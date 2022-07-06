https://ria.ru/20220706/apple-1800641474.html
Apple пойдет на непопулярные меры в новом iPhone 14
Apple пойдет на непопулярные меры в новом iPhone 14 - РИА Новости, 06.07.2022
Apple пойдет на непопулярные меры в новом iPhone 14
Компания Apple намерена изменить практику, когда линейки "обычных" и "профессиональных" iPhone получали одну и ту же платформу. Об этом заявил известный... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:18
2022-07-06T12:18
2022-07-06T12:18
наука
технологии
купертино
apple
apple iphone
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752362987_0:258:1436:1066_1920x0_80_0_0_aa166ea8865fa6125451e3c254449e11.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Компания Apple намерена изменить практику, когда линейки "обычных" и "профессиональных" iPhone получали одну и ту же платформу. Об этом заявил известный аналитик Мин-Чи Ку в своем отчете для инвесторов американской компании.Грядущие iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут отличаться процессорами, которые лягут в основу этих смартфонов. Базовые модели нового поколения получат прошлогоднюю платформу A15, а Pro-версиям достанется новейший процессор A16, который будет производиться с использованием 4-нм технологического процесса.Аналитик считает, что такой подход в Купертино оправдывают не только недостатком новых чипов. Более мощная платформа должна сделать дорогие модели еще более популярными среди потребителей, вырастет средняя цена покупки, а значит и прибыль Apple.Презентация нового поколения iPhone пройдет в сентябре 2022 года. Ожидается, что Pro-версии будут отличаться измененным экранным вырезом и продвинутым камерным блоком.
https://ria.ru/20220607/apple-1793800692.html
купертино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752362987_0:2:1436:1079_1920x0_80_0_0_a44c2b557e7ef67d44d2df22531afc82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, купертино, apple, apple iphone