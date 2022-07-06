https://ria.ru/20220706/dalay-lama-1800596847.html

Буддисты России и мира празднуют 87-летие Далай-ламы

Буддисты России и мира празднуют 87-летие Далай-ламы - РИА Новости, 06.07.2022

Буддисты России и мира празднуют 87-летие Далай-ламы

Далай-ламе XIV Тэнзину Гьяцо исполняется в среду 87 лет – он вышел из карантина, в котором находился два с половиной года пандемии коронавируса, и в ближайшие... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T09:55

2022-07-06T09:55

2022-07-06T09:55

религия

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

елизавета петровна (императрица)

николай ii

россия

тибет

индия

снг

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-ламе XIV Тэнзину Гьяцо исполняется в среду 87 лет – он вышел из карантина, в котором находился два с половиной года пандемии коронавируса, и в ближайшие дни встретится в городе Дхарамсала на севере Индии, где расположены его резиденция и главный храм, с паломниками со всего мира, в том числе из России, а в Москве его день рождения торжественно отметят в Доме кино.Сострадание, мудрость и самообладание"Этот возраст может показаться преклонным, но сам Далай-лама говорит своим последователям, что проживет еще 20-30 лет на благо всех существ. Мы этому искренне рады и желаем ему оставаться с нами как можно дольше – сегодня как никогда нам необходимы его сострадание и мудрость, чтобы сохранять спокойствие и самообладание перед лицом трудностей", - сказал РИА Новости представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.По его словам, Далай-лама, как правило, не отмечает своего дня рождения, считая "своим днем рождения каждый наступающий день". "Однако он всегда выражает признательность людям, которые в этот день вспоминают о нем и посылают ему теплые поздравления. Он призывает всех, кто празднует его день рождения, хранить в сердце идеалы сострадания (каруны) и ненасилия (ахимсы), приверженность которым сам он сохранял на протяжение всей своей жизни", - отметил Ринпоче.Во время пандемии, напомнил он, Далай-лама общался со своими последователями, читал лекции и давал наставления в режиме онлайн. "Сейчас, когда в Индии и во всем мире постепенно отступает пандемия, Его Святейшество вышел из карантина, в котором он находился два с половиной года", - сообщил собеседник агентства.Российские паломники в ИндииДалай-лама, как рассказал его представитель, снова посещает свой главный храм в Дхарамсале. И 8-10 июля в нем состоится важное буддийское посвящение Чакрасамвары (божество в буддийской тантре), на которое в Индию отправилось много российских паломников из буддийских регионов и крупных городов."Большинство паломников прибудут в Дхарамсалу к 6 июля, где вместе с тибетцами отметят день рождения любимого наставника", - подчеркнул Ринпоче.А после праздничных событий Далай-лама отправится в Ладак – это будет его первая поездка после длительного перерыва, добавил Ринпоче.Молебны и премьера в РоссииВслед за Далай-ламой российские буддисты также переходят из онлайна в оффлайн. И в этом году, по словам Ринпоче, в день рождения духовного лидера в буддийских храмах России пройдут торжественные молебны. В Бурятии в стенах Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева проведут праздничный концерт. А в Центральном Доме кино в Москве покажут премьеру нового документального фильма режиссера Жан-Поля Мертинеса "Никогда не забывайте Тибет. Нерассказанная история Далай-ламы"."Фильм-медитация перенесет зрителей в Дхарамсалу, где более шестидесяти лет расположена резиденция Далай-ламы. Это прекрасная возможность встретиться с Далай-ламой и замечательными людьми, которые помогают ему нести в мир добросердечие и мудрость, которых нам так не хватает сегодня", - пояснил Тэло Тулку Ринпоче.Далай-ламаБуддисты считают Далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол.После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден бежать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. Там же обосновалось "тибетское правительство в изгнании". За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.Россию Далай-лама XIV посещал несколько раз с краткосрочными поездками. Последняя из них, в Калмыкию в 2004 году, была однодневной. В последующие годы российские буддисты неоднократно выражали надежду в скором времени увидеть Далай-ламу в своих регионах с более продолжительным визитом. Однако вопрос пока не удается решить, поскольку визиты духовного лидера Тибета в другие страны сопровождают ноты протеста со стороны Китая. Даже после того, как весной 2011 года Далай-лама XIV сложил с себя политические полномочия главы "тибетского правительства в изгнании", Пекин обвиняет его в стремлении добиться отделения Тибета от Китая.Из истории буддизма в РоссииБуддизм — древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках — среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелуг, главой которой и является Далай-лама.Особенно тесной связь с Далай-ламой стала при последнем российском императоре Николае II, когда при дворе возрос интерес к философии буддизма и тибетской медицине. Российская империя первой из европейских стран установила дипломатические отношения с Тибетом, руководимым тогда Далай-ламой XIII (они были прерваны после революции в России). А в столице Санкт-Петербурге был построен первый в Европе дацан.По словам настоятеля Петербургского дацана Гунзэчойнэй ширээтэ ламы Буды Бадмаева (Буддийская традиционная сангха России), родоначальниками буддизма в Европе были именно российские буддисты.

https://ria.ru/20211104/buddizm-1757675065.html

https://ria.ru/20220328/ray-1780437770.html

https://ria.ru/20220303/dalay-lama-1776175091.html

https://ria.ru/20211105/dalay-lama-1757808904.html

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индия

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), елизавета петровна (императрица), николай ii, россия, тибет, индия, снг, религия