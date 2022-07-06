https://ria.ru/20220706/dollar-1800681989.html
Индекс доллара подскочил выше 107 пунктов впервые за 20 лет
Индекс доллара подскочил выше 107 пунктов впервые за 20 лет - РИА Новости, 06.07.2022
Индекс доллара подскочил выше 107 пунктов впервые за 20 лет
Курс евро ускорил падение, опустившись ниже 1,02 доллара, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскочил выше 107... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:34
2022-07-06T14:34
2022-07-06T14:34
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
евро
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Курс евро ускорил падение, опустившись ниже 1,02 доллара, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскочил выше 107 пунктов впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 14.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,0192 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0266 доллара, курс доллара к иене - до 135,47 иены со 135,87 иены. А индекс доллара увеличивался на 0,42% - до 106,98 пункта. Минутами ранее индекс подскакивал до 107,2 пункта. Выше этой отметки он оказался впервые с декабря 2002 года.Евро слабеет на усилении опасений вокруг энергетического кризиса в Европе. Рост цен на энергоносители может, в свою очередь, привести к ускорению инфляции. Для того чтобы сдержать рост потребительских цен Европейский центральный банк готовится поднять ставку. Однако слишком резкое повышение может привести к рецессии экономики. На этом же фоне растет спрос на "активы-убежища", к которым относится доллар.Индекс доллара представляет собой средний расчетный курс шести валют к доллару. В корзину входят с разными весами евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. При этом в корзину не входит юань, хотя Китай - тоже один из крупнейших торговых партнеров США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, доллар, евро
Индекс доллара подскочил выше 107 пунктов впервые за 20 лет
Индекс доллара подскочил выше 107 пунктов впервые за 20 лет, курс евро ускорил падение
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Курс евро ускорил падение, опустившись ниже 1,02 доллара, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскочил выше 107 пунктов впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,0192 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0266 доллара, курс доллара к иене - до 135,47 иены со 135,87 иены. А индекс доллара увеличивался на 0,42% - до 106,98 пункта. Минутами ранее индекс подскакивал до 107,2 пункта. Выше этой отметки он оказался впервые с декабря 2002 года.
Евро слабеет на усилении опасений вокруг энергетического кризиса в Европе
. Рост цен на энергоносители может, в свою очередь, привести к ускорению инфляции. Для того чтобы сдержать рост потребительских цен Европейский центральный банк
готовится поднять ставку. Однако слишком резкое повышение может привести к рецессии экономики. На этом же фоне растет спрос на "активы-убежища", к которым относится доллар.
Индекс доллара представляет собой средний расчетный курс шести валют к доллару. В корзину входят с разными весами евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. При этом в корзину не входит юань, хотя Китай
- тоже один из крупнейших торговых партнеров США
.