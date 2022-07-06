https://ria.ru/20220706/dnr-1800603316.html
Госсекретарь Союзного государства Мезенцев прибыл в ДНР
Госсекретарь Союзного государства Мезенцев прибыл в ДНР - РИА Новости, 06.07.2022
Госсекретарь Союзного государства Мезенцев прибыл в ДНР
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл на территорию Донецкой Народной Республики, передает корреспондент... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:31
2022-07-06T10:31
2022-07-06T10:58
дмитрий мезенцев
донецкая народная республика
россия
политика
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795797514_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ac19c427d0c5ccb3da55107fa4fdff0.jpg
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл на территорию Донецкой Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.В ходе визита у него запланирован ряд встреч с представителями власти республики и общественностью. Кроме того, есть ряд гуманитарных задач.
https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799219208.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795797514_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_2d7f83bb16eccabeae871d77aabf320f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий мезенцев, донецкая народная республика, россия, политика
10:31 06.07.2022 (обновлено: 10:58 06.07.2022)
Госсекретарь Союзного государства Мезенцев прибыл в ДНР
Госсекретарь Союзного государства Мезенцев проведет встречи с властями ДНР в Донецке