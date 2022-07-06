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Круизные суда с туристами будут заходить в нацпарк "Берингия" на Чукотке - РИА Новости, 06.07.2022
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Туризм
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Круизные суда с туристами будут заходить в нацпарк "Берингия" на Чукотке
Круизные суда с туристами будут заходить в нацпарк "Берингия" на Чукотке - РИА Новости, 06.07.2022
Круизные суда с туристами будут заходить в нацпарк "Берингия" на Чукотке
Круизные суда с туристами этим летом впервые с начала пандемии зайдут в национальный парк "Берингия" на Чукотке, сообщает учреждение. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:16
2022-07-06T13:29
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Круизные суда с туристами этим летом впервые с начала пандемии зайдут в национальный парк "Берингия" на Чукотке, сообщает учреждение.На данный момент в парк поступило две заявки на посещение от круизных судов, почти все гости – граждане России.Подготовка к приему туристов в нацпарке начинается с середины июня. Сотрудники обновляют маркировку троп и информационные стенды, проверяют технику, спускают на воду лодки. Всего в этом сезоне "Берингия" готовится принять около 200 туристов.Примерно треть из них – малые группы, которые будут знакомиться с парком в рамках программы "Путешествие в Берингию". Это недельный тур в Провиденском участке национального парка. Он включает в себя лодочные экскурсии по проливу Сенявина с наблюдением за китами и осмотром птичьих базаров, посещение Китовой аллеи, древнего эскимосского поселения Аван и крепости Гуйгунгу, трекинг по тундре и сопкам, купание в термальных источниках, экскурсии по Новому Чаплино – самому крупному современному эскимосскому селу в России.Остальные туристы собираются посетить территорию парка самостоятельно или в рамках частных туров. В основном они ездят на мыс Дежнёва – самую восточную точку Европы. Часть из них также посещают древнее поселение Масик.Несколько человек планируют приехать на остров Колючин. Это самый северный участок национального парка, где расположены птичьи базары и на заброшенной полярной станции можно встретить белых медведей.Национальный парк "Берингия" учрежден постановлением правительства России 17 января 2013 года. Он является самой восточной природоохранной территорией России и расположен на Чукотском полуострове.
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туризм, новости - туризм, россия, чукотка, чукотский автономный округ, туристы, круизы
13:16 06.07.2022 (обновлено: 13:29 06.07.2022)
 
Круизные суда с туристами будут заходить в нацпарк "Берингия" на Чукотке

Круизные суда с туристами впервые за долгое время зайдут в нацпарк "Берингия" на Чукотке

© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанкИпатки на птичьем базаре острова Колючин в Чукотском автономном округе
Ипатки на птичьем базаре острова Колючин в Чукотском автономном округе - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Вера Костамо
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Круизные суда с туристами этим летом впервые с начала пандемии зайдут в национальный парк "Берингия" на Чукотке, сообщает учреждение.
"В этом сезоне впервые за долгое время в парк собираются зайти круизные суда. Раньше именно круизные туристы составляли большую часть посетителей национального парка, причем в основном это были зарубежные гости", – говорится в сообщении.
На данный момент в парк поступило две заявки на посещение от круизных судов, почти все гости – граждане России.
Подготовка к приему туристов в нацпарке начинается с середины июня. Сотрудники обновляют маркировку троп и информационные стенды, проверяют технику, спускают на воду лодки. Всего в этом сезоне "Берингия" готовится принять около 200 туристов.
Примерно треть из них – малые группы, которые будут знакомиться с парком в рамках программы "Путешествие в Берингию". Это недельный тур в Провиденском участке национального парка. Он включает в себя лодочные экскурсии по проливу Сенявина с наблюдением за китами и осмотром птичьих базаров, посещение Китовой аллеи, древнего эскимосского поселения Аван и крепости Гуйгунгу, трекинг по тундре и сопкам, купание в термальных источниках, экскурсии по Новому Чаплино – самому крупному современному эскимосскому селу в России.
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Остальные туристы собираются посетить территорию парка самостоятельно или в рамках частных туров. В основном они ездят на мыс Дежнёва – самую восточную точку Европы. Часть из них также посещают древнее поселение Масик.
Несколько человек планируют приехать на остров Колючин. Это самый северный участок национального парка, где расположены птичьи базары и на заброшенной полярной станции можно встретить белых медведей.
Национальный парк "Берингия" учрежден постановлением правительства России 17 января 2013 года. Он является самой восточной природоохранной территорией России и расположен на Чукотском полуострове.
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