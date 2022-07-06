https://ria.ru/20220706/ataki-1800647913.html

МВД создало пособия по выявлению учеников, планирующих атаки на школы

МВД создало пособия по выявлению учеников, планирующих атаки на школы - РИА Новости, 06.07.2022

МВД создало пособия по выявлению учеников, планирующих атаки на школы

МВД России разработало для учителей и администраций учебных заведений критерии оценки учеников, которые планируют нападения, сообщила представитель ведомства... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:36

2022-07-06T12:36

2022-07-06T12:45

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

безопасность

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. МВД России разработало для учителей и администраций учебных заведений критерии оценки учеников, которые планируют нападения, сообщила представитель ведомства Мария Кольцова."Нами в июле месяце будут направлены оценочные критерии по выявлению несовершеннолетних, планирующих такие нападения… Речь идет о тихой, скрытой, латентной истории. Когда ребенок, обидевшись на преподавателя, или имеет межличностные конфликты, задумывает такое злодеяние. Такие критерии мы прорабатывали c нашим научным сообществом, МВД, подключали Следственный комитет, подключали МГУ Ломоносова. Постараемся, чтобы они (критерии – ред.) были прикладными и в первую очередь ими могли пользоваться администрации учебных заведений и учителя, а не только сотрудники органов внутренних дел", - сказала Кольцова на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.Она пояснила, что полицейские активно работают с теми, кто состоит на учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних и в таких ситуациях видят "те или иные отклонения". В частности, отметила Кольцова, из 109 тысяч состоящих сейчас на учете 70% - это учащиеся школ.В Казани 11 мая 2021 года произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Утром 20 сентября студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Погибли шесть человек, еще более 40 пострадали. В декабре на территории женского монастыря в Серпухове Владислав Струженков взорвал самодельное устройство у православной гимназии, где раньше учился. Юноше, который, как полагает следствие, замыслил массовое убийство, оторвало ногу, пострадали 10 человек. В апреле 2022 года в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель.

https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767614343.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность, образование - общество