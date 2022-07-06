Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области при расчете можно использовать и гривну, и рубль - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/dengi-1800801592.html
В Харьковской области при расчете можно использовать и гривну, и рубль
В Харьковской области при расчете можно использовать и гривну, и рубль - РИА Новости, 06.07.2022
В Харьковской области при расчете можно использовать и гривну, и рубль
Рубли и гривны можно использовать в Харьковской области, курс 1,5 рубля за одну гривну, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T20:31
2022-07-06T20:31
в мире
харьковская область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105994/25/1059942594_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_49eb9ac87e49ae0d4893c2b770b30749.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рубли и гривны можно использовать в Харьковской области, курс 1,5 рубля за одну гривну, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.По его словам, на территории Харьковской области действует бивалютная зона."При наличном расчете люди могут использовать как гривну, так и рубль. С 25 июня на территории области при конвертации валют применяется курс в размере 1,5 рубля за одну гривну", - сказал РИА Новости Ганчев.
https://radiosputnik.ria.ru/20220628/grivna-1798794884.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105994/25/1059942594_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_3951f8000b447455ceed3013bf597176.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, ситуация в днр и лнр
20:31 06.07.2022
 
В Харьковской области при расчете можно использовать и гривну, и рубль

Ганчев: при наличном расчете в Харьковской области можно использовать и гривну, и рубль

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России и Украины
Денежные купюры и монеты России и Украины - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Денежные купюры и монеты России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рубли и гривны можно использовать в Харьковской области, курс 1,5 рубля за одну гривну, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, на территории Харьковской области действует бивалютная зона.
"При наличном расчете люди могут использовать как гривну, так и рубль. С 25 июня на территории области при конвертации валют применяется курс в размере 1,5 рубля за одну гривну", - сказал РИА Новости Ганчев.
Денежные купюры и монеты России и Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 17:06В мире
Херсонская и Запорожская области утвердили единый курс гривны к рублю
 
В миреХарьковская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала