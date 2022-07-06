https://ria.ru/20220706/ekonomika-1800638889.html
Песков назвал вопрос объединении "Русала" и "Норникеля" корпоративным
Песков назвал вопрос объединении "Русала" и "Норникеля" корпоративным - РИА Новости, 06.07.2022
Песков назвал вопрос объединении "Русала" и "Норникеля" корпоративным
В Кремле считают корпоративным вопрос возможного объединения "Русала" и "Норникеля", не знают деталей и отношения к этому сторон, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:13
2022-07-06T12:13
2022-07-06T12:15
экономика
россия
владимир потанин
русал
норильский никель
рбк (медиагруппа)
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Кремле считают корпоративным вопрос возможного объединения "Русала" и "Норникеля", не знают деталей и отношения к этому сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Один из основных владельцев и глава "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу РБК ранее во вторник заявил, что готов обсуждать слияние "Норникеля" и "Русала".На уточняющий вопрос о том, как в целом в Кремле относятся к этой инициативе и будет ли комментарий, Песков сказал: "Нет, мы не знаем деталей, не знаем отношение сторон".В 2022 году завершается действие акционерного соглашения между "Русалом" и "Интерросом", подписанного для завершения акционерного конфликта и устанавливавшего уровень дивидендов. Потанин во вторник сказал, что слияние компаний было предложено "Русалом" в качестве альтернативы продлению акционерного соглашения.
https://ria.ru/20220706/zerno-1800637897.html
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экономика, россия, владимир потанин, русал, норильский никель, рбк (медиагруппа), дмитрий песков
12:13 06.07.2022 (обновлено: 12:15 06.07.2022)
Песков назвал вопрос объединении "Русала" и "Норникеля" корпоративным
Песков: в Кремле считают объединении "Русала" и "Норникеля" делом корпораций