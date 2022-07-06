https://ria.ru/20220706/frida-1800272643.html

Боль, вызов, странная любовь: почему картины Фриды Кало лечат душу

Боль, вызов, странная любовь: почему картины Фриды Кало лечат душу - РИА Новости, 06.07.2022

Боль, вызов, странная любовь: почему картины Фриды Кало лечат душу

Фрида Кало покорила не только мир искусства, она — символ своего времени, популярный до сих пор. Выставки неизменно проходят с аншлагом, а неповторимый стиль... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T08:00

2022-07-06T08:00

2022-07-06T10:58

фрида кало

культура

мексика

живопись

бренды

мода

стиль жизни

мехико (штат)

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Алина Кравцова. Фрида Кало покорила не только мир искусства, она — символ своего времени, популярный до сих пор. Выставки неизменно проходят с аншлагом, а неповторимый стиль знаменитой мексиканки вдохновляет дизайнеров — в Латинской Америке выпускают косметику, алкоголь, ювелирные изделия и другую продукцию с ее именем. Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения художницы. В чем ее феномен и как она стала брендом — в материале РИА Новости.ИскренностьПервое, что подкупает в живописи Кало, — искренность рассказа о себе. Практически все события, которые происходили с художницей, находят отражение в ее работах. Так, на картине "Автобус" (1929) изображены пассажиры, путешествующие по Койоакану. Ребенок смотрит в окно, за которым виден магазин La Risa ("Смех"). Художница иронизирует над аварией, в которую попала в 18 лет. Последовавшие многочисленные операции также стали темой ее картин. "Самая смешная вещь в мире — это трагедия", — говорила Кало.ПсихотерапияТемы, которые затрагивает Фрида Кало, — очень личные, однако близки каждому. Положение женщины в обществе, самоидентичность, любовь, брак и измена, желание и невозможность иметь детей. Особенно они тревожат молодых людей, которые только учатся выстраивать отношения.Отношения с мужем, известным мексиканским художником Диего Риверой, были бурными и страстными, но полными ссор и измен. Однажды из мести супруг затеял интрижку с сестрой Фриды. Свои эмоции Кало выплескивала на холсте.На картине "Без надежды" она иллюстрирует испанское выражение "кормить из воронки", которое по значению близко русскому "вешать лапшу на уши".Внутренняя силаСлабым здоровьем она отличалась с самого детства. В шесть лет переболела полиомиелитом, из-за чего одна нога стала короче, и всю жизнь прихрамывала. Несмотря на издевки сверстников, девочка играла с мальчишками в футбол, занималась плаванием и боксом, хорошо училась. Повзрослев, она начала носить длинные юбки и брючный костюм, чтобы скрыть изъян. Это стало основой ее уникального стиля — недостаток Фрида превратила в оригинальность.Сила художницы считывается даже визуально. Знаменитые сросшиеся брови — признак маскулинности, отмечает эксперт по имиджу. Фрида транслирует свою мужественность и тем самым вызывает симпатию, дарит надежду: раз у нее получилось — и у меня получится. Позитивное бунтарствоНикакие правила не могли ее остановить, если она чего-то хотела. Любила мужские костюмы — носила, даже если это не нравилось мужу. Захотелось ходить в национальной одежде — условности светского мира ее не волновали.Неудивительно, что она, как и Диего Ривера, увлеклась коммунистическими идеями. Пара принимала у себя российского революционера и политика Льва Троцкого, и он был очарован яркой мексиканкой. Мастер эпатажаЯркие краски, крупные цветы, орнаменты, которые любила художница, не позволяли ей оставаться незамеченной. Но она эпатировала не только внешностью.По воспоминаниям современников, Фрида сквернословила, курила и любила выпить, что для женщины того времени редкость. Ее личная жизнь тоже бросала вызов традициям. Диего Ривера был старше на 20 лет, выше на двадцать сантиметров и тяжелее супруги на сто килограммов — по крайней мере, на момент знакомства. Близкие называли их "Слон и Голубка". Хотя именно этот мужчина стал главной любовью в жизни Фриды.После многочисленных ссор и расставаний пара объявила брак открытым — все это заставляло говорить о ней и тогда, и сейчас. Существует теория, что для привлечения внимания художница уговаривала врачей делать ей операции, к которым не было показаний. Как усы ДалиПодкрученные тонкие усы мы ассоциируем с Сальвадором Дали, пышные бакенбарды — с Элвисом Пресли. У Фриды Кало такими узнаваемыми чертами были коса, опоясывающая голову, и монобровь. Говорят, художница подрисовывала ее, чтобы подчеркнуть свою уникальность.Картины-ребусыСимволизма полны и работы художницы. Как отмечает Ольга Чуворкина, их не стоит анализировать с точки зрения стиля, как, например, полотна импрессионистов. В картинах Фриды Кало главное — сюжет. Голубой домСакральным смыслом Фрида наделяла все, что ее окружало. Сделала бренд даже из своего жилища, называя его Голубой дом. Сейчас в этом здании в Мехико находится музей. Кало утверждала, что родилась именно здесь, но есть мнение, что это случилось по соседству, у ее бабушки.В Лазурном доме художницы жили попугаи, индюшки, обезьянки, кот, голуби, ацтекские собаки, сова и даже олень. Любой желающий может отправиться в виртуальный тур по музею. Муза модыФрида Кало до сих пор украшает обложки модных журналов и вдохновляет кутюрье. Одной из первых ею заинтересовалась Эльза Скиапарелли — сделала платье "Мадам Ривера" для обложки Vogue. Жан-Поль Готье посвятил мексиканке коллекцию весна-лето — 1998. Элементы стиля Кало прослеживаются у Dolce & Gabbana, Moschino, Alberta Feretti, Etro, Valentino. От носков до куклы БарбиТекила, портсигары, футболки, бижутерия, чехлы на телефоны, принты на одежде — сегодня поклонники художницы могут найти практически любой товар с отсылами к ее философии. Секрет в том, что настоящим брендом она стала еще при жизни, уверена маркетолог Алена Маснева.Фрида — символ, прикоснуться к которому можно очень легко: купив вещь с ее изображением.

https://ria.ru/20220704/apsaykling-1799340059.html

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Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

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