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В бундестаге призвали запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 06.07.2022
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В бундестаге призвали запустить "Северный поток — 2"
В бундестаге призвали запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 06.07.2022
В бундестаге призвали запустить "Северный поток — 2"
Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст в интервью Rheinische Post призвал начать переговоры по запуску газопровода "Северный поток РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:05
2022-07-06T12:02
экономика
германия
северный поток — 2
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст в интервью Rheinische Post призвал начать переговоры по запуску газопровода "Северный поток — 2", чтобы обеспечить Германию газом. "При необходимости ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2" на ограниченный период времени, если поставка газа не может быть гарантирована иным образом", — сказал он. Кроме того, по мнению депутата, правительства стран Евросоюза должны пересмотреть энергетические санкции против России, поскольку они не приносят ожидаемого результата. "Наоборот, эти меры выгодны России. Они означают, что, хотя продается меньше, выручка от этих продаж в целом выше", — пояснил Эрнст. Он добавил, что немецкое правительство должно обеспечить сдерживание цен на энергоносители за счет увеличения поставок, в том числе из России, потому что граждане и экономика страны— жертвы полностью проваленной санкционной политики. На этом фоне аморально сохранять санкции, заключил Эрнст. Позже министр экономики Роберт Хабек заявил, что вариант с запуском "Северного потока — 2" невозможен, так как у газопровода нет допуска и он находится под американскими санкциями.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220704/gaz-1800110960.html
https://ria.ru/20220624/natsionalizatsiya-1797782734.html
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экономика, германия, северный поток — 2, россия, цены на нефть
10:05 06.07.2022 (обновлено: 12:02 06.07.2022)
 
В бундестаге призвали запустить "Северный поток — 2"

Депутат бундестага Эрнст: из-за провала санкций нужно запустить "Северный поток — 2"

© AP Photo / Michael SohnГазопровод "Северный поток" в Лубмине, Германия
Газопровод Северный поток в Лубмине, Германия - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газопровод "Северный поток" в Лубмине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст в интервью Rheinische Post призвал начать переговоры по запуску газопровода "Северный поток — 2", чтобы обеспечить Германию газом.
"При необходимости ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2" на ограниченный период времени, если поставка газа не может быть гарантирована иным образом", — сказал он.
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Кроме того, по мнению депутата, правительства стран Евросоюза должны пересмотреть энергетические санкции против России, поскольку они не приносят ожидаемого результата.
"Наоборот, эти меры выгодны России. Они означают, что, хотя продается меньше, выручка от этих продаж в целом выше", — пояснил Эрнст.
Он добавил, что немецкое правительство должно обеспечить сдерживание цен на энергоносители за счет увеличения поставок, в том числе из России, потому что граждане и экономика страны— жертвы полностью проваленной санкционной политики. На этом фоне аморально сохранять санкции, заключил Эрнст.
Позже министр экономики Роберт Хабек заявил, что вариант с запуском "Северного потока — 2" невозможен, так как у газопровода нет допуска и он находится под американскими санкциями.
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Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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