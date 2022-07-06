Клишас заявил, что в вопросе транзита надо переходить от угроз к действиям
Сенатор Клишас: по Калининграду в какой-то момент от угроз нужно переходить к действиям
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал в своем Telegram-канале слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова о ситуации с транзитом в область, отметив, что в какой-то момент от угроз нужно переходить к действиям по защите территории и граждан РФ.
Алиханов ранее заявил РИА Новости, что ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника не доходит. Он также добавил, что если заявленные ЕС сроки решения вопроса с транзитом в Калининград не будут выдержаны, власти региона будут предлагать руководству страны принимать ответные меры.
"Спокойный разговор до собеседников не доходит, это правда, только вот одними угрозами тоже мало что можно сделать, в какой-то момент от угроз нужно переходить к действиям по защите нашей территории и наших граждан", — написал Клишас.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки РФ в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.
Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции.