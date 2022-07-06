https://ria.ru/20220706/dnr-1800629150.html

В штабе теробороны ДНР заявили об освобождении 241 населенного пункта

В штабе теробороны ДНР заявили об освобождении 241 населенного пункта - РИА Новости, 06.07.2022

В штабе теробороны ДНР заявили об освобождении 241 населенного пункта

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил об освобождении 241 населенного пункта, включая Спорное. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:45

2022-07-06T11:45

2022-07-06T11:45

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил об освобождении 241 населенного пункта, включая Спорное.В конце июня штаб ДНР сообщал об освобождении 240 населенных пунктов."На территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 241 населенный пункт, включая Спорное", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.Спорное расположено приблизительно в 40 километрах от Бахмута.

https://ria.ru/20220706/pvo-1800605011.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф