https://ria.ru/20220706/blokirovki-1800641886.html
В Херсонской области заблокировали YouTube и Instagram*
В Херсонской области заблокировали YouTube и Instagram* - РИА Новости, 06.07.2022
В Херсонской области заблокировали YouTube и Instagram*
Доступ к YouTube, Instagram* и некоторым западным ресурсам органичен на территории Херсонской области, сообщается в Telegram-канале города Скадовска (Херсонская РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:20
2022-07-06T12:20
2022-07-06T12:20
технологии
херсонская область
россия
украина
в мире
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Доступ к YouTube, Instagram* и некоторым западным ресурсам органичен на территории Херсонской области, сообщается в Telegram-канале города Скадовска (Херсонская область)."В Херсонской области заблокировали YouTube, Viber, Instagram* и ряд других западных сервисов и ресурсов. Нет доступа и ко многим украинским сайтам. По нашим данным, ограничения введены по решению Роскомнадзора. Причины очевидны", - говорится в сообщении.О блокировке в своем Telegram-канале в среду, 6 июля, сообщил пресс-секретарь военно-гражданской администрации области Сергей Мороз, отмечается в сообщении.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220621/telegraph-1796962164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, херсонская область , россия, украина, в мире, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
В Херсонской области заблокировали YouTube и Instagram*
В Херсонской области заблокировали YouTube, Viber, Instagram и другие западные сервисы