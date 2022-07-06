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Алиханов назвал восстановление диалога Европы и России вопросом времени - РИА Новости, 06.07.2022
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Алиханов назвал восстановление диалога Европы и России вопросом времени
Алиханов назвал восстановление диалога Европы и России вопросом времени - РИА Новости, 06.07.2022
Алиханов назвал восстановление диалога Европы и России вопросом времени
Европа в любом случае должна вернуться к нормальному диалогу с Россией, это вопрос времени, осознание уже формируется, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:45
2022-07-06T17:24
в мире
россия
евросоюз
калининград
санкции в отношении россии
калининградская область
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Европа в любом случае должна вернуться к нормальному диалогу с Россией, это вопрос времени, осознание уже формируется, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова &gt;&gt;
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в мире, россия, евросоюз, калининград, санкции в отношении россии, калининградская область, антон алиханов
11:45 06.07.2022 (обновлено: 17:24 06.07.2022)
 
Алиханов назвал восстановление диалога Европы и России вопросом времени

Алиханов считает, что Европа в любом случае должна вернуться к диалогу с Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Европа в любом случае должна вернуться к нормальному диалогу с Россией, это вопрос времени, осознание уже формируется, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Я считаю, что мы в любом случае должны вернуться к нормальному диалогу и вернемся, я уверен. Это вопрос времени, и осознание уже формируется, мы видим в том числе сигналы того, что осознание в Европе уже постепенно приходит", - сказал глава региона.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.
Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 16:06
Россия больше не будет верить ни США, ни Евросоюзу, заявил Лавров
 
В миреРоссияЕвросоюзКалининградСанкции в отношении РоссииКалининградская областьАнтон Алиханов
 
 
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