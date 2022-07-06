https://ria.ru/20220706/arest-1800677865.html
В Латвии обжаловали арест задержанного публициста Линдермана
В Латвии обжаловали арест задержанного публициста Линдермана - РИА Новости, 06.07.2022
В Латвии обжаловали арест задержанного публициста Линдермана
Защита задержанного в Латвии общественного деятеля и публициста Владимира Линдермана, публиковавшегося как автор, в том числе и на Sputnik Латвия, обжаловала... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:21
2022-07-06T14:21
2022-07-06T14:56
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Защита задержанного в Латвии общественного деятеля и публициста Владимира Линдермана, публиковавшегося как автор, в том числе и на Sputnik Латвия, обжаловала выбор содержания под стражей в качестве меры пресечения, дата заседания по рассмотрению апелляции еще не назначена, сообщила РИА Новости адвокат Линдермана Елена Квятковская.Линдерман был задержан в Латвии 21 июня. Квятковская ранее сообщила РИА Новости, что суд назначил ее подзащитному в качестве меры пресечения содержание под стражей. Она также сообщила, что Линдерману инкриминируется статья 74 Уголовного закона Латвии, которая предусматривает ответственность за публичное прославление или оправдание геноцида и военных действий."Да", - сказал она, отвечая на вопрос, подана ли апелляция в суд. "Дело перешло в Окружной суд, дата заседания еще не назначена... Жалоба направляется в тот суд, который вынес решение, а он уже пересылает в ту инстанцию, которая будет рассматривать. Сейчас дело туда еще идет", - сказала Квятковская.Говорить о дате суда по основному делу, по ее словам, "очень преждевременно", поскольку "дело в самом начале". Адвокат также отметила, что "все вовлеченные стороны дали подписку по требованию Службы Государственной безопасности" Латвии, поэтому "информация о сути обвинения не подлежит разглашению".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала задержание Линдермана стремлением Риги искоренить инакомыслие и "очередным эпизодом травли неугодных".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, латвия, россия, рига, мария захарова
14:21 06.07.2022 (обновлено: 14:56 06.07.2022)
В Латвии обжаловали арест задержанного публициста Линдермана
Защита задержанного в Латвии публициста Линдермана обжаловала его арест
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Защита задержанного в Латвии общественного деятеля и публициста Владимира Линдермана, публиковавшегося как автор, в том числе и на Sputnik Латвия, обжаловала выбор содержания под стражей в качестве меры пресечения, дата заседания по рассмотрению апелляции еще не назначена, сообщила РИА Новости адвокат Линдермана Елена Квятковская.
Линдерман был задержан в Латвии 21 июня. Квятковская ранее сообщила РИА Новости, что суд назначил ее подзащитному в качестве меры пресечения содержание под стражей. Она также сообщила, что Линдерману инкриминируется статья 74 Уголовного закона Латвии
, которая предусматривает ответственность за публичное прославление или оправдание геноцида и военных действий.
"Да", - сказал она, отвечая на вопрос, подана ли апелляция в суд. "Дело перешло в Окружной суд, дата заседания еще не назначена... Жалоба направляется в тот суд, который вынес решение, а он уже пересылает в ту инстанцию, которая будет рассматривать. Сейчас дело туда еще идет", - сказала Квятковская.
Говорить о дате суда по основному делу, по ее словам, "очень преждевременно", поскольку "дело в самом начале". Адвокат также отметила, что "все вовлеченные стороны дали подписку по требованию Службы Государственной безопасности" Латвии, поэтому "информация о сути обвинения не подлежит разглашению".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
назвала задержание Линдермана стремлением Риги
искоренить инакомыслие и "очередным эпизодом травли неугодных".