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В Канаде рассказали, как Путин выстрелил по доллару - РИА Новости, 06.07.2022
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В Канаде рассказали, как Путин выстрелил по доллару
В Канаде рассказали, как Путин выстрелил по доллару - РИА Новости, 06.07.2022
В Канаде рассказали, как Путин выстрелил по доллару
Украинский кризис положил начало новому финансовому порядку, в котором другие валюты могут оттеснить доллар, пишет канадское издание Toronto Star. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:55
2022-07-06T18:38
владимир путин
россия
сша
москва
нато
credit suisse
брикс
в мире
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинский кризис положил начало новому финансовому порядку, в котором другие валюты могут оттеснить доллар, пишет канадское издание Toronto Star.По мнению автора статьи Фрэнка Джустра, для Москвы в этой ситуации отведена особая роль."Россия произвела выстрел по финансовой системе НАТО, ответив эффективными мерами на западные санкции", — считает обозреватель.В пример он привел решение президента России Владимира Путина перевести расчеты за газ для недружественных стран в рубли.По словам Джустра, уже происходит перезагрузка глобальной денежной системы.Согласно данным финансового конгломерата Credit Suisse, на который ссылается автор, новый экономический порядок будет вращаться вокруг товарных валют, которые еще больше ослабят доллар и евро."Я ожидаю появления альтернативной торговой валюты, которая будет конкурировать с долларом. Она будет использоваться исключительно для расчетов между странами", — добавил Джустра.Он обратил внимание и на развитие глобальных торговых отношений России с Китаем, Индией и Бразилией."Президент России Владимир Путин выступает за то, чтобы страны БРИКС рассмотрели возможность создания международной резервной валюты, обеспеченной золотом", — пишет обозреватель.Он полагает, что Россия и Китай могут создать такую валюту за пределами долларовой системы США."Можно легко представить разветвленную глобальную валютную систему, в которой неприсоединившиеся страны могли бы торговать как в рамках долларовой системы США, так и в рамках китайско-российской системы, обеспеченной золотом. Соедините эти изменения с превращением доллара в санкционное оружие — и вы поймете, почему некоторые страны отчаянно ищут альтернативы существующей финансовой парадигме. Доллар США можно сравнить с хромой уткой", — заключил автор.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые в том числе предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти из России. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности рост цен на топливо и продовольствие.
https://ria.ru/20220701/gaz-1799435646.html
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владимир путин, россия, сша, москва, нато, credit suisse , брикс, в мире, экономика, цены на нефть
10:55 06.07.2022 (обновлено: 18:38 06.07.2022)
 
В Канаде рассказали, как Путин выстрелил по доллару

Toronto Star: эффективный ответ Путина на санкции стал выстрелом по финсистеме НАТО

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинский кризис положил начало новому финансовому порядку, в котором другие валюты могут оттеснить доллар, пишет канадское издание Toronto Star.
По мнению автора статьи Фрэнка Джустра, для Москвы в этой ситуации отведена особая роль.
"Россия произвела выстрел по финансовой системе НАТО, ответив эффективными мерами на западные санкции", — считает обозреватель.
В пример он привел решение президента России Владимира Путина перевести расчеты за газ для недружественных стран в рубли.
По словам Джустра, уже происходит перезагрузка глобальной денежной системы.
Согласно данным финансового конгломерата Credit Suisse, на который ссылается автор, новый экономический порядок будет вращаться вокруг товарных валют, которые еще больше ослабят доллар и евро.
"Я ожидаю появления альтернативной торговой валюты, которая будет конкурировать с долларом. Она будет использоваться исключительно для расчетов между странами", — добавил Джустра.
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Он обратил внимание и на развитие глобальных торговых отношений России с Китаем, Индией и Бразилией.
"Президент России Владимир Путин выступает за то, чтобы страны БРИКС рассмотрели возможность создания международной резервной валюты, обеспеченной золотом", — пишет обозреватель.
Он полагает, что Россия и Китай могут создать такую валюту за пределами долларовой системы США.
"Можно легко представить разветвленную глобальную валютную систему, в которой неприсоединившиеся страны могли бы торговать как в рамках долларовой системы США, так и в рамках китайско-российской системы, обеспеченной золотом. Соедините эти изменения с превращением доллара в санкционное оружие — и вы поймете, почему некоторые страны отчаянно ищут альтернативы существующей финансовой парадигме. Доллар США можно сравнить с хромой уткой", — заключил автор.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые в том числе предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти из России. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности рост цен на топливо и продовольствие.
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