https://ria.ru/20220706/ekonomika-1800638889.html

Песков назвал вопрос объединении "Русала" и "Норникеля" корпоративным

Песков назвал вопрос объединении "Русала" и "Норникеля" корпоративным - РИА Новости, 06.07.2022

Песков назвал вопрос объединении "Русала" и "Норникеля" корпоративным

В Кремле считают корпоративным вопрос возможного объединения "Русала" и "Норникеля", не знают деталей и отношения к этому сторон, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:13

2022-07-06T12:13

2022-07-06T12:15

экономика

россия

владимир потанин

русал

норильский никель

рбк (медиагруппа)

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Кремле считают корпоративным вопрос возможного объединения "Русала" и "Норникеля", не знают деталей и отношения к этому сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Один из основных владельцев и глава "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу РБК ранее во вторник заявил, что готов обсуждать слияние "Норникеля" и "Русала".На уточняющий вопрос о том, как в целом в Кремле относятся к этой инициативе и будет ли комментарий, Песков сказал: "Нет, мы не знаем деталей, не знаем отношение сторон".В 2022 году завершается действие акционерного соглашения между "Русалом" и "Интерросом", подписанного для завершения акционерного конфликта и устанавливавшего уровень дивидендов. Потанин во вторник сказал, что слияние компаний было предложено "Русалом" в качестве альтернативы продлению акционерного соглашения.

https://ria.ru/20220706/zerno-1800637897.html

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экономика, россия, владимир потанин, русал, норильский никель, рбк (медиагруппа), дмитрий песков