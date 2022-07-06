https://ria.ru/20220706/benzin-1800727290.html

Бензин в США подешевел после обращения Байдена к владельцам заправок

Бензин в США подешевел после обращения Байдена к владельцам заправок - РИА Новости, 06.07.2022

Бензин в США подешевел после обращения Байдена к владельцам заправок

Цена на бензин в США отреагировала скромным снижением на 4 цента после субботнего призыва президента Джо Байдена к владельцам заправок уменьшить стоимость... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:27

2022-07-06T16:27

2022-07-06T16:27

экономика

цены на нефть

джефф безос

сша

калифорния

нато

джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Цена на бензин в США отреагировала скромным снижением на 4 цента после субботнего призыва президента Джо Байдена к владельцам заправок уменьшить стоимость топлива, но аналитики связывают это с падением спроса, а не требованием главы администрации, сообщает Американская автомобильная ассоциация.По данным ассоциации, средняя цена на бензин в США на данный момент составляет 4,78 доллара за галлон (3,785 литра), на момент публикации твита Байдена с призывом к владельцам заправок она была около 4,82 долларов. В некоторых штатах по-прежнему платят больше 5 долларов за единицу объема, в Калифорнии - 6,2 доллара. При этом средняя стоимость топлива снижалась такими же темпами и до призыва американского лидера - неделю назад она составляла около 4,87 доллара за галлон.В ассоциации связывают снижение цены со снижением спроса. "Основная причина снижения - это понизившийся спрос, поскольку за последние две недели заправлялось меньше людей", - говорится в сообщении на сайте ассоциации.Аналитики при этом прогнозируют, что тенденция к снижению может не быть долгой, поскольку июль - "самый тяжелый месяц для спроса".Байден 2 июля опубликовал в Twitter призыв к владельцам автозаправок снизить цену на топливо. Основатель компании Amazon миллиардер Джефф Безос заявил, что требование Байдена свидетельствует о том, что американский лидер либо заблуждается, либо демонстрирует "глубокое непонимание базовой динамики рынка". Белый дом вслед за этим упрекнул Безоса в поддержке стремления нефтяных и газовых компаний "извлечь рекордные прибыли за счет американского народа". Ассоциация нефти и газа США в ответ на требование Байдена предложила отправить стажера Белого дома, ответственного за сообщения президента в Twitter, изучать основы экономики.Байден ранее внес ряд предложений, направленных на снижение цен на бензин в США, в частности об отмене топливного налога: при покупке галлона (3,785 литра) бензина он составляет 18 центов, в случае с дизельным топливом - 24 цента. На пресс-конференции по итогам участия в саммите НАТО 30 июня Байден предупредил сограждан, что им предстоит переплачивать за топливо столько, сколько потребуется.Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив 5 долларов за галлон. При этом в январе 2021 года, когда Байден только заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон, в июле прошлого года - 3,1 доллара.Розничная продажа бензина на автозаправках в США является одним из наименее прибыльных бизнесов в стране. Наценка розничного продавца за галлон топлива, согласно данным Ассоциации магазинов мелкой розничной торговли (NACS) за 2021 год, обычно составляет около 10,5%, до вычета издержек и налогов. Это значит, что розничный продавец не влияет почти на всю стоимость топлива. Основной заработок газозаправочных станций идет от небольших магазинов, которые обычно работают при заправке, так как наценка на продаваемые там товары существенно выше.В среду Байден, как ожидается, выступит с заявлением об экономической поддержке американцев.

https://ria.ru/20220612/benzin-1794828838.html

https://ria.ru/20220608/benzin-1794127067.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, джефф безос, сша, калифорния, нато, джо байден