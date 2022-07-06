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Шольц заявил о готовности дать Украине гарантии безопасности - РИА Новости, 06.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/bezopasnost-1800680038.html
Шольц заявил о готовности дать Украине гарантии безопасности
Шольц заявил о готовности дать Украине гарантии безопасности - РИА Новости, 06.07.2022
Шольц заявил о готовности дать Украине гарантии безопасности
ФРГ готова дать Украине гарантии безопасности, порядок предоставления обсуждается в G7, заявил, отвечая на вопросы парламентариев в бундестаге, германский... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:28
2022-07-06T14:42
в мире
саммит g7
специальная военная операция на украине
германия
g7
украина
олаф шольц
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. ФРГ готова дать Украине гарантии безопасности, порядок предоставления обсуждается в G7, заявил, отвечая на вопросы парламентариев в бундестаге, германский канцлер Олаф Шольц."Вопрос о том, как это может быть организовано, обсуждается между государствами в G7, а также теми, кто готов дать такие гарантии. Германия - одна из этих стран, которая относится к ним", - сказал Шольц, отвечая на вопрос депутата.Он добавил, что вопрос также обсуждается с Киевом, "это еще далеко не оконченный процесс".
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в мире, саммит g7, германия, g7, украина, олаф шольц, ситуация в днр и лнр
14:28 06.07.2022 (обновлено: 14:42 06.07.2022)
 
Шольц заявил о готовности дать Украине гарантии безопасности

Шольц заявил, что Германия готова дать Украине гарантии безопасности

© AP Photo / Martin MeissnerКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. ФРГ готова дать Украине гарантии безопасности, порядок предоставления обсуждается в G7, заявил, отвечая на вопросы парламентариев в бундестаге, германский канцлер Олаф Шольц.
"Вопрос о том, как это может быть организовано, обсуждается между государствами в G7, а также теми, кто готов дать такие гарантии. Германия - одна из этих стран, которая относится к ним", - сказал Шольц, отвечая на вопрос депутата.
Он добавил, что вопрос также обсуждается с Киевом, "это еще далеко не оконченный процесс".
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