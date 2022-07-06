https://ria.ru/20220706/dannye-1800699845.html
Госдума приняла закон об усилении защиты персональных данных
Госдума приняла закон об усилении защиты персональных данных - РИА Новости, 06.07.2022
Госдума приняла закон об усилении защиты персональных данных
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:21
2022-07-06T15:21
2022-07-06T15:21
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госдума рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных.Поправки предлагаются в закон "О персональных данных" и иные законодательные акты РФ. Вносится ряд изменений, направленных на совершенствование правовой защищенности субъектов персональных данных, а также усиление госконтроля в данной сфере.Законом вводится обязанность операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.
https://ria.ru/20220703/dannye-1799847874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, госдума рф
Госдума приняла закон об усилении защиты персональных данных
Госдума ужесточила требования к операторам обработки персональных данных