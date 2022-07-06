https://ria.ru/20220706/deystviya-1800565841.html

Клишас заявил, что в вопросе транзита надо переходить от угроз к действиям

Клишас заявил, что в вопросе транзита надо переходить от угроз к действиям - РИА Новости, 06.07.2022

Клишас заявил, что в вопросе транзита надо переходить от угроз к действиям

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал в своем Telegram-канале слова губернатора... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T06:08

2022-07-06T06:08

2022-07-06T06:08

литва

калининград

антон алиханов

еврокомиссия

санкции в отношении россии

андрей клишас

в мире

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал в своем Telegram-канале слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова о ситуации с транзитом в область, отметив, что в какой-то момент от угроз нужно переходить к действиям по защите территории и граждан РФ.Алиханов ранее заявил РИА Новости, что ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника не доходит. Он также добавил, что если заявленные ЕС сроки решения вопроса с транзитом в Калининград не будут выдержаны, власти региона будут предлагать руководству страны принимать ответные меры.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки РФ в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции.

https://ria.ru/20220706/posmeshische-1800561282.html

https://ria.ru/20220706/blokada-1800562088.html

литва

калининград

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литва, калининград, антон алиханов, еврокомиссия, санкции в отношении россии, андрей клишас, в мире