09:03 06.07.2022 (обновлено: 11:34 06.07.2022)
Боррель ответил на вопрос о возможности войны с Россией
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что Европа не собирается воевать с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Европа не собирается воевать с Россией, и основным ответом на специальную военную операцию на Украине будут оставаться санкции, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью японской газете Yomiuri.
"Мы начали переходить от намерений к действиям, показав, что, когда нас провоцируют, Европа может ответить. Поскольку мы не хотим воевать с Россией, в основе этого ответа сейчас лежат экономические санкции", — заявил он.
"Мы начали переходить от намерений к действиям, показав, что, когда нас провоцируют, Европа может ответить. Поскольку мы не хотим воевать с Россией, в основе этого ответа сейчас лежат экономические санкции", — заявил он.
Боррель добавил, что меры, принятые против России, уже начали действовать и будут усиливаться в ближайшие месяцы.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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