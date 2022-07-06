https://ria.ru/20220706/ekonomika-1800612126.html

Замглавы Минпромторга предостерег от оголтелой борьбы против сильного рубля

Замглавы Минпромторга предостерег от оголтелой борьбы против сильного рубля - РИА Новости, 06.07.2022

Замглавы Минпромторга предостерег от оголтелой борьбы против сильного рубля

Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков предостерег от оголтелой борьбы против сильного рубля: для экономики и бизнеса важна стабильность... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:01

2022-07-06T11:01

2022-07-06T11:08

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков предостерег от оголтелой борьбы против сильного рубля: для экономики и бизнеса важна стабильность национальной валюты.Курс рубля в последние месяцы укреплялся до многолетних максимумов. Так, на минувшей неделе доллар опускался почти к 50 рублям (впервые с мая 2015 года), евро - до 52,7 рубля (впервые с октября 2014 года). Однако с конца прошлой недели произошел разворот, и в среду доллар уже штурмовал отметку в 65 рублей, а евро поднимался выше 66 рублей.Он также отметил, что Россия находится в блокаде по многим позициям импорта, даже по тем, которые не находятся в санкционных списках. "Я могу сказать, что практически вся номенклатура сырья, оборудования и комплектующих поставляется с теми или иными проблемами", - сказал он.При этом накануне глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что при дальнейшей стабилизации ситуации в экономике и промышленности усилия властей будут смещаться с либерализации импорта на поддержку российского производства."Мы перейдем к режиму закручивания гаек и обновлению пошлин по большому количеству позиций. Где-то ужесточение требует технического регулирования, где-то индексации утилизационного сбора, такая работа будет проделана", - сказал Осьмаков.

https://ria.ru/20220706/kurs-1800558900.html

https://ria.ru/20220706/rubl-1800432438.html

https://ria.ru/20220706/rubl-1800555450.html

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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)