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В Харьковской области при расчете можно использовать и гривну, и рубль

В Харьковской области при расчете можно использовать и гривну, и рубль - РИА Новости, 06.07.2022

В Харьковской области при расчете можно использовать и гривну, и рубль

Рубли и гривны можно использовать в Харьковской области, курс 1,5 рубля за одну гривну, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T20:31

2022-07-06T20:31

2022-07-06T20:31

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рубли и гривны можно использовать в Харьковской области, курс 1,5 рубля за одну гривну, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.По его словам, на территории Харьковской области действует бивалютная зона."При наличном расчете люди могут использовать как гривну, так и рубль. С 25 июня на территории области при конвертации валют применяется курс в размере 1,5 рубля за одну гривну", - сказал РИА Новости Ганчев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220628/grivna-1798794884.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, харьковская область, ситуация в днр и лнр