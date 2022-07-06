https://ria.ru/20220706/bezopasnost-1800575518.html

Безопасности Сувалкского коридора ничего не угрожает, заявил Алиханов

Безопасности Сувалкского коридора ничего не угрожает, заявил Алиханов - РИА Новости, 06.07.2022

Безопасности Сувалкского коридора ничего не угрожает, заявил Алиханов

Безопасности Сувалкского коридора ничто не угрожает, в милитаризации Польши и Литвы заинтересованы США, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T08:38

2022-07-06T08:38

2022-07-06T17:18

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калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Безопасности Сувалкского коридора ничто не угрожает, в милитаризации Польши и Литвы заинтересованы США, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов."Ничего не угрожает Сувалкскому коридору", - ответил Алиханов на вопрос о том, что угрожает коридору.По мнению Алиханова, в этом же заинтересованы и Польша и Литва.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>

https://ria.ru/20220629/alikhanov-1799131134.html

https://ria.ru/20220706/tranzit-1800566002.html

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калининградская область

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литва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"С точки зрения логистики он никому не нужен" – Алиханов о потенциальной угрозе Сувалкскому коридору "С точки зрения логистики он никому не нужен" – Алиханов о потенциальной угрозе Сувалкскому коридору 2022-07-06T08:38 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, калининград, калининградская область, евросоюз, еврокомиссия, польша, литва, сша, санкции в отношении россии, мария захарова, антон алиханов