https://ria.ru/20220706/barkindo-1800684132.html

Путин выразил соболезнования из-за смерти генсека ОПЕК Баркиндо

Путин выразил соболезнования из-за смерти генсека ОПЕК Баркиндо - РИА Новости, 06.07.2022

Путин выразил соболезнования из-за смерти генсека ОПЕК Баркиндо

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Нигерии Мухаммаду Бухари в связи с кончиной генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, отметив его... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:41

2022-07-06T14:41

2022-07-06T14:50

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Нигерии Мухаммаду Бухари в связи с кончиной генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, отметив его личный вклад в создание уникального механизма взаимодействия "ОПЕК плюс"Баркиндо скончался во вторник в Нигерии на 64-м году своей жизни. Пост генерального секретаря ОПЕК он занимал 6 лет и стоял у истоков создания соглашения ОПЕК+ в 2016 году. В ОПЕК ему оставалось доработать меньше месяца, а с августа его должен планово сменить кувейтец Хайтам аль-Гайс, который был избран в январе."Примите искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной видного нигерийского государственного деятеля, генерального секретаря стран – экспортеров нефти Мохаммеда Баркиндо. Своей продолжительной и эффективной работой в ОПЕК он по праву снискал высокий международный авторитет. Особенно значим его личный вклад в создание уникального механизма взаимодействия "ОПЕК плюс", призванного обеспечить стабильное и эффективное функционирование глобального нефтяного рынка в интересах производителей и потребителей "черного золота", - говорится в сообщении.Глава РФ подчеркнул, что в России будут помнить Баркиндо "как настоящего друга нашей страны". "Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всем гражданам Нигерии", - добавляется в сообщении.Сделка стран ОПЕК и не входящих в организацию государств, включая Россию (ОПЕК+), действует с 2017 года. Ее целью было стабилизировать рынок нефти, на котором в тот момент наблюдалось избыточное предложение, подтолкнувшее цены к падению. Изначально она подразумевала сокращение добычи альянса на 1,2 миллиона баррелей в сутки в течение полугода. Однако с тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а параметры менялись. Сейчас оно действует до конца 2022 года. Кроме того, альянс подписал Хартию о бессрочном сотрудничестве на рынке нефти.

https://ria.ru/20220601/vbros-1792404987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

опек, цены на нефть, в мире, россия, нигерия, мохаммед баркиндо, владимир путин