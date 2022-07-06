https://ria.ru/20220706/dollar-1800681989.html

Индекс доллара подскочил выше 107 пунктов впервые за 20 лет

Индекс доллара подскочил выше 107 пунктов впервые за 20 лет - РИА Новости, 06.07.2022

Индекс доллара подскочил выше 107 пунктов впервые за 20 лет

Курс евро ускорил падение, опустившись ниже 1,02 доллара, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскочил выше 107... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:34

2022-07-06T14:34

2022-07-06T14:34

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

евро

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Курс евро ускорил падение, опустившись ниже 1,02 доллара, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскочил выше 107 пунктов впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 14.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,0192 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0266 доллара, курс доллара к иене - до 135,47 иены со 135,87 иены. А индекс доллара увеличивался на 0,42% - до 106,98 пункта. Минутами ранее индекс подскакивал до 107,2 пункта. Выше этой отметки он оказался впервые с декабря 2002 года.Евро слабеет на усилении опасений вокруг энергетического кризиса в Европе. Рост цен на энергоносители может, в свою очередь, привести к ускорению инфляции. Для того чтобы сдержать рост потребительских цен Европейский центральный банк готовится поднять ставку. Однако слишком резкое повышение может привести к рецессии экономики. На этом же фоне растет спрос на "активы-убежища", к которым относится доллар.Индекс доллара представляет собой средний расчетный курс шести валют к доллару. В корзину входят с разными весами евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. При этом в корзину не входит юань, хотя Китай - тоже один из крупнейших торговых партнеров США.

https://ria.ru/20220706/rubl-1800432438.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, доллар, евро