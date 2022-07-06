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Госдума приняла закон об усилении защиты персональных данных - РИА Новости, 06.07.2022
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Госдума приняла закон об усилении защиты персональных данных
Госдума приняла закон об усилении защиты персональных данных - РИА Новости, 06.07.2022
Госдума приняла закон об усилении защиты персональных данных
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:21
2022-07-06T15:21
общество
технологии
россия
госдума рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных.Поправки предлагаются в закон "О персональных данных" и иные законодательные акты РФ. Вносится ряд изменений, направленных на совершенствование правовой защищенности субъектов персональных данных, а также усиление госконтроля в данной сфере.Законом вводится обязанность операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.
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общество, технологии, россия, госдума рф
15:21 06.07.2022
 
Госдума приняла закон об усилении защиты персональных данных

Госдума ужесточила требования к операторам обработки персональных данных

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных.
Поправки предлагаются в закон "О персональных данных" и иные законодательные акты РФ. Вносится ряд изменений, направленных на совершенствование правовой защищенности субъектов персональных данных, а также усиление госконтроля в данной сфере.
Законом вводится обязанность операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.
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