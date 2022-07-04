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В США заявили о невозможности победить Россию и Китай, не рассорив их - РИА Новости, 04.07.2022
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В США заявили о невозможности победить Россию и Китай, не рассорив их
В США заявили о невозможности победить Россию и Китай, не рассорив их - РИА Новости, 04.07.2022
В США заявили о невозможности победить Россию и Китай, не рассорив их
США и союзники не в состоянии справиться с российско-китайским альянсом, поэтому для победы в новой холодной войне им нужно внести разлад в отношения между... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:32
2022-07-04T18:02
в мире
сша
россия
китай
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. США и союзники не в состоянии справиться с российско-китайским альянсом, поэтому для победы в новой холодной войне им нужно внести разлад в отношения между Москвой и Пекином, пишет Чарльз Купчан в статье для The National Interest.После окончания холодной войны в мире фактически отсутствовало открытое соперничество сверхдержав из-за подавляющего преимущества США. Однако, по мнению автора, российская спецоперация на Украине приблизила приход "неуправляемого" многополярного мира, в котором Запад столкнется с российско-китайским альянсом, а также будет вынужден считаться с укрепившимся Востоком.Купчан пояснил, что Штаты сосредоточились на глобализации и распространении либерализма, однако теперь ситуация изменилась, и Вашингтон не столь активно продвигает демократию за рубежом. Стратегические и экономические интересы подталкивают Запад к партнерству с недемократическими режимами вроде Саудовской Аравии или Катара, в то же время многие демократические страны, например, Индия и Бразилия, остаются в стороне от противостояния США и России с Китаем.Автор заявил о необходимости искать новые формы сотрудничества и решения глобальных проблем, сажая за стол переговоров государства независимо от режима, и умерить "идеалистические амбиции"."Запад должен по возможности ослабить формирующийся китайско-российский блок, отыскивая новые способы вбить клин между Москвой и Пекином", — написал он.В заключение Купчан призвал США и их союзников готовиться к эпохе соперничества сверхдержав и перейти к стратегическому прагматизму.
https://ria.ru/20220630/nato-1799209837.html
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в мире, сша, россия, китай, нато
16:32 04.07.2022 (обновлено: 18:02 04.07.2022)
 
В США заявили о невозможности победить Россию и Китай, не рассорив их

NI: США собрались вбить клин между Россией и Китаем, чтобы выиграть холодную войну

© AP Photo / Andrew HarnikЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. США и союзники не в состоянии справиться с российско-китайским альянсом, поэтому для победы в новой холодной войне им нужно внести разлад в отношения между Москвой и Пекином, пишет Чарльз Купчан в статье для The National Interest.
После окончания холодной войны в мире фактически отсутствовало открытое соперничество сверхдержав из-за подавляющего преимущества США. Однако, по мнению автора, российская спецоперация на Украине приблизила приход "неуправляемого" многополярного мира, в котором Запад столкнется с российско-китайским альянсом, а также будет вынужден считаться с укрепившимся Востоком.

"США и их союзникам придется скорректировать свою долгосрочную стратегию", — написал он.

Купчан пояснил, что Штаты сосредоточились на глобализации и распространении либерализма, однако теперь ситуация изменилась, и Вашингтон не столь активно продвигает демократию за рубежом. Стратегические и экономические интересы подталкивают Запад к партнерству с недемократическими режимами вроде Саудовской Аравии или Катара, в то же время многие демократические страны, например, Индия и Бразилия, остаются в стороне от противостояния США и России с Китаем.
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Автор заявил о необходимости искать новые формы сотрудничества и решения глобальных проблем, сажая за стол переговоров государства независимо от режима, и умерить "идеалистические амбиции".
"Запад должен по возможности ослабить формирующийся китайско-российский блок, отыскивая новые способы вбить клин между Москвой и Пекином", — написал он.
В заключение Купчан призвал США и их союзников готовиться к эпохе соперничества сверхдержав и перейти к стратегическому прагматизму.
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