https://ria.ru/20220706/dvizhenie-1800680978.html

Госдума приняла закон о создании движения детей и молодежи

Госдума приняла закон о создании движения детей и молодежи - РИА Новости, 06.07.2022

Госдума приняла закон о создании движения детей и молодежи

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о создании в РФ движения детей и молодежи. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:32

2022-07-06T14:32

2022-07-06T14:34

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о создании в РФ движения детей и молодежи.Закон в его текущей редакции предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных программами, также устанавливается министерством.Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Наставниками, участвующими в воспитании и организации досуга участников-обучающихся, могут быть совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего общего или профессионального. Ими не смогут стать иностранные агенты и недопущенные к педагогической деятельности лица.При губернаторах в регионах предлагается создать координационные совещательные органы по развитию движения, что позволит сделать движение более устойчивым. Движение получит право иметь свою символику - гимн, эмблемы, флаги и прочее. Кроме того, организация сможет открывать свои филиалы за рубежом.Финансироваться движение будет за счет субсидий федерального бюджета. Движение получит право принимать денежные средства и имущество от организаций и граждан, а регионы будут вправе передавать движению движимое и недвижимое имущество.Название движения будет предложено выбрать самим детям, а закрепит его съезд движения.Принятый закон-спутник также дает возможность движению участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20220701/molodezh-1799503846.html

https://ria.ru/20220519/pionerlager-1789508092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, госдума рф, дети