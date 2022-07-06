08:38 06.07.2022 (обновлено: 17:18 06.07.2022)
Безопасности Сувалкского коридора ничего не угрожает, заявил Алиханов
Глава Калининградской области Алиханов заявил, что Сувалкскому коридору ничего не угрожает
КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Безопасности Сувалкского коридора ничто не угрожает, в милитаризации Польши и Литвы заинтересованы США, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Ничего не угрожает Сувалкскому коридору", - ответил Алиханов на вопрос о том, что угрожает коридору.
"Я вам еще раз повторяю, это - официальная натовская мифология, придуманная, так сказать, натовскими мудрецами и пропагандируемая, продвигаемая, исключительно, собственно, теми странами, которые в этом заинтересованы. Заинтересованы в этом США, в ее милитаризации дополнительной, в размещения своих американских баз в Польше и Литве", - отметил глава региона.
По мнению Алиханова, в этом же заинтересованы и Польша и Литва.
"Собственно говоря, Польша и Литва, которые тоже в этом заинтересованы, в определенных мыслях, для того, чтобы на их территориях тратились деньги, кто-то служил, тоже тратились деньги, то есть все это такой вопрос, ну, про деньги... Ну, хорошо, вы хотите про военную точку зрения поговорить. Это - нецелесообразно. Еще раз повторяю. На мой взгляд, это достаточно странно, такая история, которую нам с вами навязывают. Я предлагаю от нее отказаться", - заявил губернатор.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.