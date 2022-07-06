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"Тинькофф" приостановил исходящие SWIFT-переводы - РИА Новости, 06.07.2022
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"Тинькофф" приостановил исходящие SWIFT-переводы
"Тинькофф" приостановил исходящие SWIFT-переводы - РИА Новости, 06.07.2022
"Тинькофф" приостановил исходящие SWIFT-переводы
Тинькофф Банк объявил о приостановке проведения исходящих SWIFT-переводов в валюте до 1 октября, сообщается в его Telegram-канале. "Что будет с переводами,... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:19
2022-07-06T13:18
экономика
россия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Тинькофф Банк объявил о приостановке проведения исходящих SWIFT-переводов в валюте до 1 октября, сообщается в его Telegram-канале. "Что будет с переводами, которые уже отправлены, но еще не проведены: мы приложим все усилия для того, чтобы все SWIFT-переводы клиентов, ожидающие обработки, были исполнены западными партнерами в разумные сроки", — заявили в банке.Отмечается, что ограничения касаются только физических лиц. Юридические лица по-прежнему могут совершать переводы в долларах в рамках уже существующих лимитов, а переводы в юанях для них по-прежнему работают без ограничений.В компании отметили, что ситуация на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры."Вынуждены признать, что наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки", — заявили в "Тинькофф".Ранее "Тинькофф банк" временно ограничивал минимальный размер SWIFT-переводов и вводил комиссию на входящие переводы в долларах, евро и фунтах в размере трех процентов.
https://ria.ru/20220624/plata-1797894528.html
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экономика, россия
11:19 06.07.2022 (обновлено: 13:18 06.07.2022)
 
"Тинькофф" приостановил исходящие SWIFT-переводы

"Тинькофф" приостановил исходящие SWIFT-переводы в валюте до 1 октября 2022 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис банка "Тинькофф. Кредитные Системы"
Офис банка Тинькофф. Кредитные Системы - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис банка "Тинькофф. Кредитные Системы". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Тинькофф Банк объявил о приостановке проведения исходящих SWIFT-переводов в валюте до 1 октября, сообщается в его Telegram-канале.

"Что будет с переводами, которые уже отправлены, но еще не проведены: мы приложим все усилия для того, чтобы все SWIFT-переводы клиентов, ожидающие обработки, были исполнены западными партнерами в разумные сроки", — заявили в банке.
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Отмечается, что ограничения касаются только физических лиц. Юридические лица по-прежнему могут совершать переводы в долларах в рамках уже существующих лимитов, а переводы в юанях для них по-прежнему работают без ограничений.
В компании отметили, что ситуация на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры.
"Вынуждены признать, что наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки", — заявили в "Тинькофф".

Ранее "Тинькофф банк" временно ограничивал минимальный размер SWIFT-переводов и вводил комиссию на входящие переводы в долларах, евро и фунтах в размере трех процентов.
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