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Генконсульство Финляндии в Петербурге рассказало о правилах получения визы - РИА Новости, 06.07.2022
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Туризм
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Генконсульство Финляндии в Петербурге рассказало о правилах получения визы
Генконсульство Финляндии в Петербурге рассказало о правилах получения визы - РИА Новости, 06.07.2022
Генконсульство Финляндии в Петербурге рассказало о правилах получения визы
Генконсульство Финляндии в Петербурге ожидает роста количества визовых заявлений от россиян после снятия антиковидных ограничений на въезд в страну, сообщили... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:31
2022-07-06T19:31
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евросоюз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Генконсульство Финляндии в Петербурге ожидает роста количества визовых заявлений от россиян после снятия антиковидных ограничений на въезд в страну, сообщили РИА Новости в дипмиссии.В июне жители Северной столицы подали в визовые центры около десяти тысяч заявлений. Число обращающихся "несколько выросло", отметили дипсотрудники."Со второй половины 2021 года мы наблюдаем повсеместный рост визовых заявителей во всех наших отделениях. Объяснением этому может служить прежде всего то, что с 1 октября 2021 года Финляндия начала прием заявлений на визу у тех, кто в прошлом имел мультишенген сроком действия от двух лет", — поясняют в генконсульстве.Заявление на разрешение на въезд можно подать по предварительной записи в визовых центрах Финляндии, которые работают в 22 городах России."Мы стараемся принять решения по поступающим запросам в течение десяти дней", — информируют сотрудники дипмиссии.Финляндия сняла антиковидные ограничения на въезд 30 июня. С этой даты возобновлен прием туристов из третьих стран, в том числе из РФ.
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туризм, новости - туризм, финляндия, санкт-петербург, россия, евросоюз, визы
19:31 06.07.2022
 
Генконсульство Финляндии в Петербурге рассказало о правилах получения визы

Генконсульство Финляндии в Петербурге ожидает роста числа заявлений на визу

© Pixabay / Pixabay / FinmikiФинская сауна
Финская сауна - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Pixabay / Pixabay / Finmiki
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Генконсульство Финляндии в Петербурге ожидает роста количества визовых заявлений от россиян после снятия антиковидных ограничений на въезд в страну, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
В июне жители Северной столицы подали в визовые центры около десяти тысяч заявлений. Число обращающихся "несколько выросло", отметили дипсотрудники.
"Со второй половины 2021 года мы наблюдаем повсеместный рост визовых заявителей во всех наших отделениях. Объяснением этому может служить прежде всего то, что с 1 октября 2021 года Финляндия начала прием заявлений на визу у тех, кто в прошлом имел мультишенген сроком действия от двух лет", — поясняют в генконсульстве.
Заявление на разрешение на въезд можно подать по предварительной записи в визовых центрах Финляндии, которые работают в 22 городах России.
"Мы стараемся принять решения по поступающим запросам в течение десяти дней", — информируют сотрудники дипмиссии.
Финляндия сняла антиковидные ограничения на въезд 30 июня. С этой даты возобновлен прием туристов из третьих стран, в том числе из РФ.
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