14:41 06.07.2022 (обновлено: 14:50 06.07.2022)
Путин выразил соболезнования из-за смерти генсека ОПЕК Баркиндо
Путин отметил вклад умершего Баркиндо в создание механизма взаимодействия "ОПЕК плюс"
Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Нигерии Мухаммаду Бухари в связи с кончиной генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, отметив его личный вклад в создание уникального механизма взаимодействия "ОПЕК плюс"
Баркиндо скончался во вторник в Нигерии на 64-м году своей жизни. Пост генерального секретаря ОПЕК он занимал 6 лет и стоял у истоков создания соглашения ОПЕК+ в 2016 году. В ОПЕК ему оставалось доработать меньше месяца, а с августа его должен планово сменить кувейтец Хайтам аль-Гайс, который был избран в январе.
"Примите искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной видного нигерийского государственного деятеля, генерального секретаря стран – экспортеров нефти Мохаммеда Баркиндо. Своей продолжительной и эффективной работой в ОПЕК он по праву снискал высокий международный авторитет. Особенно значим его личный вклад в создание уникального механизма взаимодействия "ОПЕК плюс", призванного обеспечить стабильное и эффективное функционирование глобального нефтяного рынка в интересах производителей и потребителей "черного золота", - говорится в сообщении.
Глава РФ подчеркнул, что в России будут помнить Баркиндо "как настоящего друга нашей страны". "Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всем гражданам Нигерии", - добавляется в сообщении.
Сделка стран ОПЕК и не входящих в организацию государств, включая Россию (ОПЕК+), действует с 2017 года. Ее целью было стабилизировать рынок нефти, на котором в тот момент наблюдалось избыточное предложение, подтолкнувшее цены к падению. Изначально она подразумевала сокращение добычи альянса на 1,2 миллиона баррелей в сутки в течение полугода. Однако с тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а параметры менялись. Сейчас оно действует до конца 2022 года. Кроме того, альянс подписал Хартию о бессрочном сотрудничестве на рынке нефти.
Вчера, 11:19Биография Мохаммеда Баркиндо