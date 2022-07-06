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Госсекретарь Союзного государства Мезенцев прибыл в ДНР - РИА Новости, 06.07.2022
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Госсекретарь Союзного государства Мезенцев прибыл в ДНР
Госсекретарь Союзного государства Мезенцев прибыл в ДНР - РИА Новости, 06.07.2022
Госсекретарь Союзного государства Мезенцев прибыл в ДНР
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл на территорию Донецкой Народной Республики, передает корреспондент... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:31
2022-07-06T10:58
дмитрий мезенцев
донецкая народная республика
россия
политика
союзное государство
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл на территорию Донецкой Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.В ходе визита у него запланирован ряд встреч с представителями власти республики и общественностью. Кроме того, есть ряд гуманитарных задач.
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донецкая народная республика
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дмитрий мезенцев, донецкая народная республика, россия, политика
10:31 06.07.2022 (обновлено: 10:58 06.07.2022)
 
Госсекретарь Союзного государства Мезенцев прибыл в ДНР

Госсекретарь Союзного государства Мезенцев проведет встречи с властями ДНР в Донецке

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл на территорию Донецкой Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе визита у него запланирован ряд встреч с представителями власти республики и общественностью. Кроме того, есть ряд гуманитарных задач.
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Союзное государствоДмитрий МезенцевДонецкая Народная РеспубликаРоссияПолитика
 
 
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