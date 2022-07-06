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Госдума приняла закон о создании движения детей и молодежи - РИА Новости, 06.07.2022
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Госдума приняла закон о создании движения детей и молодежи
Госдума приняла закон о создании движения детей и молодежи - РИА Новости, 06.07.2022
Госдума приняла закон о создании движения детей и молодежи
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о создании в РФ движения детей и молодежи. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:32
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общество
россия
госдума рф
дети
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о создании в РФ движения детей и молодежи.Закон в его текущей редакции предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных программами, также устанавливается министерством.Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Наставниками, участвующими в воспитании и организации досуга участников-обучающихся, могут быть совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего общего или профессионального. Ими не смогут стать иностранные агенты и недопущенные к педагогической деятельности лица.При губернаторах в регионах предлагается создать координационные совещательные органы по развитию движения, что позволит сделать движение более устойчивым. Движение получит право иметь свою символику - гимн, эмблемы, флаги и прочее. Кроме того, организация сможет открывать свои филиалы за рубежом.Финансироваться движение будет за счет субсидий федерального бюджета. Движение получит право принимать денежные средства и имущество от организаций и граждан, а регионы будут вправе передавать движению движимое и недвижимое имущество.Название движения будет предложено выбрать самим детям, а закрепит его съезд движения.Принятый закон-спутник также дает возможность движению участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20220701/molodezh-1799503846.html
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общество, россия, госдума рф, дети
14:32 06.07.2022 (обновлено: 14:34 06.07.2022)
 
Госдума приняла закон о создании движения детей и молодежи

Госдума приняла закон о создании в России движения детей и молодежи

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о создании в РФ движения детей и молодежи.
Закон в его текущей редакции предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.
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За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных программами, также устанавливается министерством.
Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Наставниками, участвующими в воспитании и организации досуга участников-обучающихся, могут быть совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего общего или профессионального. Ими не смогут стать иностранные агенты и недопущенные к педагогической деятельности лица.
При губернаторах в регионах предлагается создать координационные совещательные органы по развитию движения, что позволит сделать движение более устойчивым. Движение получит право иметь свою символику - гимн, эмблемы, флаги и прочее. Кроме того, организация сможет открывать свои филиалы за рубежом.
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Название движения будет предложено выбрать самим детям, а закрепит его съезд движения.
Принятый закон-спутник также дает возможность движению участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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