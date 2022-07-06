https://ria.ru/20220706/doma-1800795332.html

В Донецке из-за обстрелов ВСУ разрушены и повреждены около трех тысяч домов

В Донецке из-за обстрелов ВСУ разрушены и повреждены около трех тысяч домов - РИА Новости, 06.07.2022

В Донецке из-за обстрелов ВСУ разрушены и повреждены около трех тысяч домов

Глава Донецкой городской администрации Алексей Кулемзин рассказал РИА Новости, что с конца февраля украинские боевики более тысячи раз обстреляли город,... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T19:53

2022-07-06T19:53

2022-07-06T19:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Глава Донецкой городской администрации Алексей Кулемзин рассказал РИА Новости, что с конца февраля украинские боевики более тысячи раз обстреляли город, разрушены и повреждены около трех тысяч частных и многоквартирных домов."С начала проведения специальной военной операции в городе Донецк было порядка тысячи обстрелов. Это только обстрелов. Соответственно количество боеприпасов измеряется в десятках и сотнях тысяч. На сегодняшний момент только 837 многоквартирных домов получили повреждения, более полутора тысяч частных домов, 73 школы, 51 детский сад… город разрушается весьма сильно", - сказал собеседник агентства.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.

https://ria.ru/20220706/slavyansk-1800418797.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины