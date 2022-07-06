https://ria.ru/20220706/apple-1800641474.html

Apple пойдет на непопулярные меры в новом iPhone 14

Apple пойдет на непопулярные меры в новом iPhone 14 - РИА Новости, 06.07.2022

Apple пойдет на непопулярные меры в новом iPhone 14

Компания Apple намерена изменить практику, когда линейки "обычных" и "профессиональных" iPhone получали одну и ту же платформу. Об этом заявил известный... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:18

2022-07-06T12:18

2022-07-06T12:18

наука

технологии

купертино

apple

apple iphone

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Компания Apple намерена изменить практику, когда линейки "обычных" и "профессиональных" iPhone получали одну и ту же платформу. Об этом заявил известный аналитик Мин-Чи Ку в своем отчете для инвесторов американской компании.Грядущие iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут отличаться процессорами, которые лягут в основу этих смартфонов. Базовые модели нового поколения получат прошлогоднюю платформу A15, а Pro-версиям достанется новейший процессор A16, который будет производиться с использованием 4-нм технологического процесса.Аналитик считает, что такой подход в Купертино оправдывают не только недостатком новых чипов. Более мощная платформа должна сделать дорогие модели еще более популярными среди потребителей, вырастет средняя цена покупки, а значит и прибыль Apple.Презентация нового поколения iPhone пройдет в сентябре 2022 года. Ожидается, что Pro-версии будут отличаться измененным экранным вырезом и продвинутым камерным блоком.

https://ria.ru/20220607/apple-1793800692.html

купертино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, купертино, apple, apple iphone