https://ria.ru/20220706/donbass-1800575419.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 06.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска с утра обстреливают территорию Донецкой Народной Республики снарядами "натовского" калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T08:38

2022-07-06T08:38

2022-07-06T11:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

донецк (днр)

макеевка

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ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Украинские войска с утра обстреливают территорию Донецкой Народной Республики снарядами "натовского" калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Минутами ранее, в 07:55, ВСУ выпустили пять таких боеприпасов по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777. Также на Украине изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана" под такой калибр. ВСУ практически ежедневно обстреливают 155-миллиметровыми снарядами территорию ДНР. Так, только за минувший день в результате атак погибли четыре мирных жителя, в том числе десятилетняя девочка, 12 человек получили ранения.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской Народной Республики, а также значительную часть Донецкой Народной Республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220706/donbass-1800581084.html

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

россия

украина

донецк (днр)

макеевка

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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), макеевка, нато