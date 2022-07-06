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Вице-президент Еврокомиссии пообещал, что проблем с энергией зимой не будет - РИА Новости, 06.07.2022
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Вице-президент Еврокомиссии пообещал, что проблем с энергией зимой не будет
Вице-президент Еврокомиссии пообещал, что проблем с энергией зимой не будет - РИА Новости, 06.07.2022
Вице-президент Еврокомиссии пообещал, что проблем с энергией зимой не будет
В Европе этой зимой не будет проблем с энергией, Евросоюз оказался гораздо более устойчивым, чем многие ожидали, заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:30
2022-07-06T18:30
евросоюз
в мире
цены на нефть
еврокомиссия
маргаритис схинас
санкции в отношении россии
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АФИНЫ, 6 июл – РИА Новости. В Европе этой зимой не будет проблем с энергией, Евросоюз оказался гораздо более устойчивым, чем многие ожидали, заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, выступая на конференции Economist в Афинах."На эту зиму у нас все будет хорошо", - заверил Схинас, говоря об энергетической достаточности Европы. Он подчеркнул, что ЕС работает даже над нежелательным сценарием, что Россия прекратит экспорт газа."В международной обстановке бурных событий, напоминающих голливудскую фантастику, ЕС оказался гораздо более устойчивым, чем многие ожидали", - сказал Схинас. По его словам, ряд шагов ведут к большей автономии Европы в таких областях, как здравоохранение и энергетика. В вопросах миграции Европа преуспела в роли пожарного, но потерпела неудачу в роли архитектора, но Евросоюз сейчас движется к целостному соглашению по этому вопросу, сказал он.
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евросоюз, в мире, цены на нефть, еврокомиссия, маргаритис схинас, санкции в отношении россии
18:30 06.07.2022
 
Вице-президент Еврокомиссии пообещал, что проблем с энергией зимой не будет

Вице-президент Еврокомиссии Схинас пообещал, что проблем с энергией зимой в ЕС не будет

© Fotolia / Roman Sigaev Пламя газа и символ Евросоюза
Пламя газа и символ Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Fotolia / Roman Sigaev
Пламя газа и символ Евросоюза. Архивное фото
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АФИНЫ, 6 июл – РИА Новости. В Европе этой зимой не будет проблем с энергией, Евросоюз оказался гораздо более устойчивым, чем многие ожидали, заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, выступая на конференции Economist в Афинах.
"На эту зиму у нас все будет хорошо", - заверил Схинас, говоря об энергетической достаточности Европы. Он подчеркнул, что ЕС работает даже над нежелательным сценарием, что Россия прекратит экспорт газа.
"В международной обстановке бурных событий, напоминающих голливудскую фантастику, ЕС оказался гораздо более устойчивым, чем многие ожидали", - сказал Схинас. По его словам, ряд шагов ведут к большей автономии Европы в таких областях, как здравоохранение и энергетика. В вопросах миграции Европа преуспела в роли пожарного, но потерпела неудачу в роли архитектора, но Евросоюз сейчас движется к целостному соглашению по этому вопросу, сказал он.
Уголь - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 08:06
Уголь спасет Европу от агрессивной России
 
ЕвросоюзВ миреЦены на нефтьЕврокомиссияМаргаритис СхинасСанкции в отношении России
 
 
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