https://ria.ru/20220706/energiya-1800778309.html

Вице-президент Еврокомиссии пообещал, что проблем с энергией зимой не будет

Вице-президент Еврокомиссии пообещал, что проблем с энергией зимой не будет - РИА Новости, 06.07.2022

Вице-президент Еврокомиссии пообещал, что проблем с энергией зимой не будет

В Европе этой зимой не будет проблем с энергией, Евросоюз оказался гораздо более устойчивым, чем многие ожидали, заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T18:30

2022-07-06T18:30

2022-07-06T18:30

евросоюз

в мире

цены на нефть

еврокомиссия

маргаритис схинас

санкции в отношении россии

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АФИНЫ, 6 июл – РИА Новости. В Европе этой зимой не будет проблем с энергией, Евросоюз оказался гораздо более устойчивым, чем многие ожидали, заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, выступая на конференции Economist в Афинах."На эту зиму у нас все будет хорошо", - заверил Схинас, говоря об энергетической достаточности Европы. Он подчеркнул, что ЕС работает даже над нежелательным сценарием, что Россия прекратит экспорт газа."В международной обстановке бурных событий, напоминающих голливудскую фантастику, ЕС оказался гораздо более устойчивым, чем многие ожидали", - сказал Схинас. По его словам, ряд шагов ведут к большей автономии Европы в таких областях, как здравоохранение и энергетика. В вопросах миграции Европа преуспела в роли пожарного, но потерпела неудачу в роли архитектора, но Евросоюз сейчас движется к целостному соглашению по этому вопросу, сказал он.

https://ria.ru/20220706/spasenie-1800556735.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, в мире, цены на нефть, еврокомиссия, маргаритис схинас, санкции в отношении россии