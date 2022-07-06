https://ria.ru/20220706/bank-1800619054.html

"Тинькофф" приостановил исходящие SWIFT-переводы

"Тинькофф" приостановил исходящие SWIFT-переводы - РИА Новости, 06.07.2022

"Тинькофф" приостановил исходящие SWIFT-переводы

Тинькофф Банк объявил о приостановке проведения исходящих SWIFT-переводов в валюте до 1 октября, сообщается в его Telegram-канале. "Что будет с переводами,... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:19

2022-07-06T11:19

2022-07-06T13:18

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152113/82/1521138266_0:203:3072:1931_1920x0_80_0_0_cc0ccf0567319f0f9c748a3d040ae809.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Тинькофф Банк объявил о приостановке проведения исходящих SWIFT-переводов в валюте до 1 октября, сообщается в его Telegram-канале. "Что будет с переводами, которые уже отправлены, но еще не проведены: мы приложим все усилия для того, чтобы все SWIFT-переводы клиентов, ожидающие обработки, были исполнены западными партнерами в разумные сроки", — заявили в банке.Отмечается, что ограничения касаются только физических лиц. Юридические лица по-прежнему могут совершать переводы в долларах в рамках уже существующих лимитов, а переводы в юанях для них по-прежнему работают без ограничений.В компании отметили, что ситуация на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры."Вынуждены признать, что наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки", — заявили в "Тинькофф".Ранее "Тинькофф банк" временно ограничивал минимальный размер SWIFT-переводов и вводил комиссию на входящие переводы в долларах, евро и фунтах в размере трех процентов.

https://ria.ru/20220624/plata-1797894528.html

https://ria.ru/20220609/tinkoff-1794276904.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия