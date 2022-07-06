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Россия за сутки сбила три украинских вертолета и один самолет - РИА Новости, 06.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/aviatsiya-1800635000.html
Россия за сутки сбила три украинских вертолета и один самолет
Россия за сутки сбила три украинских вертолета и один самолет - РИА Новости, 06.07.2022
Россия за сутки сбила три украинских вертолета и один самолет
Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя сбиты два вертолета и один самолет украинских воздушных сил в Николаевской области, сообщили в среду... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:00
2022-07-06T17:02
специальная военная операция на украине
безопасность
николаевская область
вооруженные силы украины
су-35
ми-24
су-25
россия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя сбиты два вертолета и один самолет украинских воздушных сил в Николаевской области, сообщили в среду в Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 77 районах. Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
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безопасность, николаевская область, вооруженные силы украины, су-35, ми-24, су-25, россия, украина, ситуация в днр и лнр
12:00 06.07.2022 (обновлено: 17:02 06.07.2022)
 
Россия за сутки сбила три украинских вертолета и один самолет

Минобороны: российский Су-35 сбил два украинских Ми-24 и один Су-25, ПВО сбила Ми-8

© РИА НовостиМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя сбиты два вертолета и один самолет украинских воздушных сил в Николаевской области, сообщили в среду в Минобороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 77 районах. Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныСу-35Ми-24Су-25РоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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