https://ria.ru/20220706/aziya-1800520687.html

Азия отнимает у Запада дипломатию

Азия отнимает у Запада дипломатию - РИА Новости, 06.07.2022

Азия отнимает у Запада дипломатию

Китай не сердится, Китай сосредотачивается — вторая половина года будет полна международных событий, в которых именно Пекину предстоит играть ведущую и решающую РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T08:00

2022-07-06T08:00

2022-07-06T09:27

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китай

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россия

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Китай не сердится, Китай сосредотачивается — вторая половина года будет полна международных событий, в которых именно Пекину предстоит играть ведущую и решающую роль. То есть эпицентр мировой дипломатии начиная с июля сместился в Азию.Этот материал разошелся по всему букету официальных пекинских СМИ, и интересен он прежде всего перечислением тех самых международных встреч и событий. Это встреча министров иностранных дел G20 в ближайшие дни — а министры предрешат сценарий уже саммита двадцати ведущих экономик мира, который состоится в Индонезии в ноябре. Осенью же немалая часть участников G20 должны съехаться на саммит АТЭС в Таиланде; АТЭС включает только страны Тихоокеанского региона, то есть там не будет гостей из Европы или с Ближнего Востока, но должны в очередной раз пообщаться лидеры США и Китая, России и Японии и так далее. В международные события глобального значения китайцы занесли и свой XX съезд правящей партии, который тоже будет осенью. Почему: он должен показать стране и миру, как Пекин видит свои задачи на ближайшие несколько лет. Ну и ожидается множество встреч уже только азиатских стран, где Китай, в основном с участием министра иностранных дел, сыграет свою роль дипломата глобального значения.Да, суть всех этих событий именно в активной роли Китая. Как в регионе, так и в мире в целом. В Пекине обозначают эту роль, если обобщенно, так: партнеры страны должны получить "сильный импульс уверенности", страны Азии покажут всему миру, что у них есть "своя мудрость и свои планы того, как им надо решать проблемы безопасности и собственного развития".Остается посмотреть, как эта общая мысль будет претворяться в жизнь конкретно, но ждать не так уж долго.Почему эта ситуация (с "азиатским сезоном" в мировой дипломатии) нам всем должна быть интересна: потому что кто-то увлекся мрачной идеей, что глобальная дипломатия умерла. А это не так. Умерла она в западной группе стран, где в последнее время только и делают, что сплачивают собственные ряды и грозят — Москве, Пекину и прочим. Но дипломатия очень даже жива в остальной части мира. Более того, она там невиданно оживилась именно сейчас.Есть два сценария того, что произойдет ближайшей осенью. Первый сводится к гибели как минимум двух обозначенных выше механизмов — это и G20, и АТЭС. Дело в том, что они изначально были предназначены для налаживания сотрудничества стран с разными идеологиями и политическими системами — исходя из простой мысли, что экономическое выживание и мировое развитие важнее расхождений в формах управления. В обоих механизмах голоса "западников" и "прочих" раскладываются примерно пополам. Азия в лице Пекина или, к примеру, Джакарты (Индонезия — хозяйка встречи G20) говорит примерно следующее: вы, Запад, можете сколько угодно раздувать свои европейские войны, но только до того момента, пока это не влияет на нашу экономику. Ваши санкции — ваше дело, пока они не становятся нашим делом.И тогда западники хотя бы начинают приходить в себя и вырабатывать правила поведения с не-Западом — то есть с нами. Вопрос в том, успеют ли они дозреть до такой мысли к нынешней осени. Если нет, то два экономических механизма, те самые G20 и АТЭС, просто лишаются смысла.Сценарий номер два: "наши", видя, что санкциями все больше облагают лидеров незападного мира (прежде всего Китай), используют умирающие и заблокированные механизмы былого сотрудничества как площадку для дискуссий о том, как действовать в обход санкционных режимов. То есть будет и дальше выстраиваться не один глобальный мир, а два, в одном из которых работает все, в том числе экономика и дипломатия.Пока что, похоже, более реален второй сценарий. И Пекин именно его проводит в жизнь, да и Россия тоже, и многие другие. Резкое оживление дипломатии — свидетельство тому. Вы ведь заметили, что не только китайская, а и наша дипломатия стала в последние месяцы очень активной?Какой сценарий разыгрывают пока что западники, когда не заняты отношениями между собой: мысли на эту тему публикуются регулярно. Но мысли эти плодотворными не назовешь. Вот Чарльз Купчан в The National Interest говорит, что США и союзники не в состоянии справиться с российско-китайским альянсом, поэтому для победы в новой холодной войне им нужно внести разлад в отношения между Москвой и Пекином. Не внесут — наступит "неуправляемый" многополярный мир, в котором Запад будет вынужден считаться с укрепившимся Востоком.А чего-то новей и реалистичнее нет? По крайней мере, у этого автора точно нет. Есть, впрочем, другие авторы — например, Филип Зеликов в журнале Foreign Affairs. Он мечется между оптимизмом и пессимизмом. С одной стороны, это хорошо, что действия западников уничтожают нефть и газ как источник энергии (автор, очевидно, из секты "Свидетели климатической катастрофы"). С другой стороны, "альтернативные источники энергии", в которые он верует всей душой, означают переход от одной зависимости к другой, а на самом деле прежней — потому что для добывания энергии альтернативными способами нужны металлы и минералы, которое есть в основном у тех же Китая и России. Нехорошо получается.А если так, мыслит Филип Зеликов, то новый миропорядок надо строить так, чтобы "даже Пекину" нашлось бы место за столом, где принимают решения. Для этого Китаю, конечно, следует разорвать все отношения с Россией. Задача настолько хороша, что ради нее не жалко задумать какой-то совсем новый миропорядок, строить новую финансовую систему (нынешняя не работает), принимать грандиозный план восстановления Украины.В общем, осталось придумать новый миропорядок и уговорить китайское руководство к нему присоединиться. А вот чего не надо делать — или с чем надо прекращать, говорит автор, — это произносить пустые речи и принимать грозные позы. Прежний мир сломался, нужен новый.Вообще-то, насчет "сломался" мы имеем нечто вроде международного консенсуса. Осталось посмотреть, как в течение "азиатского дипломатического года" Китаю и его друзьям удастся сплотить единомышленников и предложить им правила поведения в новом мире.

https://ria.ru/20220701/sanktsii-1799604986.html

https://ria.ru/20220704/voyna-1800146007.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220704/ssha-1800188903.html

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авторы, китай, в мире, россия, пекин, сша, нато, большая двадцатка