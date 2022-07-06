https://ria.ru/20220706/dnr-1800629150.html
В штабе теробороны ДНР заявили об освобождении 241 населенного пункта
В штабе теробороны ДНР заявили об освобождении 241 населенного пункта - РИА Новости, 06.07.2022
В штабе теробороны ДНР заявили об освобождении 241 населенного пункта
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил об освобождении 241 населенного пункта, включая Спорное. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:45
2022-07-06T11:45
2022-07-06T11:45
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил об освобождении 241 населенного пункта, включая Спорное.В конце июня штаб ДНР сообщал об освобождении 240 населенных пунктов."На территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 241 населенный пункт, включая Спорное", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.Спорное расположено приблизительно в 40 километрах от Бахмута.
https://ria.ru/20220706/pvo-1800605011.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
В штабе теробороны ДНР заявили об освобождении 241 населенного пункта
В штабе теробороны ДНР заявили об освобождении 241 населенного пункта, включая Спорное