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В Евпатории завели дело против мужчины, угрожавшего российским военным - РИА Новости, 06.07.2022
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В Евпатории завели дело против мужчины, угрожавшего российским военным
В Евпатории завели дело против мужчины, угрожавшего российским военным - РИА Новости, 06.07.2022
В Евпатории завели дело против мужчины, угрожавшего российским военным
Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего жителя Евпатории, который распространял в мессенджере видео с угрозой расправы над российскими военными,... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:43
2022-07-06T11:51
россия
происшествия
вооруженные силы рф
республика крым
евпатория
фсб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего жителя Евпатории, который распространял в мессенджере видео с угрозой расправы над российскими военными, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике Крым и СевастополюПо ее данным, фигурант размещал в групповом чате одного из мессенджеров видеоматериалы, содержащие угрозы расправы над военнослужащими ВС РФ, участвующими в спецоперации. Евпаториец также публично призывал к убийству группы лиц, выделенной по национальному признаку."Следственным отделом УФСБ в отношении гражданина РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280 УК РФ", - сообщили в ведомстве.Санкция этой статьи о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
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россия
республика крым
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россия, происшествия, вооруженные силы рф, республика крым, евпатория, фсб
11:43 06.07.2022 (обновлено: 11:51 06.07.2022)
 
В Евпатории завели дело против мужчины, угрожавшего российским военным

В Евпатории завели дело против мужчины, распространявшего угрозы российским военным

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего жителя Евпатории, который распространял в мессенджере видео с угрозой расправы над российскими военными, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике Крым и Севастополю
По ее данным, фигурант размещал в групповом чате одного из мессенджеров видеоматериалы, содержащие угрозы расправы над военнослужащими ВС РФ, участвующими в спецоперации. Евпаториец также публично призывал к убийству группы лиц, выделенной по национальному признаку.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 18:25
Жителя Нальчика осудили за дискредитацию ВС России
"Следственным отделом УФСБ в отношении гражданина РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280 УК РФ", - сообщили в ведомстве.
Санкция этой статьи о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
 
РоссияПроисшествияВооруженные силы РФРеспублика КрымЕвпаторияФСБ
 
 
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