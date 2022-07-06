https://ria.ru/20220706/bezopasnost-1800680038.html

Шольц заявил о готовности дать Украине гарантии безопасности

Шольц заявил о готовности дать Украине гарантии безопасности - РИА Новости, 06.07.2022

Шольц заявил о готовности дать Украине гарантии безопасности

ФРГ готова дать Украине гарантии безопасности, порядок предоставления обсуждается в G7, заявил, отвечая на вопросы парламентариев в бундестаге, германский... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:28

2022-07-06T14:28

2022-07-06T14:42

в мире

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специальная военная операция на украине

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g7

украина

олаф шольц

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. ФРГ готова дать Украине гарантии безопасности, порядок предоставления обсуждается в G7, заявил, отвечая на вопросы парламентариев в бундестаге, германский канцлер Олаф Шольц."Вопрос о том, как это может быть организовано, обсуждается между государствами в G7, а также теми, кто готов дать такие гарантии. Германия - одна из этих стран, которая относится к ним", - сказал Шольц, отвечая на вопрос депутата.Он добавил, что вопрос также обсуждается с Киевом, "это еще далеко не оконченный процесс".

https://ria.ru/20220706/ukraina-1800651784.html

германия

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, саммит g7, германия, g7, украина, олаф шольц, ситуация в днр и лнр