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В Евпатории завели дело против мужчины, угрожавшего российским военным

В Евпатории завели дело против мужчины, угрожавшего российским военным - РИА Новости, 06.07.2022

В Евпатории завели дело против мужчины, угрожавшего российским военным

Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего жителя Евпатории, который распространял в мессенджере видео с угрозой расправы над российскими военными,... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:43

2022-07-06T11:43

2022-07-06T11:51

россия

происшествия

вооруженные силы рф

республика крым

евпатория

фсб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего жителя Евпатории, который распространял в мессенджере видео с угрозой расправы над российскими военными, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике Крым и СевастополюПо ее данным, фигурант размещал в групповом чате одного из мессенджеров видеоматериалы, содержащие угрозы расправы над военнослужащими ВС РФ, участвующими в спецоперации. Евпаториец также публично призывал к убийству группы лиц, выделенной по национальному признаку."Следственным отделом УФСБ в отношении гражданина РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280 УК РФ", - сообщили в ведомстве.Санкция этой статьи о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

https://ria.ru/20220627/vs-1798524694.html

россия

республика крым

евпатория

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, вооруженные силы рф, республика крым, евпатория, фсб