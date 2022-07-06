https://ria.ru/20220706/chukotka-1800633344.html

Круизные суда с туристами будут заходить в нацпарк "Берингия" на Чукотке

Круизные суда с туристами будут заходить в нацпарк "Берингия" на Чукотке - РИА Новости, 06.07.2022

Круизные суда с туристами будут заходить в нацпарк "Берингия" на Чукотке

Круизные суда с туристами этим летом впервые с начала пандемии зайдут в национальный парк "Берингия" на Чукотке, сообщает учреждение. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:16

2022-07-06T13:16

2022-07-06T13:29

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Круизные суда с туристами этим летом впервые с начала пандемии зайдут в национальный парк "Берингия" на Чукотке, сообщает учреждение.На данный момент в парк поступило две заявки на посещение от круизных судов, почти все гости – граждане России.Подготовка к приему туристов в нацпарке начинается с середины июня. Сотрудники обновляют маркировку троп и информационные стенды, проверяют технику, спускают на воду лодки. Всего в этом сезоне "Берингия" готовится принять около 200 туристов.Примерно треть из них – малые группы, которые будут знакомиться с парком в рамках программы "Путешествие в Берингию". Это недельный тур в Провиденском участке национального парка. Он включает в себя лодочные экскурсии по проливу Сенявина с наблюдением за китами и осмотром птичьих базаров, посещение Китовой аллеи, древнего эскимосского поселения Аван и крепости Гуйгунгу, трекинг по тундре и сопкам, купание в термальных источниках, экскурсии по Новому Чаплино – самому крупному современному эскимосскому селу в России.Остальные туристы собираются посетить территорию парка самостоятельно или в рамках частных туров. В основном они ездят на мыс Дежнёва – самую восточную точку Европы. Часть из них также посещают древнее поселение Масик.Несколько человек планируют приехать на остров Колючин. Это самый северный участок национального парка, где расположены птичьи базары и на заброшенной полярной станции можно встретить белых медведей.Национальный парк "Берингия" учрежден постановлением правительства России 17 января 2013 года. Он является самой восточной природоохранной территорией России и расположен на Чукотском полуострове.

https://ria.ru/20220612/taymyr-1794641115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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