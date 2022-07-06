https://ria.ru/20220706/bombardirovschik-1800564200.html

На Сахалине нашли место падения бомбардировщика, пропавшего 72 года назад

На Сахалине нашли место падения бомбардировщика, пропавшего 72 года назад - РИА Новости, 06.07.2022

На Сахалине нашли место падения бомбардировщика, пропавшего 72 года назад

На Сахалине обнаружили точное место катастрофы пропавшего без вести в 1950 году экипажа бомбардировщика Ту-2, сообщили РИА Новости в поисковом объединении... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T04:54

2022-07-06T04:54

2022-07-06T05:02

общество

сахалин

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150740/56/1507405622_0:45:3562:2048_1920x0_80_0_0_592aca7b3198d7ed7b5f6ec747a96183.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июл — РИА Новости. На Сахалине обнаружили точное место катастрофы пропавшего без вести в 1950 году экипажа бомбардировщика Ту-2, сообщили РИА Новости в поисковом объединении "АвиаПоиск" из Приморья.По словам собеседника агентства, в течение 72 лет стекающие потоки камней и грязи замывали место падения самолета, пока оно полностью не исчезло в толщах каменных осыпей. В катастрофе погибли командир экипажа Иван Комличенко (его родственников поисковики нашли), штурман Анатолий Чмырев, воздушный стрелок-радист Владимир Курсалин и воздушный стрелок Андрей Моржухин. Военные искали их в течение 30 суток, но после безрезультатных поисков в 1951 году Ту-2 был списан из личного счета полка.Во время тщательных поисков на местности обнаружили заводской номер самолета на крышке капота левого мотора и номер двигателя АШ-82ФН, которые полностью совпадают с наработанной архивной информацией. Поисковикам попались также части моторов, фрагменты хвостового оперения (килевой шайбы и руля глубины), кислородный баллон, форточки правой откидной части фонаря кабины, бронезащиты воздушного стрелка-радиста, короба боекомплекта пулемета УБТ. Среди находок группы оказалась и 20-миллиметровая пушка ШВАК, которую вынесли с места катастрофы и подготовили к передаче в краеведческий музей села Победино Смирныховского района."Мы планируем провести поиски и подъем останков экипажа силами специалистов приморского "АвиаПоиска", имеющих большой многолетний опыт работы на местах сложных летных происшествий. К работе будут привлечены участники сахалинского объединения "АвиаПоиск" и островные военнослужащие", — добавил собеседник.Он отметил, что подготовка к очередной экспедиции уже началась, члены объединения также приступили к поиску родственников остальных членов экипажа погибшего самолета.

https://ria.ru/20201030/kontslager-1582220726.html

https://ria.ru/20220509/restavratsiya-1787491035.html

сахалин

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сахалин, приморский край