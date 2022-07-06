11:45 06.07.2022 (обновлено: 17:24 06.07.2022)
Алиханов назвал восстановление диалога Европы и России вопросом времени
Алиханов считает, что Европа в любом случае должна вернуться к диалогу с Россией
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Европа в любом случае должна вернуться к нормальному диалогу с Россией, это вопрос времени, осознание уже формируется, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Я считаю, что мы в любом случае должны вернуться к нормальному диалогу и вернемся, я уверен. Это вопрос времени, и осознание уже формируется, мы видим в том числе сигналы того, что осознание в Европе уже постепенно приходит", - сказал глава региона.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.