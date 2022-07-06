https://ria.ru/20220706/evropa-1800579243.html

Боррель ответил на вопрос о возможности войны с Россией

Боррель ответил на вопрос о возможности войны с Россией - РИА Новости, 06.07.2022

Боррель ответил на вопрос о возможности войны с Россией

Европа не собирается воевать с Россией, и основным ответом на специальную военную операцию на Украине будут оставаться санкции, заявил глава дипломатии... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T09:03

2022-07-06T09:03

2022-07-06T11:34

в мире

владимир путин

европа

россия

жозеп боррель

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Европа не собирается воевать с Россией, и основным ответом на специальную военную операцию на Украине будут оставаться санкции, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью японской газете Yomiuri. "Мы начали переходить от намерений к действиям, показав, что, когда нас провоцируют, Европа может ответить. Поскольку мы не хотим воевать с Россией, в основе этого ответа сейчас лежат экономические санкции", — заявил он. Боррель добавил, что меры, принятые против России, уже начали действовать и будут усиливаться в ближайшие месяцы. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220705/nevezenie-1800240469.html

https://ria.ru/20220702/evropa-1799708503.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, европа, россия, жозеп боррель