимото заявил об отсутствии альтернатив газу из России
© AP Photo / Koji SasaharaТанкер со сжиженным природным газом в японском порту
© AP Photo / Koji Sasahara
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент крупной японской транспортной компании Mitsui OSK Lines Такеши Хасимото в беседе с британским изданием Financial Times заявил, что у Японии нет иного выбора, кроме как покупать газ из России.
"Япония не может отказаться от импорта российского СПГ из-за резкого роста цен на энергоносители и ограниченных возможностей в сфере атомной энергетики", — пояснил он.
"Сейчас цены на спотовом рынке как СПГ, так и угля довольно высокие, что является одной из причин нежелания Японии отказываться от поставок российского СПГ", — заключил Хасимото.
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Издание отметило, что доля поставок из России в общем объеме импортируемого Японией газа составляет порядка десяти процентов.
Президент Владимир Путин 30 июня подписал указ о "Сахалине-2". Из него следует, что оператора проекта Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) заменит новое российское юридическое лицо, а имущество компании станет собственностью России. Доли в уставном капитале оператора получат "Газпром Сахалин холдинг" и сама новая компания. Иностранным владельцам также предназначаются доли — пропорциональные тем, что они имели в Sakhalin Energy. Чтобы уведомить правительство России о согласии принять их, компаниям дается месяц.