https://ria.ru/20220706/barentsburg-1800724660.html

Доставку грузов в Баренцбург будут осуществлять норвежские перевозчики

Доставку грузов в Баренцбург будут осуществлять норвежские перевозчики - РИА Новости, 06.07.2022

Доставку грузов в Баренцбург будут осуществлять норвежские перевозчики

Доставка грузов в Баренцбург будет осуществляться не российскими, а норвежскими перевозчиками, заявил РИА Новости генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:22

2022-07-06T16:22

2022-07-06T16:39

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Доставка грузов в Баренцбург будет осуществляться не российскими, а норвежскими перевозчиками, заявил РИА Новости генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин."Норвегия так и не дала разрешения на пропуск и транзит грузов российскими автоперевозчиками, просто трест "Арктикуголь" договорился с норвежской автотранспортной компанией, она забрала грузы и перевезла их через границу. Ей не нужно разрешение от норвежских властей", - сказал дипломат.Он добавил, что отправленные на Шпицберген контейнеры прибудут в Баренцбург 8 июля, с другими ситуация в скором времени будет решена."В Баренцбург отправились не застрявшие 30 апреля на границе контейнеры, а совершенно новые два контейнера. Те так и стоят на границе - там технические сложности с их перегрузкой на норвежского перевозчика. Думаю, скоро они будут решены и эти два "старых" контейнера тоже отправятся в Баренцбург", - сказал Гущин."Новые" контейнеры покинули порт Тромсё 5 июля, ожидаем их прибытие в Баренцбург 8 июля", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20220706/shpitsbergen-1800562862.html

https://ria.ru/20220706/dogovor-1800568327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, шпицберген, норвегия, в мире