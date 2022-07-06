https://ria.ru/20220706/donetsk-1800621726.html

"Мою внучку разорвало на три части" – дедушка погибшей в Донецке девочки

"Мою внучку разорвало на три части" – дедушка погибшей в Донецке девочки - РИА Новости, 06.07.2022

"Мою внучку разорвало на три части" – дедушка погибшей в Донецке девочки

Десятилетняя девочка стала жертвой артобстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск во вторник 5 июля. Следственный комитет России установит личности украинских силовиков, причастных к случившемуся.

2022-07-06T11:27

2022-07-06T11:27

2022-07-06T11:27

видео

днр

ребенок

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ВСУ за сутки 58 раз обстреляли Донецкую Народную Республику. Четыре мирных жителя погибли, 12 получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мою внучку разорвало на три части" – дедушка погибшей в Донецке девочки Десятилетняя девочка стал жертвой артобстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск во вторник 5 июля. Следственный комитет России установит личности украинских силовиков, причастных к случившемуся. ВСУ за сутки 58 раз обстреляли Донецкую народную республику. Четыре мирных жителя погибли, 12 получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. 2022-07-06T11:27 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, днр, ребенок, видео