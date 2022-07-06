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Путин выразил соболезнования из-за смерти генсека ОПЕК Баркиндо - РИА Новости, 06.07.2022
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Путин выразил соболезнования из-за смерти генсека ОПЕК Баркиндо
Путин выразил соболезнования из-за смерти генсека ОПЕК Баркиндо - РИА Новости, 06.07.2022
Путин выразил соболезнования из-за смерти генсека ОПЕК Баркиндо
Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Нигерии Мухаммаду Бухари в связи с кончиной генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, отметив его... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:41
2022-07-06T14:50
опек
цены на нефть
в мире
россия
нигерия
мохаммед баркиндо
владимир путин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Нигерии Мухаммаду Бухари в связи с кончиной генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, отметив его личный вклад в создание уникального механизма взаимодействия "ОПЕК плюс"Баркиндо скончался во вторник в Нигерии на 64-м году своей жизни. Пост генерального секретаря ОПЕК он занимал 6 лет и стоял у истоков создания соглашения ОПЕК+ в 2016 году. В ОПЕК ему оставалось доработать меньше месяца, а с августа его должен планово сменить кувейтец Хайтам аль-Гайс, который был избран в январе."Примите искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной видного нигерийского государственного деятеля, генерального секретаря стран – экспортеров нефти Мохаммеда Баркиндо. Своей продолжительной и эффективной работой в ОПЕК он по праву снискал высокий международный авторитет. Особенно значим его личный вклад в создание уникального механизма взаимодействия "ОПЕК плюс", призванного обеспечить стабильное и эффективное функционирование глобального нефтяного рынка в интересах производителей и потребителей "черного золота", - говорится в сообщении.Глава РФ подчеркнул, что в России будут помнить Баркиндо "как настоящего друга нашей страны". "Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всем гражданам Нигерии", - добавляется в сообщении.Сделка стран ОПЕК и не входящих в организацию государств, включая Россию (ОПЕК+), действует с 2017 года. Ее целью было стабилизировать рынок нефти, на котором в тот момент наблюдалось избыточное предложение, подтолкнувшее цены к падению. Изначально она подразумевала сокращение добычи альянса на 1,2 миллиона баррелей в сутки в течение полугода. Однако с тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а параметры менялись. Сейчас оно действует до конца 2022 года. Кроме того, альянс подписал Хартию о бессрочном сотрудничестве на рынке нефти.
https://ria.ru/20220601/vbros-1792404987.html
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опек, цены на нефть, в мире, россия, нигерия, мохаммед баркиндо, владимир путин
14:41 06.07.2022 (обновлено: 14:50 06.07.2022)
 
Путин выразил соболезнования из-за смерти генсека ОПЕК Баркиндо

Путин отметил вклад умершего Баркиндо в создание механизма взаимодействия "ОПЕК плюс"

© РИА Новости / Александр ТкачевГенсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо
Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Александр Ткачев
Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Нигерии Мухаммаду Бухари в связи с кончиной генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, отметив его личный вклад в создание уникального механизма взаимодействия "ОПЕК плюс"
Баркиндо скончался во вторник в Нигерии на 64-м году своей жизни. Пост генерального секретаря ОПЕК он занимал 6 лет и стоял у истоков создания соглашения ОПЕК+ в 2016 году. В ОПЕК ему оставалось доработать меньше месяца, а с августа его должен планово сменить кувейтец Хайтам аль-Гайс, который был избран в январе.
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"Примите искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной видного нигерийского государственного деятеля, генерального секретаря стран – экспортеров нефти Мохаммеда Баркиндо. Своей продолжительной и эффективной работой в ОПЕК он по праву снискал высокий международный авторитет. Особенно значим его личный вклад в создание уникального механизма взаимодействия "ОПЕК плюс", призванного обеспечить стабильное и эффективное функционирование глобального нефтяного рынка в интересах производителей и потребителей "черного золота", - говорится в сообщении.
Глава РФ подчеркнул, что в России будут помнить Баркиндо "как настоящего друга нашей страны". "Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всем гражданам Нигерии", - добавляется в сообщении.
Сделка стран ОПЕК и не входящих в организацию государств, включая Россию (ОПЕК+), действует с 2017 года. Ее целью было стабилизировать рынок нефти, на котором в тот момент наблюдалось избыточное предложение, подтолкнувшее цены к падению. Изначально она подразумевала сокращение добычи альянса на 1,2 миллиона баррелей в сутки в течение полугода. Однако с тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а параметры менялись. Сейчас оно действует до конца 2022 года. Кроме того, альянс подписал Хартию о бессрочном сотрудничестве на рынке нефти.
Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 11:19
Биография Мохаммеда Баркиндо
 
ОПЕКЦены на нефтьВ миреРоссияНигерияМохаммед БаркиндоВладимир Путин
 
 
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