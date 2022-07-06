https://ria.ru/20220706/dollar-1800609808.html

В Канаде рассказали, как Путин выстрелил по доллару

В Канаде рассказали, как Путин выстрелил по доллару - РИА Новости, 06.07.2022

В Канаде рассказали, как Путин выстрелил по доллару

Украинский кризис положил начало новому финансовому порядку, в котором другие валюты могут оттеснить доллар, пишет канадское издание Toronto Star. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T10:55

2022-07-06T10:55

2022-07-06T18:38

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинский кризис положил начало новому финансовому порядку, в котором другие валюты могут оттеснить доллар, пишет канадское издание Toronto Star.По мнению автора статьи Фрэнка Джустра, для Москвы в этой ситуации отведена особая роль."Россия произвела выстрел по финансовой системе НАТО, ответив эффективными мерами на западные санкции", — считает обозреватель.В пример он привел решение президента России Владимира Путина перевести расчеты за газ для недружественных стран в рубли.По словам Джустра, уже происходит перезагрузка глобальной денежной системы.Согласно данным финансового конгломерата Credit Suisse, на который ссылается автор, новый экономический порядок будет вращаться вокруг товарных валют, которые еще больше ослабят доллар и евро."Я ожидаю появления альтернативной торговой валюты, которая будет конкурировать с долларом. Она будет использоваться исключительно для расчетов между странами", — добавил Джустра.Он обратил внимание и на развитие глобальных торговых отношений России с Китаем, Индией и Бразилией."Президент России Владимир Путин выступает за то, чтобы страны БРИКС рассмотрели возможность создания международной резервной валюты, обеспеченной золотом", — пишет обозреватель.Он полагает, что Россия и Китай могут создать такую валюту за пределами долларовой системы США."Можно легко представить разветвленную глобальную валютную систему, в которой неприсоединившиеся страны могли бы торговать как в рамках долларовой системы США, так и в рамках китайско-российской системы, обеспеченной золотом. Соедините эти изменения с превращением доллара в санкционное оружие — и вы поймете, почему некоторые страны отчаянно ищут альтернативы существующей финансовой парадигме. Доллар США можно сравнить с хромой уткой", — заключил автор.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые в том числе предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти из России. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности рост цен на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220701/gaz-1799435646.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, сша, москва, нато, credit suisse , брикс, в мире, экономика, цены на нефть