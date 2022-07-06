ВСУ обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив восемь ракет из БМ-21 "Град"
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФРабота реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" в ходе специальной военной операции на Украине
Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" в ходе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в 22.19 обстреляли Ясиноватую, выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Ясиноватая: выпущено 8 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.