https://ria.ru/20220706/frida-1800272643.html
Боль, вызов, странная любовь: почему картины Фриды Кало лечат душу
Боль, вызов, странная любовь: почему картины Фриды Кало лечат душу - РИА Новости, 06.07.2022
Боль, вызов, странная любовь: почему картины Фриды Кало лечат душу
Фрида Кало покорила не только мир искусства, она — символ своего времени, популярный до сих пор. Выставки неизменно проходят с аншлагом, а неповторимый стиль... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T08:00
2022-07-06T08:00
2022-07-06T10:58
фрида кало
культура
мексика
живопись
бренды
мода
стиль жизни
мехико (штат)
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Алина Кравцова. Фрида Кало покорила не только мир искусства, она — символ своего времени, популярный до сих пор. Выставки неизменно проходят с аншлагом, а неповторимый стиль знаменитой мексиканки вдохновляет дизайнеров — в Латинской Америке выпускают косметику, алкоголь, ювелирные изделия и другую продукцию с ее именем. Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения художницы. В чем ее феномен и как она стала брендом — в материале РИА Новости.ИскренностьПервое, что подкупает в живописи Кало, — искренность рассказа о себе. Практически все события, которые происходили с художницей, находят отражение в ее работах. Так, на картине "Автобус" (1929) изображены пассажиры, путешествующие по Койоакану. Ребенок смотрит в окно, за которым виден магазин La Risa ("Смех"). Художница иронизирует над аварией, в которую попала в 18 лет. Последовавшие многочисленные операции также стали темой ее картин. "Самая смешная вещь в мире — это трагедия", — говорила Кало.ПсихотерапияТемы, которые затрагивает Фрида Кало, — очень личные, однако близки каждому. Положение женщины в обществе, самоидентичность, любовь, брак и измена, желание и невозможность иметь детей. Особенно они тревожат молодых людей, которые только учатся выстраивать отношения.Отношения с мужем, известным мексиканским художником Диего Риверой, были бурными и страстными, но полными ссор и измен. Однажды из мести супруг затеял интрижку с сестрой Фриды. Свои эмоции Кало выплескивала на холсте.На картине "Без надежды" она иллюстрирует испанское выражение "кормить из воронки", которое по значению близко русскому "вешать лапшу на уши".Внутренняя силаСлабым здоровьем она отличалась с самого детства. В шесть лет переболела полиомиелитом, из-за чего одна нога стала короче, и всю жизнь прихрамывала. Несмотря на издевки сверстников, девочка играла с мальчишками в футбол, занималась плаванием и боксом, хорошо училась. Повзрослев, она начала носить длинные юбки и брючный костюм, чтобы скрыть изъян. Это стало основой ее уникального стиля — недостаток Фрида превратила в оригинальность.Сила художницы считывается даже визуально. Знаменитые сросшиеся брови — признак маскулинности, отмечает эксперт по имиджу. Фрида транслирует свою мужественность и тем самым вызывает симпатию, дарит надежду: раз у нее получилось — и у меня получится. Позитивное бунтарствоНикакие правила не могли ее остановить, если она чего-то хотела. Любила мужские костюмы — носила, даже если это не нравилось мужу. Захотелось ходить в национальной одежде — условности светского мира ее не волновали.Неудивительно, что она, как и Диего Ривера, увлеклась коммунистическими идеями. Пара принимала у себя российского революционера и политика Льва Троцкого, и он был очарован яркой мексиканкой. Мастер эпатажаЯркие краски, крупные цветы, орнаменты, которые любила художница, не позволяли ей оставаться незамеченной. Но она эпатировала не только внешностью.По воспоминаниям современников, Фрида сквернословила, курила и любила выпить, что для женщины того времени редкость. Ее личная жизнь тоже бросала вызов традициям. Диего Ривера был старше на 20 лет, выше на двадцать сантиметров и тяжелее супруги на сто килограммов — по крайней мере, на момент знакомства. Близкие называли их "Слон и Голубка". Хотя именно этот мужчина стал главной любовью в жизни Фриды.После многочисленных ссор и расставаний пара объявила брак открытым — все это заставляло говорить о ней и тогда, и сейчас. Существует теория, что для привлечения внимания художница уговаривала врачей делать ей операции, к которым не было показаний. Как усы ДалиПодкрученные тонкие усы мы ассоциируем с Сальвадором Дали, пышные бакенбарды — с Элвисом Пресли. У Фриды Кало такими узнаваемыми чертами были коса, опоясывающая голову, и монобровь. Говорят, художница подрисовывала ее, чтобы подчеркнуть свою уникальность.Картины-ребусыСимволизма полны и работы художницы. Как отмечает Ольга Чуворкина, их не стоит анализировать с точки зрения стиля, как, например, полотна импрессионистов. В картинах Фриды Кало главное — сюжет. Голубой домСакральным смыслом Фрида наделяла все, что ее окружало. Сделала бренд даже из своего жилища, называя его Голубой дом. Сейчас в этом здании в Мехико находится музей. Кало утверждала, что родилась именно здесь, но есть мнение, что это случилось по соседству, у ее бабушки.В Лазурном доме художницы жили попугаи, индюшки, обезьянки, кот, голуби, ацтекские собаки, сова и даже олень. Любой желающий может отправиться в виртуальный тур по музею. Муза модыФрида Кало до сих пор украшает обложки модных журналов и вдохновляет кутюрье. Одной из первых ею заинтересовалась Эльза Скиапарелли — сделала платье "Мадам Ривера" для обложки Vogue. Жан-Поль Готье посвятил мексиканке коллекцию весна-лето — 1998. Элементы стиля Кало прослеживаются у Dolce & Gabbana, Moschino, Alberta Feretti, Etro, Valentino. От носков до куклы БарбиТекила, портсигары, футболки, бижутерия, чехлы на телефоны, принты на одежде — сегодня поклонники художницы могут найти практически любой товар с отсылами к ее философии. Секрет в том, что настоящим брендом она стала еще при жизни, уверена маркетолог Алена Маснева.Фрида — символ, прикоснуться к которому можно очень легко: купив вещь с ее изображением.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фрида кало, мексика, живопись, бренды, мода, стиль жизни, мехико (штат), dolce & gabbana, сальвадор дали, музеи
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Алина Кравцова. Фрида Кало покорила не только мир искусства, она — символ своего времени, популярный до сих пор. Выставки неизменно проходят с аншлагом, а неповторимый стиль знаменитой мексиканки вдохновляет дизайнеров — в Латинской Америке выпускают косметику, алкоголь, ювелирные изделия и другую продукцию с ее именем. Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения художницы. В чем ее феномен и как она стала брендом — в материале РИА Новости.
Искренность
Первое, что подкупает в живописи Кало, — искренность рассказа о себе. Практически все события, которые происходили с художницей, находят отражение в ее работах.
Так, на картине "Автобус" (1929) изображены пассажиры, путешествующие по Койоакану. Ребенок смотрит в окно, за которым виден магазин La Risa ("Смех"). Художница иронизирует над аварией, в которую попала в 18 лет. Последовавшие многочисленные операции также стали темой ее картин. "Самая смешная вещь в мире — это трагедия", — говорила Кало.
"Такой автобиографичностью отличаются еще работы Мунка. Но в этом споре Фрида выигрывает, — отмечает историк искусства Ольга Чуворкина. — Ее картины наполняют чувствами и эмоциями, которые художница переживала в тот или иной момент. Получается, что перед вами настоящий живой человек, мы как бы можем побеседовать с ней тет-а-тет через эти картины".
Психотерапия
Темы, которые затрагивает Фрида Кало, — очень личные, однако близки каждому. Положение женщины в обществе, самоидентичность, любовь, брак и измена, желание и невозможность иметь детей. Особенно они тревожат молодых людей, которые только учатся выстраивать отношения.
"Картины Фриды обладают психотерапевтическим эффектом, — считает Чуворкина. — Когда кто-то испытывает страдание и видит такое же в ее работах, это помогает осознать собственные проблемы, понять, что с нами происходит. Причем боль у нее изображена не в лоб, а символично, метафорично".
Отношения с мужем, известным мексиканским художником Диего Риверой, были бурными и страстными, но полными ссор и измен. Однажды из мести супруг затеял интрижку с сестрой Фриды. Свои эмоции Кало выплескивала на холсте.
На картине "Без надежды" она иллюстрирует испанское выражение "кормить из воронки", которое по значению близко русскому "вешать лапшу на уши".
"Феномен Кало в том, что она через картины начала говорить о своем внутреннем мире, — объясняет Инесса Трубецкова, имидж-эксперт, специалист кафедры "Имидж и стиль" Академии социальных технологий. — Для этого нужно обладать определенной смелостью. Причем Фрида абсолютно не реагировала на оценку окружающих, была такая, какая есть".
Внутренняя сила
Слабым здоровьем она отличалась с самого детства. В шесть лет переболела полиомиелитом, из-за чего одна нога стала короче, и всю жизнь прихрамывала. Несмотря на издевки сверстников, девочка играла с мальчишками в футбол, занималась плаванием и боксом, хорошо училась.
Повзрослев, она начала носить длинные юбки и брючный костюм, чтобы скрыть изъян. Это стало основой ее уникального стиля — недостаток Фрида превратила в оригинальность.
"Ее проблемы дают ощущение, что она — земная, не небожитель, — подчеркивает Инесса Трубецкова. — Это, конечно, вызывает сопереживание и подкупает. Но здесь важно, что будет дальше: человек либо занимает позицию жертвы, либо справляется с ситуацией. Фрида Кало выбрала второй путь. Она любила жизнь по максимуму — в этом ее сила. Кажется, ничто не могло сломить эту женщину".
Сила художницы считывается даже визуально. Знаменитые сросшиеся брови — признак маскулинности, отмечает эксперт по имиджу. Фрида транслирует свою мужественность и тем самым вызывает симпатию, дарит надежду: раз у нее получилось — и у меня получится.
Позитивное бунтарство
Никакие правила не могли ее остановить, если она чего-то хотела. Любила мужские костюмы — носила, даже если это не нравилось мужу. Захотелось ходить в национальной одежде — условности светского мира ее не волновали.
Неудивительно, что она, как и Диего Ривера, увлеклась коммунистическими идеями. Пара принимала у себя российского революционера и политика Льва Троцкого, и он был очарован яркой мексиканкой.
"С точки зрения формирования бренда важно, что Фрида заявляла свою позицию, не нарушая ее в дальнейшем, четко следовала выбранному пути, — говорит Трубецкова. — К тому же ее бунтарство позитивно. В отличие, например, от металлистов или скинхедов, например, которые используют более агрессивные, воинственные элементы. В ее манере одеваться — большое уважение к традициям и культуре коренных индейцев. Поэтому вызов у нее — очень эстетичный и осознанный".
Мастер эпатажа
Яркие краски, крупные цветы, орнаменты, которые любила художница, не позволяли ей оставаться незамеченной. Но она эпатировала не только внешностью.
По воспоминаниям современников, Фрида сквернословила, курила и любила выпить, что для женщины того времени редкость.
Ее личная жизнь тоже бросала вызов традициям. Диего Ривера был старше на 20 лет, выше на двадцать сантиметров и тяжелее супруги на сто килограммов — по крайней мере, на момент знакомства. Близкие называли их "Слон и Голубка". Хотя именно этот мужчина стал главной любовью в жизни Фриды.
После многочисленных ссор и расставаний пара объявила брак открытым — все это заставляло говорить о ней и тогда, и сейчас.
Существует теория, что для привлечения внимания художница уговаривала врачей делать ей операции, к которым не было показаний.
"Об этом пишут, но подтверждений нет, — рассказывает Ольга Чуворкина. — Очевидно, началось все с настоящих и серьезных травм, ведь аварию симулировать нельзя. При этом важно, что Фрида рано поняла свою социальную роль в обществе XX века и пыталась ей соответствовать".
Как усы Дали
Подкрученные тонкие усы мы ассоциируем с Сальвадором Дали, пышные бакенбарды — с Элвисом Пресли. У Фриды Кало такими узнаваемыми чертами были коса, опоясывающая голову, и монобровь. Говорят, художница подрисовывала ее, чтобы подчеркнуть свою уникальность.
"Важно, что коса – символ замужней женщины – гармонирует со всем ее образом, подчеркивает его целостность, — обращает внимание Инесса Трубецкова. — Такую укладка часто делали мексиканские женщины. В сочетании с национальной одеждой прическа смотрится уместно. С офисным костюмом — вряд ли вызывало симпатию и работало на бренд. К тому же, такой яркий и символичный элемент в образе должен перекликаться с личными ценностями".
Картины-ребусы
Символизма полны и работы художницы. Как отмечает Ольга Чуворкина, их не стоит анализировать с точки зрения стиля, как, например, полотна импрессионистов. В картинах Фриды Кало главное — сюжет.
"На первый взгляд, работы кажутся очень понятными, — рассуждает историк искусства. — Рассматривая их, можно заметить множество символов: здесь что-то, пришедшее из христианства, а эта деталь знакома по европейскому искусству. Мы начинаем цепляться за символы, словно за крючки, и уходить туда все глубже и глубже. На стыке светского и религиозного, европейского и мексиканского, западного и латиноамериканского рождается что-то очень гармоничное и глубокое".
Голубой дом
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Дом детства и резиденция Кало с 1939 года до ее смерти в 1954 году
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Дом-музей Фриды Кало в Мехико
3 из 3
Дома Кало и Риверы в Сан-Анхеле, они жили там с 1934 года до развода в 1939 году
1 из 3
Дом детства и резиденция Кало с 1939 года до ее смерти в 1954 году
2 из 3
Дом-музей Фриды Кало в Мехико
3 из 3
Дома Кало и Риверы в Сан-Анхеле, они жили там с 1934 года до развода в 1939 году
Сакральным смыслом Фрида наделяла все, что ее окружало. Сделала бренд даже из своего жилища, называя его Голубой дом. Сейчас в этом здании в Мехико находится музей. Кало утверждала, что родилась именно здесь, но есть мнение, что это случилось по соседству, у ее бабушки.
"Голубой дом — символ неба, чистоты, простора, — указывает Инесса Трубецкова. — И это было созвучно Фриде. У человека, который практически побывал на том свете, ценность жизни совсем другая. Поэтому и дом свой она так называла".
В Лазурном доме художницы жили попугаи, индюшки, обезьянки, кот, голуби, ацтекские собаки, сова и даже олень. Любой желающий может отправиться
в виртуальный тур по музею.
Муза моды
Фрида Кало до сих пор украшает обложки модных журналов и вдохновляет кутюрье. Одной из первых ею заинтересовалась Эльза Скиапарелли — сделала платье "Мадам Ривера" для обложки Vogue. Жан-Поль Готье посвятил мексиканке коллекцию весна-лето — 1998. Элементы стиля Кало прослеживаются у Dolce & Gabbana, Moschino, Alberta Feretti, Etro, Valentino.
"Сочетание ярких цветов, необычные принты с этническими мотивами, пышные юбки, цветы в волосах в тон помаде, массивные украшения, серьги в виде кистей рук, подаренные ей Пабло Пикассо, — все эти детали гардероба Кало могут быть отличной базой для создания новых актуальных образов, их легко обыграть — и при этом они узнаваемы," — объясняет модный эксперт Анастасия Воскресенская.
От носков до куклы Барби
Текила, портсигары, футболки, бижутерия, чехлы на телефоны, принты на одежде — сегодня поклонники художницы могут найти практически любой товар с отсылами к ее философии. Секрет в том, что настоящим брендом она стала еще при жизни, уверена маркетолог Алена Маснева.
"Эпатаж, наличие легенды, целостность образа, определенная философия, круг общения, сублимация личных переживаний в творчество — все это создает полноценный личный бренд, — рассказывает эксперт. — Но маркетинговым феноменом ее сделали уже в наши дни. Во многом благодаря СМИ и интернету".
Фрида — символ, прикоснуться к которому можно очень легко: купив вещь с ее изображением.