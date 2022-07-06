https://ria.ru/20220706/ekonomika-1800601072.html
Цена на медь опустилась до минимального значения с ноября 2020
Цена на медь опустилась до минимального значения с ноября 2020 - РИА Новости, 06.07.2022
Цена на медь опустилась до минимального значения с ноября 2020
Цена на медь в среду утром опускается до минимального значения с ноября 2020 года на фоне заметного поднявшегося курса доллара к мировым валютам, а также на... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:24
2022-07-06T10:24
2022-07-06T10:25
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европа
северный поток
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медь
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Цена на медь в среду утром опускается до минимального значения с ноября 2020 года на фоне заметного поднявшегося курса доллара к мировым валютам, а также на сохранении опасений вокруг спроса из-за коронавирусных рисков в Китае, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.16 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,9%, до 3,363 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Ранее в ходе торгов показатель опускался до 3,347 доллара, что является минимумом с 26 ноября 2020 года.На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 4,2%, до 7670 долларов, алюминия - на 2,92%, до 2392 долларов, цинка - на 4,04%, до 2992 долларов.Во вторник рынки охватила волна волатильности и поддержала курс доллара, что оказало давление на котировки сырьевых товаров. Курс евро к доллару днем ранее упал ниже 1,03 доллара за евро, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) - поднялся выше 106 пунктов, что произошло впервые с декабря 2002 года. Во вторник медь подешевела на 1,8%.На фоне энергетического кризиса в Европе норвежская Equinor объявила о приостановке добычи на ряде месторождений из-за забастовок. После такого объявления, а также из-за графика остановки "Северного потока" на плановые профилактические работы, опасения вокруг европейской экономики резко усилились, что сдержало курс евро к доллару.Влияет на котировки и фактор спроса. Ситуация с коронавирусом в Китае, крупнейшем потребителе меди, по-прежнему остается во внимании рынков. Новые вспышки заболевания в стране создают риски ужесточения карантина, что может отразиться на китайской экономике и перспективах спроса.
https://ria.ru/20220704/iran-1800013901.html
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в мире, китай, сша, европа, северный поток, экономика, медь
10:24 06.07.2022 (обновлено: 10:25 06.07.2022)
Цена на медь опустилась до минимального значения с ноября 2020
Стоимость меди на минимуме с 2020 года из-за сильного доллара и опасений вокруг спроса
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Цена на медь в среду утром опускается до минимального значения с ноября 2020 года на фоне заметного поднявшегося курса доллара к мировым валютам, а также на сохранении опасений вокруг спроса из-за коронавирусных рисков в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.16 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,9%, до 3,363 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Ранее в ходе торгов показатель опускался до 3,347 доллара, что является минимумом с 26 ноября 2020 года.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 4,2%, до 7670 долларов, алюминия - на 2,92%, до 2392 долларов, цинка - на 4,04%, до 2992 долларов.
Во вторник рынки охватила волна волатильности и поддержала курс доллара, что оказало давление на котировки сырьевых товаров. Курс евро к доллару днем ранее упал ниже 1,03 доллара за евро, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) - поднялся выше 106 пунктов, что произошло впервые с декабря 2002 года. Во вторник медь подешевела на 1,8%.
На фоне энергетического кризиса в Европе норвежская Equinor объявила о приостановке добычи на ряде месторождений из-за забастовок. После такого объявления, а также из-за графика остановки "Северного потока" на плановые профилактические работы, опасения вокруг европейской экономики резко усилились, что сдержало курс евро к доллару.
Влияет на котировки и фактор спроса. Ситуация с коронавирусом в Китае, крупнейшем потребителе меди, по-прежнему остается во внимании рынков. Новые вспышки заболевания в стране создают риски ужесточения карантина, что может отразиться на китайской экономике и перспективах спроса.