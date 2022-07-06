https://ria.ru/20220706/forum-1800557004.html

Во Владивостоке открывается Восточный нефтегазовый форум

Во Владивостоке открывается Восточный нефтегазовый форум - РИА Новости, 06.07.2022

Во Владивостоке открывается Восточный нефтегазовый форум

Шестой ежегодный международный Восточный нефтегазовый форум, в ходе которого представители властей и отрасли обсудят развитие дальневосточных и сибирских... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T00:26

2022-07-06T00:26

2022-07-06T00:26

экономика

дальний восток

владивосток

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл — РИА Новости. Шестой ежегодный международный Восточный нефтегазовый форум, в ходе которого представители властей и отрасли обсудят развитие дальневосточных и сибирских нефтегазовых проектов, в среду открывается во Владивостоке.Восточный нефтегазовый форум — это профессиональная международная площадка для диалога, обмена опытом представителей власти и бизнеса в нефтегазовой отрасли в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.Мероприятие пройдет 6 и 7 июля в Дальневосточном федеральном университете на острове Русском во Владивостоке. По данным организаторов, на форум соберутся свыше 200 участников.Первый день форума откроется пленарным заседанием и дискуссией на тему "Динамика развития нефтегазовых проектов Дальнего Востока и Восточной Сибири". Среди докладчиков – представители Минфина РФ, Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, властей регионов Дальнего Востока и нефтегазовой отрасли. Они обсудят роль нефтегазового сектора экономики для бюджетной системы РФ и перспективы развития газовой отрасли на Востоке России.Среди тем форума - стратегия правительства по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока, точки роста нефтегазовой отрасли. В рамках форума будут представлены крупные нефтегазовые проекты региона.Участники форума обсудят развитие водородных проектов, геологоразведку и добычу, проблемы и перспективы разведки крупнейших нефтегазовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, развитие логистики, инфраструктуры и транспортировки нефти и газа, экологический аспект нефтегазовых проектов и другие темы.

https://ria.ru/20220518/forum-1789200075.html

https://ria.ru/20220318/novak-1778958564.html

дальний восток

владивосток

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экономика, дальний восток, владивосток, дальневосточный федеральный университет