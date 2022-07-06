https://ria.ru/20220706/evropa-1800628883.html

Алиханов назвал восстановление диалога Европы и России вопросом времени

Алиханов назвал восстановление диалога Европы и России вопросом времени - РИА Новости, 06.07.2022

Алиханов назвал восстановление диалога Европы и России вопросом времени

Европа в любом случае должна вернуться к нормальному диалогу с Россией, это вопрос времени, осознание уже формируется, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:45

2022-07-06T11:45

2022-07-06T17:24

в мире

россия

евросоюз

калининград

санкции в отношении россии

калининградская область

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Европа в любом случае должна вернуться к нормальному диалогу с Россией, это вопрос времени, осознание уже формируется, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>

https://ria.ru/20220630/rossiya-1799310516.html

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калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, евросоюз, калининград, санкции в отношении россии, калининградская область, антон алиханов