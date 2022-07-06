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Apple пойдет на непопулярные меры в новом iPhone 14 - РИА Новости, 06.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220706/apple-1800641474.html
Apple пойдет на непопулярные меры в новом iPhone 14
Apple пойдет на непопулярные меры в новом iPhone 14 - РИА Новости, 06.07.2022
Apple пойдет на непопулярные меры в новом iPhone 14
Компания Apple намерена изменить практику, когда линейки "обычных" и "профессиональных" iPhone получали одну и ту же платформу. Об этом заявил известный... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:18
2022-07-06T12:18
наука
технологии
купертино
apple
apple iphone
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Компания Apple намерена изменить практику, когда линейки "обычных" и "профессиональных" iPhone получали одну и ту же платформу. Об этом заявил известный аналитик Мин-Чи Ку в своем отчете для инвесторов американской компании.Грядущие iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут отличаться процессорами, которые лягут в основу этих смартфонов. Базовые модели нового поколения получат прошлогоднюю платформу A15, а Pro-версиям достанется новейший процессор A16, который будет производиться с использованием 4-нм технологического процесса.Аналитик считает, что такой подход в Купертино оправдывают не только недостатком новых чипов. Более мощная платформа должна сделать дорогие модели еще более популярными среди потребителей, вырастет средняя цена покупки, а значит и прибыль Apple.Презентация нового поколения iPhone пройдет в сентябре 2022 года. Ожидается, что Pro-версии будут отличаться измененным экранным вырезом и продвинутым камерным блоком.
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Керилл Каримов
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технологии, купертино, apple, apple iphone
12:18 06.07.2022
 

Apple пойдет на непопулярные меры в новом iPhone 14

© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 13
iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Компания Apple намерена изменить практику, когда линейки "обычных" и "профессиональных" iPhone получали одну и ту же платформу. Об этом заявил известный аналитик Мин-Чи Ку в своем отчете для инвесторов американской компании.
Грядущие iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут отличаться процессорами, которые лягут в основу этих смартфонов. Базовые модели нового поколения получат прошлогоднюю платформу A15, а Pro-версиям достанется новейший процессор A16, который будет производиться с использованием 4-нм технологического процесса.
Аналитик считает, что такой подход в Купертино оправдывают не только недостатком новых чипов. Более мощная платформа должна сделать дорогие модели еще более популярными среди потребителей, вырастет средняя цена покупки, а значит и прибыль Apple.
Презентация нового поколения iPhone пройдет в сентябре 2022 года. Ожидается, что Pro-версии будут отличаться измененным экранным вырезом и продвинутым камерным блоком.
Продажа техники Apple - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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