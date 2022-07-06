https://ria.ru/20220706/drony-1800668307.html
Эксперт рассказал о средствах борьбы ВС России с украинскими беспилотниками
Эксперт рассказал о средствах борьбы ВС России с украинскими беспилотниками - РИА Новости, 06.07.2022
Эксперт рассказал о средствах борьбы ВС России с украинскими беспилотниками
Российская армия сегодня обладает большим количеством средств для противодействия беспилотникам, в том числе целой линейкой "ружей", способных легко подавлять... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:51
2022-07-06T13:51
2022-07-06T13:51
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российская армия сегодня обладает большим количеством средств для противодействия беспилотникам, в том числе целой линейкой "ружей", способных легко подавлять украинские дроны, многие из которых являются переделанными гражданскими коптерами, заявил РИА Новости ведущий эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов.Ранее в российских СМИ опубликовали информацию о том, что в рамках спецоперации на Украине Россия впервые применила электромагнитные "ружья" "Ступор" для борьбы с беспилотниками."Россия сегодня располагает многими средствами борьбы с БЛА. Помимо системы "Ступор" существуют "дронобойки" семейства REX от "Калашникова", а также ружья ЛПД-801 компании "Лаборатория ППШ". Такие системы могут эффективно противодействовать украинским дронам, поскольку большинство из них являются переделанными бытовыми беспилотниками, априори не рассчитанными на применение в условиях радиоэлектронного противодействия", - сказал Федутинов.Вместе с тем эксперт отметил, что Украина до сих пор располагает "серьезными" военными беспилотниками, которые продолжат оставаться угрозой для ВС РФ и сил республик Донбасса."Разработчики беспилотников также не стоят на месте и совершенствуют свои системы… что в целом снижает уязвимость беспилотных систем от такого рода радиоэлектронного воздействия", - добавил Федутинов.
https://ria.ru/20220704/bespilotnik-1800213659.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, технологии, россия, украина, донбасс, вооруженные силы рф
Эксперт рассказал о средствах борьбы ВС России с украинскими беспилотниками
Эксперт Федутинов: Россия обладает широкой линейкой средств борьбы с украинскими дронами
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российская армия сегодня обладает большим количеством средств для противодействия беспилотникам, в том числе целой линейкой "ружей", способных легко подавлять украинские дроны, многие из которых являются переделанными гражданскими коптерами, заявил РИА Новости ведущий эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов.
Ранее в российских СМИ опубликовали информацию о том, что в рамках спецоперации на Украине Россия
впервые применила электромагнитные "ружья" "Ступор" для борьбы с беспилотниками.
"Россия сегодня располагает многими средствами борьбы с БЛА. Помимо системы "Ступор" существуют "дронобойки" семейства REX от "Калашникова", а также ружья ЛПД-801 компании "Лаборатория ППШ". Такие системы могут эффективно противодействовать украинским дронам, поскольку большинство из них являются переделанными бытовыми беспилотниками, априори не рассчитанными на применение в условиях радиоэлектронного противодействия", - сказал Федутинов.
Вместе с тем эксперт отметил, что Украина до сих пор располагает "серьезными" военными беспилотниками, которые продолжат оставаться угрозой для ВС РФ
и сил республик Донбасса
.
"Разработчики беспилотников также не стоят на месте и совершенствуют свои системы… что в целом снижает уязвимость беспилотных систем от такого рода радиоэлектронного воздействия", - добавил Федутинов.