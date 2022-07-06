https://ria.ru/20220706/ataki-1800647913.html
МВД создало пособия по выявлению учеников, планирующих атаки на школы
МВД создало пособия по выявлению учеников, планирующих атаки на школы - РИА Новости, 06.07.2022
МВД создало пособия по выявлению учеников, планирующих атаки на школы
МВД России разработало для учителей и администраций учебных заведений критерии оценки учеников, которые планируют нападения, сообщила представитель ведомства... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:36
2022-07-06T12:36
2022-07-06T12:45
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
безопасность
образование - общество
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. МВД России разработало для учителей и администраций учебных заведений критерии оценки учеников, которые планируют нападения, сообщила представитель ведомства Мария Кольцова."Нами в июле месяце будут направлены оценочные критерии по выявлению несовершеннолетних, планирующих такие нападения… Речь идет о тихой, скрытой, латентной истории. Когда ребенок, обидевшись на преподавателя, или имеет межличностные конфликты, задумывает такое злодеяние. Такие критерии мы прорабатывали c нашим научным сообществом, МВД, подключали Следственный комитет, подключали МГУ Ломоносова. Постараемся, чтобы они (критерии – ред.) были прикладными и в первую очередь ими могли пользоваться администрации учебных заведений и учителя, а не только сотрудники органов внутренних дел", - сказала Кольцова на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.Она пояснила, что полицейские активно работают с теми, кто состоит на учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних и в таких ситуациях видят "те или иные отклонения". В частности, отметила Кольцова, из 109 тысяч состоящих сейчас на учете 70% - это учащиеся школ.В Казани 11 мая 2021 года произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Утром 20 сентября студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Погибли шесть человек, еще более 40 пострадали. В декабре на территории женского монастыря в Серпухове Владислав Струженков взорвал самодельное устройство у православной гимназии, где раньше учился. Юноше, который, как полагает следствие, замыслил массовое убийство, оторвало ногу, пострадали 10 человек. В апреле 2022 года в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель.
https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767614343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность, образование - общество
12:36 06.07.2022 (обновлено: 12:45 06.07.2022)
МВД создало пособия по выявлению учеников, планирующих атаки на школы
МВД создало пособия для преподавателей по выявлению учеников, планирующих атаки на школы
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. МВД России разработало для учителей и администраций учебных заведений критерии оценки учеников, которые планируют нападения, сообщила представитель ведомства Мария Кольцова.
"Нами в июле месяце будут направлены оценочные критерии по выявлению несовершеннолетних, планирующих такие нападения… Речь идет о тихой, скрытой, латентной истории. Когда ребенок, обидевшись на преподавателя, или имеет межличностные конфликты, задумывает такое злодеяние. Такие критерии мы прорабатывали c нашим научным сообществом, МВД, подключали Следственный комитет, подключали МГУ Ломоносова. Постараемся, чтобы они (критерии – ред.) были прикладными и в первую очередь ими могли пользоваться администрации учебных заведений и учителя, а не только сотрудники органов внутренних дел", - сказала Кольцова на заседании комитета Совфеда
по науке, образованию и культуре.
Она пояснила, что полицейские активно работают с теми, кто состоит на учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних и в таких ситуациях видят "те или иные отклонения". В частности, отметила Кольцова, из 109 тысяч состоящих сейчас на учете 70% - это учащиеся школ.
В Казани 11 мая 2021 года произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Утром 20 сентября студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Погибли шесть человек, еще более 40 пострадали. В декабре на территории женского монастыря в Серпухове Владислав Струженков взорвал самодельное устройство у православной гимназии, где раньше учился. Юноше, который, как полагает следствие, замыслил массовое убийство, оторвало ногу, пострадали 10 человек. В апреле 2022 года в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель.