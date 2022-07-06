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В Харьковской области при расчете можно использовать и гривну, и рубль
В Харьковской области при расчете можно использовать и гривну, и рубль - РИА Новости, 06.07.2022
В Харьковской области при расчете можно использовать и гривну, и рубль
Рубли и гривны можно использовать в Харьковской области, курс 1,5 рубля за одну гривну, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T20:31
2022-07-06T20:31
2022-07-06T20:31
в мире
харьковская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рубли и гривны можно использовать в Харьковской области, курс 1,5 рубля за одну гривну, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.По его словам, на территории Харьковской области действует бивалютная зона."При наличном расчете люди могут использовать как гривну, так и рубль. С 25 июня на территории области при конвертации валют применяется курс в размере 1,5 рубля за одну гривну", - сказал РИА Новости Ганчев.
https://radiosputnik.ria.ru/20220628/grivna-1798794884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, ситуация в днр и лнр
В Харьковской области при расчете можно использовать и гривну, и рубль
Ганчев: при наличном расчете в Харьковской области можно использовать и гривну, и рубль