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ЦБ инициировал блокировку более 190 тысяч мошеннических телефонных номеров - РИА Новости, 06.07.2022
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ЦБ инициировал блокировку более 190 тысяч мошеннических телефонных номеров
ЦБ инициировал блокировку более 190 тысяч мошеннических телефонных номеров - РИА Новости, 06.07.2022
ЦБ инициировал блокировку более 190 тысяч мошеннических телефонных номеров
Банк России в первом полугодии 2022 года инициировал блокировку более 190 тысяч номеров телефонов, которые используют мошенники, что превышает результаты всего... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:20
2022-07-06T11:36
россия
центральный банк рф (цб рф)
технологии
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СОЧИ, 6 июл - РИА Новости. Банк России в первом полугодии 2022 года инициировал блокировку более 190 тысяч номеров телефонов, которые используют мошенники, что превышает результаты всего 2021 года, сообщил глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров."По предварительным данным Банка России, в первом полугодии 2022 года мы инициировали блокировку более 190 тысяч мошеннических номеров. Цифра за полугодие 2022 года уже превышают итоговые показатели 2021 года", - рассказал он, выступая на "Инфофоруме".Уваров отметил, что за 2021 год ЦБ направил на блокировку информацию более чем по 179 тысячам телефонных номеров.
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россия, центральный банк рф (цб рф), технологии
11:20 06.07.2022 (обновлено: 11:36 06.07.2022)
 
ЦБ инициировал блокировку более 190 тысяч мошеннических телефонных номеров

ЦБ в I полугодии инициировал блокировку более 190 тысяч мошеннических телефонных номеров

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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СОЧИ, 6 июл - РИА Новости. Банк России в первом полугодии 2022 года инициировал блокировку более 190 тысяч номеров телефонов, которые используют мошенники, что превышает результаты всего 2021 года, сообщил глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
"По предварительным данным Банка России, в первом полугодии 2022 года мы инициировали блокировку более 190 тысяч мошеннических номеров. Цифра за полугодие 2022 года уже превышают итоговые показатели 2021 года", - рассказал он, выступая на "Инфофоруме".
Уваров отметил, что за 2021 год ЦБ направил на блокировку информацию более чем по 179 тысячам телефонных номеров.
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