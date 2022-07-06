https://ria.ru/20220706/donetsk-1800621726.html
"Мою внучку разорвало на три части" – дедушка погибшей в Донецке девочки
"Мою внучку разорвало на три части" – дедушка погибшей в Донецке девочки - РИА Новости, 06.07.2022
"Мою внучку разорвало на три части" – дедушка погибшей в Донецке девочки
Десятилетняя девочка стала жертвой артобстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск во вторник 5 июля. Следственный комитет России установит личности украинских силовиков, причастных к случившемуся.
2022-07-06T11:27
2022-07-06T11:27
2022-07-06T11:27
видео
днр
ребенок
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ВСУ за сутки 58 раз обстреляли Донецкую Народную Республику. Четыре мирных жителя погибли, 12 получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800620598_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_747c6b466dbc7dabae74855a6279c84d.jpg
"Мою внучку разорвало на три части" – дедушка погибшей в Донецке девочки
Десятилетняя девочка стал жертвой артобстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск во вторник 5 июля. Следственный комитет России установит личности украинских силовиков, причастных к случившемуся.
ВСУ за сутки 58 раз обстреляли Донецкую народную республику. Четыре мирных жителя погибли, 12 получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
2022-07-06T11:27
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PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, днр, ребенок, видео
"Мою внучку разорвало на три части" – дедушка погибшей в Донецке девочки
Десятилетняя девочка стала жертвой артобстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск во вторник 5 июля. Следственный комитет России установит личности украинских силовиков, причастных к случившемуся.
2022-07-06T11:27
true
PT1M12S
"Мою внучку разорвало на три части" – дедушка погибшей в Донецке девочки
Десятилетняя девочка стала жертвой артобстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск во вторник 5 июля. Следственный комитет России установит личности украинских силовиков, причастных к случившемуся.