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Украинские войска выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 06.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/donetsk-1800718829.html
Украинские войска выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 06.07.2022
Украинские войска выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские военные в 15.30 мск снова обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:13
2022-07-06T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские военные в 15.30 мск снова обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.30 (совпадает с мск) - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.В ходе спецоперации ВС РФ совместно в силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.
https://ria.ru/20220706/slavyansk-1800418797.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
16:13 06.07.2022
 
Украинские войска выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку

ВСУ выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки 155-мм снаряда
Осколки 155-мм снаряда - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки 155-мм снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские военные в 15.30 мск снова обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.30 (совпадает с мск) - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно в силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Вокзал - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.
В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.
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22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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