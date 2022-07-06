https://ria.ru/20220706/barentsburg-1800724660.html
Доставку грузов в Баренцбург будут осуществлять норвежские перевозчики
Доставку грузов в Баренцбург будут осуществлять норвежские перевозчики - РИА Новости, 06.07.2022
Доставку грузов в Баренцбург будут осуществлять норвежские перевозчики
Доставка грузов в Баренцбург будет осуществляться не российскими, а норвежскими перевозчиками, заявил РИА Новости генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:22
2022-07-06T16:22
2022-07-06T16:39
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шпицберген
норвегия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Доставка грузов в Баренцбург будет осуществляться не российскими, а норвежскими перевозчиками, заявил РИА Новости генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин."Норвегия так и не дала разрешения на пропуск и транзит грузов российскими автоперевозчиками, просто трест "Арктикуголь" договорился с норвежской автотранспортной компанией, она забрала грузы и перевезла их через границу. Ей не нужно разрешение от норвежских властей", - сказал дипломат.Он добавил, что отправленные на Шпицберген контейнеры прибудут в Баренцбург 8 июля, с другими ситуация в скором времени будет решена."В Баренцбург отправились не застрявшие 30 апреля на границе контейнеры, а совершенно новые два контейнера. Те так и стоят на границе - там технические сложности с их перегрузкой на норвежского перевозчика. Думаю, скоро они будут решены и эти два "старых" контейнера тоже отправятся в Баренцбург", - сказал Гущин."Новые" контейнеры покинули порт Тромсё 5 июля, ожидаем их прибытие в Баренцбург 8 июля", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20220706/shpitsbergen-1800562862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, шпицберген, норвегия, в мире
16:22 06.07.2022 (обновлено: 16:39 06.07.2022)
Доставку грузов в Баренцбург будут осуществлять норвежские перевозчики
Генконсул Гущин: доставку грузов в Баренцбург будут осуществлять норвежские перевозчики
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Доставка грузов в Баренцбург будет осуществляться не российскими, а норвежскими перевозчиками, заявил РИА Новости генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин.
"Норвегия так и не дала разрешения на пропуск и транзит грузов российскими автоперевозчиками, просто трест "Арктикуголь" договорился с норвежской автотранспортной компанией, она забрала грузы и перевезла их через границу. Ей не нужно разрешение от норвежских властей", - сказал дипломат.
Он добавил, что отправленные на Шпицберген контейнеры прибудут в Баренцбург 8 июля, с другими ситуация в скором времени будет решена.
"В Баренцбург отправились не застрявшие 30 апреля на границе контейнеры, а совершенно новые два контейнера. Те так и стоят на границе - там технические сложности с их перегрузкой на норвежского перевозчика. Думаю, скоро они будут решены и эти два "старых" контейнера тоже отправятся в Баренцбург", - сказал Гущин.
"Новые" контейнеры покинули порт Тромсё 5 июля, ожидаем их прибытие в Баренцбург 8 июля", - добавил дипломат.