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Индекс доллара подскочил выше 107 пунктов впервые за 20 лет - РИА Новости, 06.07.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220706/dollar-1800681989.html
Индекс доллара подскочил выше 107 пунктов впервые за 20 лет
Индекс доллара подскочил выше 107 пунктов впервые за 20 лет - РИА Новости, 06.07.2022
Индекс доллара подскочил выше 107 пунктов впервые за 20 лет
Курс евро ускорил падение, опустившись ниже 1,02 доллара, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскочил выше 107... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:34
2022-07-06T14:34
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
евро
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Курс евро ускорил падение, опустившись ниже 1,02 доллара, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскочил выше 107 пунктов впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 14.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,0192 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0266 доллара, курс доллара к иене - до 135,47 иены со 135,87 иены. А индекс доллара увеличивался на 0,42% - до 106,98 пункта. Минутами ранее индекс подскакивал до 107,2 пункта. Выше этой отметки он оказался впервые с декабря 2002 года.Евро слабеет на усилении опасений вокруг энергетического кризиса в Европе. Рост цен на энергоносители может, в свою очередь, привести к ускорению инфляции. Для того чтобы сдержать рост потребительских цен Европейский центральный банк готовится поднять ставку. Однако слишком резкое повышение может привести к рецессии экономики. На этом же фоне растет спрос на "активы-убежища", к которым относится доллар.Индекс доллара представляет собой средний расчетный курс шести валют к доллару. В корзину входят с разными весами евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. При этом в корзину не входит юань, хотя Китай - тоже один из крупнейших торговых партнеров США.
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экономика, доллар, евро
14:34 06.07.2022
 
Индекс доллара подскочил выше 107 пунктов впервые за 20 лет

Индекс доллара подскочил выше 107 пунктов впервые за 20 лет, курс евро ускорил падение

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Курс евро ускорил падение, опустившись ниже 1,02 доллара, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскочил выше 107 пунктов впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,0192 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0266 доллара, курс доллара к иене - до 135,47 иены со 135,87 иены. А индекс доллара увеличивался на 0,42% - до 106,98 пункта. Минутами ранее индекс подскакивал до 107,2 пункта. Выше этой отметки он оказался впервые с декабря 2002 года.
Евро слабеет на усилении опасений вокруг энергетического кризиса в Европе. Рост цен на энергоносители может, в свою очередь, привести к ускорению инфляции. Для того чтобы сдержать рост потребительских цен Европейский центральный банк готовится поднять ставку. Однако слишком резкое повышение может привести к рецессии экономики. На этом же фоне растет спрос на "активы-убежища", к которым относится доллар.
Индекс доллара представляет собой средний расчетный курс шести валют к доллару. В корзину входят с разными весами евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. При этом в корзину не входит юань, хотя Китай - тоже один из крупнейших торговых партнеров США.
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