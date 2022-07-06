https://ria.ru/20220706/drony-1800668307.html

Эксперт рассказал о средствах борьбы ВС России с украинскими беспилотниками

Эксперт рассказал о средствах борьбы ВС России с украинскими беспилотниками - РИА Новости, 06.07.2022

Эксперт рассказал о средствах борьбы ВС России с украинскими беспилотниками

Российская армия сегодня обладает большим количеством средств для противодействия беспилотникам, в том числе целой линейкой "ружей", способных легко подавлять... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:51

2022-07-06T13:51

2022-07-06T13:51

безопасность

технологии

россия

украина

донбасс

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783351649_0:268:3166:2048_1920x0_80_0_0_f0df0d17437ec6c56a36f550e15fbb2e.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российская армия сегодня обладает большим количеством средств для противодействия беспилотникам, в том числе целой линейкой "ружей", способных легко подавлять украинские дроны, многие из которых являются переделанными гражданскими коптерами, заявил РИА Новости ведущий эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов.Ранее в российских СМИ опубликовали информацию о том, что в рамках спецоперации на Украине Россия впервые применила электромагнитные "ружья" "Ступор" для борьбы с беспилотниками."Россия сегодня располагает многими средствами борьбы с БЛА. Помимо системы "Ступор" существуют "дронобойки" семейства REX от "Калашникова", а также ружья ЛПД-801 компании "Лаборатория ППШ". Такие системы могут эффективно противодействовать украинским дронам, поскольку большинство из них являются переделанными бытовыми беспилотниками, априори не рассчитанными на применение в условиях радиоэлектронного противодействия", - сказал Федутинов.Вместе с тем эксперт отметил, что Украина до сих пор располагает "серьезными" военными беспилотниками, которые продолжат оставаться угрозой для ВС РФ и сил республик Донбасса."Разработчики беспилотников также не стоят на месте и совершенствуют свои системы… что в целом снижает уязвимость беспилотных систем от такого рода радиоэлектронного воздействия", - добавил Федутинов.

https://ria.ru/20220704/bespilotnik-1800213659.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, россия, украина, донбасс, вооруженные силы рф