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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 06.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/donbass-1800575419.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 06.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска с утра обстреливают территорию Донецкой Народной Республики снарядами "натовского" калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T08:38
2022-07-06T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
донецк (днр)
макеевка
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ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Украинские войска с утра обстреливают территорию Донецкой Народной Республики снарядами "натовского" калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Минутами ранее, в 07:55, ВСУ выпустили пять таких боеприпасов по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777. Также на Украине изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана" под такой калибр. ВСУ практически ежедневно обстреливают 155-миллиметровыми снарядами территорию ДНР. Так, только за минувший день в результате атак погибли четыре мирных жителя, в том числе десятилетняя девочка, 12 человек получили ранения.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской Народной Республики, а также значительную часть Донецкой Народной Республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220706/donbass-1800581084.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), макеевка, нато
08:38 06.07.2022 (обновлено: 11:41 06.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили девять снарядов по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкСобранные после обстрела осколки снаряда
Собранные после обстрела осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Собранные после обстрела осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Украинские войска с утра обстреливают территорию Донецкой Народной Республики снарядами "натовского" калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям:

07:30 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка (Советский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров;

08:16 — населенный пункт Авдеевка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в Telegram-канале представительства.

Минутами ранее, в 07:55, ВСУ выпустили пять таких боеприпасов по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777. Также на Украине изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана" под такой калибр.
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Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской Народной Республики, а также значительную часть Донецкой Народной Республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецк (ДНР)МакеевкаНАТО
 
 
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