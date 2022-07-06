Во Владивостоке открывается Восточный нефтегазовый форум
Во Владивостоке открывается шестой ежегодный международный Восточный нефтегазовый форум
Вид на Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 июл — РИА Новости. Шестой ежегодный международный Восточный нефтегазовый форум, в ходе которого представители властей и отрасли обсудят развитие дальневосточных и сибирских нефтегазовых проектов, в среду открывается во Владивостоке.
Восточный нефтегазовый форум — это профессиональная международная площадка для диалога, обмена опытом представителей власти и бизнеса в нефтегазовой отрасли в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Мероприятие пройдет 6 и 7 июля в Дальневосточном федеральном университете на острове Русском во Владивостоке. По данным организаторов, на форум соберутся свыше 200 участников.
Первый день форума откроется пленарным заседанием и дискуссией на тему "Динамика развития нефтегазовых проектов Дальнего Востока и Восточной Сибири". Среди докладчиков – представители Минфина РФ, Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, властей регионов Дальнего Востока и нефтегазовой отрасли. Они обсудят роль нефтегазового сектора экономики для бюджетной системы РФ и перспективы развития газовой отрасли на Востоке России.
Среди тем форума - стратегия правительства по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока, точки роста нефтегазовой отрасли. В рамках форума будут представлены крупные нефтегазовые проекты региона.
Участники форума обсудят развитие водородных проектов, геологоразведку и добычу, проблемы и перспективы разведки крупнейших нефтегазовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, развитие логистики, инфраструктуры и транспортировки нефти и газа, экологический аспект нефтегазовых проектов и другие темы.