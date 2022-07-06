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Житель Екатеринбурга получил срок за разработку читов для World of Tanks - РИА Новости, 06.07.2022
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Житель Екатеринбурга получил срок за разработку читов для World of Tanks
Житель Екатеринбурга получил срок за разработку читов для World of Tanks - РИА Новости, 06.07.2022
Житель Екатеринбурга получил срок за разработку читов для World of Tanks
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду приговорил к 2,5 года ограничения свободы разработчика ботов и чит-программ к популярным играм World of Tanks и РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:12
2022-07-06T16:12
происшествия
екатеринбург
россия
компьютерные игры
world of tanks
технологии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду приговорил к 2,5 года ограничения свободы разработчика ботов и чит-программ к популярным играм World of Tanks и World of Warships, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.По данным ведомства, с февраля 2013 года по июль 2020 года мужчина создал программы, которые модифицировали онлайн-игры, посвященные "бронированным машинам начала XX века" и "в жанре симулятора морских сражений", и обеспечивали преимущества для пользователей.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 273 УК РФ (создание, распространение или использование компьютерных программ, заранее предназначенных для несанкционированной модификации компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности). Уточняется, что в рамках рассмотрения дела екатеринбуржец свою вину признал."Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы", - говорится в сообщении.По данным газеты "Коммерсант", это первое уголовное дело за несанкционированное вмешательство в игровую индустрию.
https://ria.ru/20220516/prigovor-1788846537.html
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происшествия, екатеринбург, россия, компьютерные игры, world of tanks, технологии
16:12 06.07.2022
 
Житель Екатеринбурга получил срок за разработку читов для World of Tanks

Екатеринбуржец получил 2,5 года ограничения свободы за разработку читов для World of Tanks

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду приговорил к 2,5 года ограничения свободы разработчика ботов и чит-программ к популярным играм World of Tanks и World of Warships, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, с февраля 2013 года по июль 2020 года мужчина создал программы, которые модифицировали онлайн-игры, посвященные "бронированным машинам начала XX века" и "в жанре симулятора морских сражений", и обеспечивали преимущества для пользователей.
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В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 273 УК РФ (создание, распространение или использование компьютерных программ, заранее предназначенных для несанкционированной модификации компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности). Уточняется, что в рамках рассмотрения дела екатеринбуржец свою вину признал.
"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы", - говорится в сообщении.
По данным газеты "Коммерсант", это первое уголовное дело за несанкционированное вмешательство в игровую индустрию.
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