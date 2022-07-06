https://ria.ru/20220706/delo-1800628465.html
В Евпатории завели дело против мужчины, угрожавшего российским военным
В Евпатории завели дело против мужчины, угрожавшего российским военным - РИА Новости, 06.07.2022
В Евпатории завели дело против мужчины, угрожавшего российским военным
Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего жителя Евпатории, который распространял в мессенджере видео с угрозой расправы над российскими военными,... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:43
2022-07-06T11:43
2022-07-06T11:51
россия
происшествия
вооруженные силы рф
республика крым
евпатория
фсб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего жителя Евпатории, который распространял в мессенджере видео с угрозой расправы над российскими военными, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике Крым и СевастополюПо ее данным, фигурант размещал в групповом чате одного из мессенджеров видеоматериалы, содержащие угрозы расправы над военнослужащими ВС РФ, участвующими в спецоперации. Евпаториец также публично призывал к убийству группы лиц, выделенной по национальному признаку."Следственным отделом УФСБ в отношении гражданина РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280 УК РФ", - сообщили в ведомстве.Санкция этой статьи о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
https://ria.ru/20220627/vs-1798524694.html
россия
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, вооруженные силы рф, республика крым, евпатория, фсб
11:43 06.07.2022 (обновлено: 11:51 06.07.2022)
В Евпатории завели дело против мужчины, угрожавшего российским военным
В Евпатории завели дело против мужчины, распространявшего угрозы российским военным