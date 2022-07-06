https://ria.ru/20220706/arest-1800677865.html

В Латвии обжаловали арест задержанного публициста Линдермана

В Латвии обжаловали арест задержанного публициста Линдермана - РИА Новости, 06.07.2022

В Латвии обжаловали арест задержанного публициста Линдермана

Защита задержанного в Латвии общественного деятеля и публициста Владимира Линдермана, публиковавшегося как автор, в том числе и на Sputnik Латвия, обжаловала... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:21

2022-07-06T14:21

2022-07-06T14:56

в мире

латвия

россия

рига

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152105/88/1521058895_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_b8a3f7a8d2ceec89bbbc2012a22397c1.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Защита задержанного в Латвии общественного деятеля и публициста Владимира Линдермана, публиковавшегося как автор, в том числе и на Sputnik Латвия, обжаловала выбор содержания под стражей в качестве меры пресечения, дата заседания по рассмотрению апелляции еще не назначена, сообщила РИА Новости адвокат Линдермана Елена Квятковская.Линдерман был задержан в Латвии 21 июня. Квятковская ранее сообщила РИА Новости, что суд назначил ее подзащитному в качестве меры пресечения содержание под стражей. Она также сообщила, что Линдерману инкриминируется статья 74 Уголовного закона Латвии, которая предусматривает ответственность за публичное прославление или оправдание геноцида и военных действий."Да", - сказал она, отвечая на вопрос, подана ли апелляция в суд. "Дело перешло в Окружной суд, дата заседания еще не назначена... Жалоба направляется в тот суд, который вынес решение, а он уже пересылает в ту инстанцию, которая будет рассматривать. Сейчас дело туда еще идет", - сказала Квятковская.Говорить о дате суда по основному делу, по ее словам, "очень преждевременно", поскольку "дело в самом начале". Адвокат также отметила, что "все вовлеченные стороны дали подписку по требованию Службы Государственной безопасности" Латвии, поэтому "информация о сути обвинения не подлежит разглашению".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала задержание Линдермана стремлением Риги искоренить инакомыслие и "очередным эпизодом травли неугодных".

https://ria.ru/20220622/latviya-1797412874.html

латвия

россия

рига

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, латвия, россия, рига, мария захарова