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В Афганистане началось расследование после падения снарядов в Узбекистане

В Афганистане началось расследование после падения снарядов в Узбекистане - РИА Новости, 06.07.2022

В Афганистане началось расследование после падения снарядов в Узбекистане

Министерство иностранных дел во временном правительстве Афганистана сообщило, что после падения нескольких снарядов на афганско-узбекской границе во вторник... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T20:04

2022-07-06T20:04

2022-07-06T20:17

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КАБУЛ, 6 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел во временном правительстве Афганистана сообщило, что после падения нескольких снарядов на афганско-узбекской границе во вторник ведется расследование, там заявили, что это не должно повлиять на отношения двух стран.Как сообщил представитель МИД в правительстве талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Абдул Кахар Балхи, во вторник в районе границы упали восемь ракет, часть из которых попали на территорию Афганистана, часть - на территорию Узбекистана.В Афганистане считают, что подобные деструктивные действия на границе - дело рук "кругов, которые хотят создать проблемы в отношениях между двумя странами", добавил он.Во вторник МИД Узбекистана сообщал, что пять реактивных снарядов упало на территорию Узбекистана, предположительно, прилетевших с территории Афганистана. По данным министерства, при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220702/uzbekistan-1799821494.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, кахар балхи, афганистан, узбекистан, оон