https://ria.ru/20220706/blokirovki-1800641886.html

В Херсонской области заблокировали YouTube и Instagram*

В Херсонской области заблокировали YouTube и Instagram* - РИА Новости, 06.07.2022

В Херсонской области заблокировали YouTube и Instagram*

Доступ к YouTube, Instagram* и некоторым западным ресурсам органичен на территории Херсонской области, сообщается в Telegram-канале города Скадовска (Херсонская РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:20

2022-07-06T12:20

2022-07-06T12:20

технологии

херсонская область

россия

украина

в мире

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:447:4240:2832_1920x0_80_0_0_25497f0eb0d5957470f22030612117dd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Доступ к YouTube, Instagram* и некоторым западным ресурсам органичен на территории Херсонской области, сообщается в Telegram-канале города Скадовска (Херсонская область)."В Херсонской области заблокировали YouTube, Viber, Instagram* и ряд других западных сервисов и ресурсов. Нет доступа и ко многим украинским сайтам. По нашим данным, ограничения введены по решению Роскомнадзора. Причины очевидны", - говорится в сообщении.О блокировке в своем Telegram-канале в среду, 6 июля, сообщил пресс-секретарь военно-гражданской администрации области Сергей Мороз, отмечается в сообщении.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220621/telegraph-1796962164.html

херсонская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, херсонская область , россия, украина, в мире, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)