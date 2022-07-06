https://ria.ru/20220706/gaz-1800619275.html

Австрия предоставит хранилище "Газпрома" в Хайдахе другим поставщикам

Австрия предоставит хранилище "Газпрома" в Хайдахе другим поставщикам - РИА Новости, 06.07.2022

Австрия предоставит хранилище "Газпрома" в Хайдахе другим поставщикам

Газохранилище "Газпрома" в Хайдахе до сих пор не заполнено, поэтому будет предоставлено в распоряжение другим энергопоставщикам, и Австрия будет его... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:19

2022-07-06T11:19

2022-07-06T12:13

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карл нехаммер

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ВЕНА, 6 июл - РИА Новости. Газохранилище "Газпрома" в Хайдахе до сих пор не заполнено, поэтому будет предоставлено в распоряжение другим энергопоставщикам, и Австрия будет его использовать, заявил в среду канцлер страны Карл Нехаммер."Мы ввели принцип "используй или потеряй", который означает, что газохранилища используются по назначению, то есть для хранения газа, а если этого не происходит, то они изымаются у оператора и предоставляются в распоряжение другим для хранения газа", - заявил он на пресс-конференции в среду."Где это требуется? Хайдах - это то газохранилище в Австрии, которое до сих пор не заполнено, поэтому теперь будет предоставлено в распоряжение другим энергопоставщикам для хранения там газа. И мы как австрийская Республика в будущем будем его использовать", - разъяснил он.Как уточнила министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер, австрийский энергетический регулятор E-Control уже запустил процесс, чтобы положить конец систематическому ненаполнению хранилища в Хайдахе."Закон с 1 июля в силе, и в Австрии (поставщикам - ред.) больше нельзя использовать забронированные мощности, которые они систематически не заполняют. Если накопления не происходит, мощности должны быть переданы другим, это критическая инфраструктура, которая необходима именно в таком кризисе. Именно это сейчас происходит в случае с "Газпромом" и его хранилищем в Хайдахе", - пояснила она.

https://ria.ru/20220706/germaniya-1800608564.html

https://ria.ru/20220706/gaz-1800598611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, австрия, газпром, природный газ, россия, карл нехаммер