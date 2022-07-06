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Замглавы Минпромторга предостерег от оголтелой борьбы против сильного рубля - РИА Новости, 06.07.2022
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Замглавы Минпромторга предостерег от оголтелой борьбы против сильного рубля
Замглавы Минпромторга предостерег от оголтелой борьбы против сильного рубля - РИА Новости, 06.07.2022
Замглавы Минпромторга предостерег от оголтелой борьбы против сильного рубля
Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков предостерег от оголтелой борьбы против сильного рубля: для экономики и бизнеса важна стабильность... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:01
2022-07-06T11:08
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков предостерег от оголтелой борьбы против сильного рубля: для экономики и бизнеса важна стабильность национальной валюты.Курс рубля в последние месяцы укреплялся до многолетних максимумов. Так, на минувшей неделе доллар опускался почти к 50 рублям (впервые с мая 2015 года), евро - до 52,7 рубля (впервые с октября 2014 года). Однако с конца прошлой недели произошел разворот, и в среду доллар уже штурмовал отметку в 65 рублей, а евро поднимался выше 66 рублей.Он также отметил, что Россия находится в блокаде по многим позициям импорта, даже по тем, которые не находятся в санкционных списках. "Я могу сказать, что практически вся номенклатура сырья, оборудования и комплектующих поставляется с теми или иными проблемами", - сказал он.При этом накануне глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что при дальнейшей стабилизации ситуации в экономике и промышленности усилия властей будут смещаться с либерализации импорта на поддержку российского производства."Мы перейдем к режиму закручивания гаек и обновлению пошлин по большому количеству позиций. Где-то ужесточение требует технического регулирования, где-то индексации утилизационного сбора, такая работа будет проделана", - сказал Осьмаков.
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
11:01 06.07.2022 (обновлено: 11:08 06.07.2022)
 
Замглавы Минпромторга предостерег от оголтелой борьбы против сильного рубля

Замглавы Минпромторга Осьмаков: для экономики важна стабильность рубля за доллар

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Монеты России - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков предостерег от оголтелой борьбы против сильного рубля: для экономики и бизнеса важна стабильность национальной валюты.
Курс рубля в последние месяцы укреплялся до многолетних максимумов. Так, на минувшей неделе доллар опускался почти к 50 рублям (впервые с мая 2015 года), евро - до 52,7 рубля (впервые с октября 2014 года). Однако с конца прошлой недели произошел разворот, и в среду доллар уже штурмовал отметку в 65 рублей, а евро поднимался выше 66 рублей.
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"Мы все хотим курс в диапазоне 65-85 рублей за доллар. Конечно, ситуация в отраслях разная, есть сектора, для которых 20 рублей за доллар - вообще замечательная ситуация. Вы видите, что сейчас курс начал двигаться, и я бы предостерег от оголтелой борьбы против "сильного" рубля. Надо понимать, что ситуация меняется очень быстро и ключевой риск - это "качели" в диапазоне 50-120 рублей за доллар, потому что этого никакая экономика выдержать не сможет", - заявил Осьмаков журналистам в рамках форума "Иннопром-2022".
Он также отметил, что Россия находится в блокаде по многим позициям импорта, даже по тем, которые не находятся в санкционных списках. "Я могу сказать, что практически вся номенклатура сырья, оборудования и комплектующих поставляется с теми или иными проблемами", - сказал он.
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При этом накануне глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что при дальнейшей стабилизации ситуации в экономике и промышленности усилия властей будут смещаться с либерализации импорта на поддержку российского производства.
"Мы перейдем к режиму закручивания гаек и обновлению пошлин по большому количеству позиций. Где-то ужесточение требует технического регулирования, где-то индексации утилизационного сбора, такая работа будет проделана", - сказал Осьмаков.
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ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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