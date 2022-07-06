https://ria.ru/20220706/aviatsiya-1800635000.html
Россия за сутки сбила три украинских вертолета и один самолет
Россия за сутки сбила три украинских вертолета и один самолет - РИА Новости, 06.07.2022
Россия за сутки сбила три украинских вертолета и один самолет
Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя сбиты два вертолета и один самолет украинских воздушных сил в Николаевской области, сообщили в среду... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:00
2022-07-06T12:00
2022-07-06T17:02
специальная военная операция на украине
безопасность
николаевская область
вооруженные силы украины
су-35
ми-24
су-25
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467420_253:0:2999:1545_1920x0_80_0_0_fe60b51e144154dd8704442160df4914.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя сбиты два вертолета и один самолет украинских воздушных сил в Николаевской области, сообщили в среду в Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 77 районах. Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467420_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_94ac2853a63f5c17ef2ab1060aabd0ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, николаевская область, вооруженные силы украины, су-35, ми-24, су-25, россия, украина, ситуация в днр и лнр
12:00 06.07.2022 (обновлено: 17:02 06.07.2022)
Россия за сутки сбила три украинских вертолета и один самолет
Минобороны: российский Су-35 сбил два украинских Ми-24 и один Су-25, ПВО сбила Ми-8