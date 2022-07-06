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В Херсонской области заблокировали YouTube и Instagram* - РИА Новости, 06.07.2022
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В Херсонской области заблокировали YouTube и Instagram*
В Херсонской области заблокировали YouTube и Instagram* - РИА Новости, 06.07.2022
В Херсонской области заблокировали YouTube и Instagram*
Доступ к YouTube, Instagram* и некоторым западным ресурсам органичен на территории Херсонской области, сообщается в Telegram-канале города Скадовска (Херсонская РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:20
2022-07-06T12:20
технологии
херсонская область
россия
украина
в мире
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Доступ к YouTube, Instagram* и некоторым западным ресурсам органичен на территории Херсонской области, сообщается в Telegram-канале города Скадовска (Херсонская область)."В Херсонской области заблокировали YouTube, Viber, Instagram* и ряд других западных сервисов и ресурсов. Нет доступа и ко многим украинским сайтам. По нашим данным, ограничения введены по решению Роскомнадзора. Причины очевидны", - говорится в сообщении.О блокировке в своем Telegram-канале в среду, 6 июля, сообщил пресс-секретарь военно-гражданской администрации области Сергей Мороз, отмечается в сообщении.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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херсонская область
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технологии, херсонская область , россия, украина, в мире, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
12:20 06.07.2022
 
В Херсонской области заблокировали YouTube и Instagram*

В Херсонской области заблокировали YouTube, Viber, Instagram и другие западные сервисы

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Доступ к YouTube, Instagram* и некоторым западным ресурсам органичен на территории Херсонской области, сообщается в Telegram-канале города Скадовска (Херсонская область).
Херсонской области заблокировали YouTube, Viber, Instagram* и ряд других западных сервисов и ресурсов. Нет доступа и ко многим украинским сайтам. По нашим данным, ограничения введены по решению Роскомнадзора. Причины очевидны", - говорится в сообщении.
О блокировке в своем Telegram-канале в среду, 6 июля, сообщил пресс-секретарь военно-гражданской администрации области Сергей Мороз, отмечается в сообщении.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 11:32
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Telegraph
 
ТехнологииХерсонская областьРоссияУкраинаВ миреYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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