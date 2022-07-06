https://ria.ru/20220706/chity-1800718361.html

Житель Екатеринбурга получил срок за разработку читов для World of Tanks

Житель Екатеринбурга получил срок за разработку читов для World of Tanks - РИА Новости, 06.07.2022

Житель Екатеринбурга получил срок за разработку читов для World of Tanks

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду приговорил к 2,5 года ограничения свободы разработчика ботов и чит-программ к популярным играм World of Tanks и РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:12

2022-07-06T16:12

2022-07-06T16:12

происшествия

екатеринбург

россия

компьютерные игры

world of tanks

технологии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду приговорил к 2,5 года ограничения свободы разработчика ботов и чит-программ к популярным играм World of Tanks и World of Warships, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.По данным ведомства, с февраля 2013 года по июль 2020 года мужчина создал программы, которые модифицировали онлайн-игры, посвященные "бронированным машинам начала XX века" и "в жанре симулятора морских сражений", и обеспечивали преимущества для пользователей.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 273 УК РФ (создание, распространение или использование компьютерных программ, заранее предназначенных для несанкционированной модификации компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности). Уточняется, что в рамках рассмотрения дела екатеринбуржец свою вину признал."Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы", - говорится в сообщении.По данным газеты "Коммерсант", это первое уголовное дело за несанкционированное вмешательство в игровую индустрию.

https://ria.ru/20220516/prigovor-1788846537.html

https://ria.ru/20220324/roskomnadzor-1779923565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, екатеринбург, россия, компьютерные игры, world of tanks, технологии