Рейтинг@Mail.ru
Боррель ответил на вопрос о возможности войны с Россией - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/evropa-1800579243.html
Боррель ответил на вопрос о возможности войны с Россией
Боррель ответил на вопрос о возможности войны с Россией - РИА Новости, 06.07.2022
Боррель ответил на вопрос о возможности войны с Россией
Европа не собирается воевать с Россией, и основным ответом на специальную военную операцию на Украине будут оставаться санкции, заявил глава дипломатии... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T09:03
2022-07-06T11:34
в мире
владимир путин
европа
россия
жозеп боррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786665010_0:0:2498:1405_1920x0_80_0_0_6d3e5abd7a6a9a101dbc49b8207d595c.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Европа не собирается воевать с Россией, и основным ответом на специальную военную операцию на Украине будут оставаться санкции, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью японской газете Yomiuri. "Мы начали переходить от намерений к действиям, показав, что, когда нас провоцируют, Европа может ответить. Поскольку мы не хотим воевать с Россией, в основе этого ответа сейчас лежат экономические санкции", — заявил он. Боррель добавил, что меры, принятые против России, уже начали действовать и будут усиливаться в ближайшие месяцы. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220705/nevezenie-1800240469.html
https://ria.ru/20220702/evropa-1799708503.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786665010_0:0:2498:1875_1920x0_80_0_0_c6c2fa99604e0bfca5f4d811c705926d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, европа, россия, жозеп боррель
09:03 06.07.2022 (обновлено: 11:34 06.07.2022)
 
Боррель ответил на вопрос о возможности войны с Россией

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что Европа не собирается воевать с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Европа не собирается воевать с Россией, и основным ответом на специальную военную операцию на Украине будут оставаться санкции, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью японской газете Yomiuri.

"Мы начали переходить от намерений к действиям, показав, что, когда нас провоцируют, Европа может ответить. Поскольку мы не хотим воевать с Россией, в основе этого ответа сейчас лежат экономические санкции", — заявил он.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 02:26
В Европе пожаловались на невезение в энергетической войне с Россией
Боррель добавил, что меры, принятые против России, уже начали действовать и будут усиливаться в ближайшие месяцы.

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России) - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 08:00
Настоящая Европа нашла убежище в России
 
В миреВладимир ПутинЕвропаРоссияЖозеп Боррель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала