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Безопасности Сувалкского коридора ничего не угрожает, заявил Алиханов - РИА Новости, 06.07.2022
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Безопасности Сувалкского коридора ничего не угрожает, заявил Алиханов
Безопасности Сувалкского коридора ничего не угрожает, заявил Алиханов - РИА Новости, 06.07.2022
Безопасности Сувалкского коридора ничего не угрожает, заявил Алиханов
Безопасности Сувалкского коридора ничто не угрожает, в милитаризации Польши и Литвы заинтересованы США, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T08:38
2022-07-06T17:18
в мире
калининград
калининградская область
евросоюз
еврокомиссия
польша
литва
сша
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Безопасности Сувалкского коридора ничто не угрожает, в милитаризации Польши и Литвы заинтересованы США, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов."Ничего не угрожает Сувалкскому коридору", - ответил Алиханов на вопрос о том, что угрожает коридору.По мнению Алиханова, в этом же заинтересованы и Польша и Литва.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220629/alikhanov-1799131134.html
https://ria.ru/20220706/tranzit-1800566002.html
калининград
калининградская область
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"С точки зрения логистики он никому не нужен" – Алиханов о потенциальной угрозе Сувалкскому коридору
"С точки зрения логистики он никому не нужен" – Алиханов о потенциальной угрозе Сувалкскому коридору
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в мире, калининград, калининградская область, евросоюз, еврокомиссия, польша, литва, сша, санкции в отношении россии, мария захарова, антон алиханов
08:38 06.07.2022 (обновлено: 17:18 06.07.2022)
 
Безопасности Сувалкского коридора ничего не угрожает, заявил Алиханов

Глава Калининградской области Алиханов заявил, что Сувалкскому коридору ничего не угрожает

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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Безопасности Сувалкского коридора ничто не угрожает, в милитаризации Польши и Литвы заинтересованы США, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Ничего не угрожает Сувалкскому коридору", - ответил Алиханов на вопрос о том, что угрожает коридору.
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"Я вам еще раз повторяю, это - официальная натовская мифология, придуманная, так сказать, натовскими мудрецами и пропагандируемая, продвигаемая, исключительно, собственно, теми странами, которые в этом заинтересованы. Заинтересованы в этом США, в ее милитаризации дополнительной, в размещения своих американских баз в Польше и Литве", - отметил глава региона.
По мнению Алиханова, в этом же заинтересованы и Польша и Литва.
"Собственно говоря, Польша и Литва, которые тоже в этом заинтересованы, в определенных мыслях, для того, чтобы на их территориях тратились деньги, кто-то служил, тоже тратились деньги, то есть все это такой вопрос, ну, про деньги... Ну, хорошо, вы хотите про военную точку зрения поговорить. Это - нецелесообразно. Еще раз повторяю. На мой взгляд, это достаточно странно, такая история, которую нам с вами навязывают. Я предлагаю от нее отказаться", - заявил губернатор.
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Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.
Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>
 
В миреКалининградКалининградская областьЕвросоюзЕврокомиссияПольшаЛитваСШАСанкции в отношении РоссииМария ЗахароваАнтон Алиханов
 
 
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