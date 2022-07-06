https://ria.ru/20220706/barentsburg-1800760451.html
Острота конфликта вокруг Баренцбурга спала, заявил генконсул России
Острота конфликта вокруг Баренцбурга спала, заявил генконсул России - РИА Новости, 06.07.2022
Острота конфликта вокруг Баренцбурга спала, заявил генконсул России
Острота вокруг доставки грузов в Баренцбург спала, диалог с Норвегией есть и приносит плоды, заявил генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:37
2022-07-06T17:37
2022-07-06T17:37
россия
норвегия
шпицберген
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Острота вокруг доставки грузов в Баренцбург спала, диалог с Норвегией есть и приносит плоды, заявил генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин."Мы исходим из того, что лед тронулся, что контакт налажен между внешнеполитическими ведомствами, и этот контакт привел к тому, что ситуация, по крайней мере на сегодняшний день, разрешилась... Остроты такой нет, острота спала", - сказал Гущин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что ситуация с продовольствием стабильна, это касается и технических деталей, потому что с одним из отправленных контейнеров идут оборудование для шахты и запчасти для баржи.По его словам, ситуация показала, что плотный диалог между Россией и Норвегией есть и он приносит плоды.В комментарии РИА Новости дипломат ранее рассказал, что трест "Арктикуголь" договорился с норвежской автотранспортной компанией по перевозке грузов, которой не нужно разрешение на это от норвежских властей, часть "новых" грузов - два контейнера - будет доставлена 8 июля, ситуация с еще двумя давно "застрявшими" контейнерами в скором времени должна разрешиться.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, норвегия, шпицберген
Острота конфликта вокруг Баренцбурга спала, заявил генконсул России
Генконсул России на Шпицбергене Гущин: ситуация с доставкой груза в Баренцбург разрешилась
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Острота вокруг доставки грузов в Баренцбург спала, диалог с Норвегией есть и приносит плоды, заявил генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин.
"Мы исходим из того, что лед тронулся, что контакт налажен между внешнеполитическими ведомствами, и этот контакт привел к тому, что ситуация, по крайней мере на сегодняшний день, разрешилась... Остроты такой нет, острота спала", - сказал Гущин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что ситуация с продовольствием стабильна, это касается и технических деталей, потому что с одним из отправленных контейнеров идут оборудование для шахты и запчасти для баржи.
По его словам, ситуация показала, что плотный диалог между Россией
и Норвегией
есть и он приносит плоды.
В комментарии РИА Новости дипломат ранее рассказал, что трест "Арктикуголь" договорился с норвежской автотранспортной компанией по перевозке грузов, которой не нужно разрешение на это от норвежских властей, часть "новых" грузов - два контейнера - будет доставлена 8 июля, ситуация с еще двумя давно "застрявшими" контейнерами в скором времени должна разрешиться.