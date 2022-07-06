В Донецке из-за обстрелов ВСУ разрушены и повреждены около трех тысяч домов
В Донецке из-за украинских обстрелов разрушены и повреждены около трех тысяч домов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Глава Донецкой городской администрации Алексей Кулемзин рассказал РИА Новости, что с конца февраля украинские боевики более тысячи раз обстреляли город, разрушены и повреждены около трех тысяч частных и многоквартирных домов.
"С начала проведения специальной военной операции в городе Донецк было порядка тысячи обстрелов. Это только обстрелов. Соответственно количество боеприпасов измеряется в десятках и сотнях тысяч. На сегодняшний момент только 837 многоквартирных домов получили повреждения, более полутора тысяч частных домов, 73 школы, 51 детский сад… город разрушается весьма сильно", - сказал собеседник агентства.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.