https://ria.ru/20220706/blokirovka-1800619709.html

ЦБ инициировал блокировку более 190 тысяч мошеннических телефонных номеров

ЦБ инициировал блокировку более 190 тысяч мошеннических телефонных номеров - РИА Новости, 06.07.2022

ЦБ инициировал блокировку более 190 тысяч мошеннических телефонных номеров

Банк России в первом полугодии 2022 года инициировал блокировку более 190 тысяч номеров телефонов, которые используют мошенники, что превышает результаты всего... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:20

2022-07-06T11:20

2022-07-06T11:36

россия

центральный банк рф (цб рф)

технологии

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СОЧИ, 6 июл - РИА Новости. Банк России в первом полугодии 2022 года инициировал блокировку более 190 тысяч номеров телефонов, которые используют мошенники, что превышает результаты всего 2021 года, сообщил глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров."По предварительным данным Банка России, в первом полугодии 2022 года мы инициировали блокировку более 190 тысяч мошеннических номеров. Цифра за полугодие 2022 года уже превышают итоговые показатели 2021 года", - рассказал он, выступая на "Инфофоруме".Уваров отметил, что за 2021 год ЦБ направил на блокировку информацию более чем по 179 тысячам телефонных номеров.

https://ria.ru/20220629/moshenniki-1798884544.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, центральный банк рф (цб рф), технологии