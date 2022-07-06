https://ria.ru/20220706/dogovor-1800568327.html

Косачев напомнил Норвегии о правилах денонсации международных соглашений

Косачев напомнил Норвегии о правилах денонсации международных соглашений - РИА Новости, 06.07.2022

Косачев напомнил Норвегии о правилах денонсации международных соглашений

напомнил Норвегии о правилах денонсации международных соглашений, если одна из сторон нарушает его положения. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T07:24

2022-07-06T07:24

2022-07-06T07:24

норвегия

россия

баренцево море

константин косачев

в мире

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале напомнил Норвегии о правилах денонсации международных соглашений, если одна из сторон нарушает его положения.Норвегия считает "бессрочно действующим" договор с Россией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее поручил рассмотреть вопрос о денонсации документа. Такое заявление было сделано на фоне решения норвежской стороны ограничить поставки грузов для российских граждан, которые работают на Шпицбергене.Политик напомнил, что каждое государство в силу суверенитета обладает свободной волей как на присоединение к какому-либо международному договору, так и на прекращение или приостановление обязательств по нему. При этом если в самом договоре отсутствует процедура денонсации или выхода из него, то применению подлежит Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года, статья 56 которой устанавливает условия, когда государство может выйти из договора, пояснил он.По словам Косачева, Венская конвенция "допускает прекращение договора или приостановление его действия в ответ на существенное нарушение обязательств другой стороной". Правило применимо как раз в отношении двусторонних международных договоров. Кроме того, в некоторых случаях можно ссылаться и на коренное изменение обстоятельств, существовавших при заключении договора, добавил сенатор."Следует помнить и о праве на контрмеры в случае нарушений обязательств какой-либо из сторон договора. В частности, это подтверждено в Статьях об ответственности государств за международные противоправные деяния, разработанные Комиссией международного права ООН", - подчеркнул он. По смыслу этих норм контрмеры могут применяться, чтобы принудить какое-либо государство устранить нарушение международного права. "Разумеется, с учётом пропорциональности", - уточнил политик."Сказанное лишний раз напоминает всем нашим недоброжелателям, что принцип pacta sunt servanda ("договоры должны исполняться") сбалансирован принципами свободного согласия и добросовестности. И работать это должно в обе стороны", - написал Косачев. По словам сенатора, "тот, кто приходит за правосудием, сам должен приходить с чистыми руками".

https://ria.ru/20220706/shpitsbergen-1800562862.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220630/norvegiya-1799337651.html

норвегия

россия

баренцево море

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норвегия, россия, баренцево море, константин косачев, в мире