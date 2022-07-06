https://ria.ru/20220706/bombardirovschik-1800564200.html
На Сахалине нашли место падения бомбардировщика, пропавшего 72 года назад
На Сахалине нашли место падения бомбардировщика, пропавшего 72 года назад - РИА Новости, 06.07.2022
На Сахалине нашли место падения бомбардировщика, пропавшего 72 года назад
На Сахалине обнаружили точное место катастрофы пропавшего без вести в 1950 году экипажа бомбардировщика Ту-2, сообщили РИА Новости в поисковом объединении... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T04:54
2022-07-06T04:54
2022-07-06T05:02
общество
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июл — РИА Новости. На Сахалине обнаружили точное место катастрофы пропавшего без вести в 1950 году экипажа бомбардировщика Ту-2, сообщили РИА Новости в поисковом объединении "АвиаПоиск" из Приморья.По словам собеседника агентства, в течение 72 лет стекающие потоки камней и грязи замывали место падения самолета, пока оно полностью не исчезло в толщах каменных осыпей. В катастрофе погибли командир экипажа Иван Комличенко (его родственников поисковики нашли), штурман Анатолий Чмырев, воздушный стрелок-радист Владимир Курсалин и воздушный стрелок Андрей Моржухин. Военные искали их в течение 30 суток, но после безрезультатных поисков в 1951 году Ту-2 был списан из личного счета полка.Во время тщательных поисков на местности обнаружили заводской номер самолета на крышке капота левого мотора и номер двигателя АШ-82ФН, которые полностью совпадают с наработанной архивной информацией. Поисковикам попались также части моторов, фрагменты хвостового оперения (килевой шайбы и руля глубины), кислородный баллон, форточки правой откидной части фонаря кабины, бронезащиты воздушного стрелка-радиста, короба боекомплекта пулемета УБТ. Среди находок группы оказалась и 20-миллиметровая пушка ШВАК, которую вынесли с места катастрофы и подготовили к передаче в краеведческий музей села Победино Смирныховского района."Мы планируем провести поиски и подъем останков экипажа силами специалистов приморского "АвиаПоиска", имеющих большой многолетний опыт работы на местах сложных летных происшествий. К работе будут привлечены участники сахалинского объединения "АвиаПоиск" и островные военнослужащие", — добавил собеседник.Он отметил, что подготовка к очередной экспедиции уже началась, члены объединения также приступили к поиску родственников остальных членов экипажа погибшего самолета.
https://ria.ru/20201030/kontslager-1582220726.html
https://ria.ru/20220509/restavratsiya-1787491035.html
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общество, сахалин, приморский край
04:54 06.07.2022 (обновлено: 05:02 06.07.2022)
На Сахалине нашли место падения бомбардировщика, пропавшего 72 года назад
На Сахалине поисковики нашли место падения бомбардировщика Ту-2, пропавшего в 1950 году
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июл — РИА Новости. На Сахалине обнаружили точное место катастрофы пропавшего без вести в 1950 году экипажа бомбардировщика Ту-2, сообщили РИА Новости в поисковом объединении "АвиаПоиск" из Приморья.
"Экипаж бомбардировщика Ту-2 входил в состав 327-го авиаполка, базировавшегося до 1954 года на аэродроме сахалинского села Леонидово. 26 сентября 1950 года самолет при возвращении с учебно-тренировочного полетного задания при выходе из облачности ударился нижней частью о гребень отрога горы высотой 1168 метров, оторвав части хвостового оперения. После удара самолет потерял управляемость и, пролетев около 300 метров по наклонной траектории, рухнул в распадок, разбившись на мелкие фрагменты о каменистый ручей, который погреб обломки машины и останки экипажа под собой", — рассказал представитель отряда.
По словам собеседника агентства, в течение 72 лет стекающие потоки камней и грязи замывали место падения самолета, пока оно полностью не исчезло в толщах каменных осыпей. В катастрофе погибли командир экипажа Иван Комличенко (его родственников поисковики нашли), штурман Анатолий Чмырев, воздушный стрелок-радист Владимир Курсалин и воздушный стрелок Андрей Моржухин. Военные искали их в течение 30 суток, но после безрезультатных поисков в 1951 году Ту-2 был списан из личного счета полка.
Во время тщательных поисков на местности обнаружили заводской номер самолета на крышке капота левого мотора и номер двигателя АШ-82ФН, которые полностью совпадают с наработанной архивной информацией. Поисковикам попались также части моторов, фрагменты хвостового оперения (килевой шайбы и руля глубины), кислородный баллон, форточки правой откидной части фонаря кабины, бронезащиты воздушного стрелка-радиста, короба боекомплекта пулемета УБТ. Среди находок группы оказалась и 20-миллиметровая пушка ШВАК, которую вынесли с места катастрофы и подготовили к передаче в краеведческий музей села Победино Смирныховского района.
"Мы планируем провести поиски и подъем останков экипажа силами специалистов приморского
"АвиаПоиска", имеющих большой многолетний опыт работы на местах сложных летных происшествий. К работе будут привлечены участники сахалинского
объединения "АвиаПоиск" и островные военнослужащие", — добавил собеседник.
Он отметил, что подготовка к очередной экспедиции уже началась, члены объединения также приступили к поиску родственников остальных членов экипажа погибшего самолета.