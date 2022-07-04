https://ria.ru/20220704/voyna-1800146007.html

В США заявили о невозможности победить Россию и Китай, не рассорив их

В США заявили о невозможности победить Россию и Китай, не рассорив их - РИА Новости, 04.07.2022

В США заявили о невозможности победить Россию и Китай, не рассорив их

США и союзники не в состоянии справиться с российско-китайским альянсом, поэтому для победы в новой холодной войне им нужно внести разлад в отношения между... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:32

2022-07-04T16:32

2022-07-04T18:02

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. США и союзники не в состоянии справиться с российско-китайским альянсом, поэтому для победы в новой холодной войне им нужно внести разлад в отношения между Москвой и Пекином, пишет Чарльз Купчан в статье для The National Interest.После окончания холодной войны в мире фактически отсутствовало открытое соперничество сверхдержав из-за подавляющего преимущества США. Однако, по мнению автора, российская спецоперация на Украине приблизила приход "неуправляемого" многополярного мира, в котором Запад столкнется с российско-китайским альянсом, а также будет вынужден считаться с укрепившимся Востоком.Купчан пояснил, что Штаты сосредоточились на глобализации и распространении либерализма, однако теперь ситуация изменилась, и Вашингтон не столь активно продвигает демократию за рубежом. Стратегические и экономические интересы подталкивают Запад к партнерству с недемократическими режимами вроде Саудовской Аравии или Катара, в то же время многие демократические страны, например, Индия и Бразилия, остаются в стороне от противостояния США и России с Китаем.Автор заявил о необходимости искать новые формы сотрудничества и решения глобальных проблем, сажая за стол переговоров государства независимо от режима, и умерить "идеалистические амбиции"."Запад должен по возможности ослабить формирующийся китайско-российский блок, отыскивая новые способы вбить клин между Москвой и Пекином", — написал он.В заключение Купчан призвал США и их союзников готовиться к эпохе соперничества сверхдержав и перейти к стратегическому прагматизму.

https://ria.ru/20220630/nato-1799209837.html

https://ria.ru/20220628/nato-1798843349.html

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в мире, сша, россия, китай, нато