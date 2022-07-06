https://ria.ru/20220706/dnr-1800603316.html

Госсекретарь Союзного государства Мезенцев прибыл в ДНР

Госсекретарь Союзного государства Мезенцев прибыл в ДНР - РИА Новости, 06.07.2022

Госсекретарь Союзного государства Мезенцев прибыл в ДНР

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл на территорию Донецкой Народной Республики, передает корреспондент... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T10:31

2022-07-06T10:31

2022-07-06T10:58

дмитрий мезенцев

донецкая народная республика

россия

политика

союзное государство

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл на территорию Донецкой Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.В ходе визита у него запланирован ряд встреч с представителями власти республики и общественностью. Кроме того, есть ряд гуманитарных задач.

https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799219208.html

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

дмитрий мезенцев, донецкая народная республика, россия, политика