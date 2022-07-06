https://ria.ru/20220706/dnr-1800818018.html

ВСУ обстреляли Ясиноватую из "Градов"

ВСУ обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 06.07.2022

ВСУ обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска в 22.19 обстреляли Ясиноватую, выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T23:01

2022-07-06T23:01

2022-07-06T23:01

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в 22.19 обстреляли Ясиноватую, выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк (днр)