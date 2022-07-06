https://ria.ru/20220706/aviatsiya-1800635000.html

Россия за сутки сбила три украинских вертолета и один самолет

Россия за сутки сбила три украинских вертолета и один самолет - РИА Новости, 06.07.2022

Россия за сутки сбила три украинских вертолета и один самолет

Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя сбиты два вертолета и один самолет украинских воздушных сил в Николаевской области, сообщили в среду... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:00

2022-07-06T12:00

2022-07-06T17:02

специальная военная операция на украине

безопасность

николаевская область

вооруженные силы украины

су-35

ми-24

су-25

россия

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя сбиты два вертолета и один самолет украинских воздушных сил в Николаевской области, сообщили в среду в Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 77 районах. Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

безопасность, николаевская область, вооруженные силы украины, су-35, ми-24, су-25, россия, украина, ситуация в днр и лнр