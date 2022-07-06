https://ria.ru/20220706/afganistan-1800798113.html
В Афганистане началось расследование после падения снарядов в Узбекистане
В Афганистане началось расследование после падения снарядов в Узбекистане - РИА Новости, 06.07.2022
В Афганистане началось расследование после падения снарядов в Узбекистане
Министерство иностранных дел во временном правительстве Афганистана сообщило, что после падения нескольких снарядов на афганско-узбекской границе во вторник... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T20:04
2022-07-06T20:04
2022-07-06T20:17
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КАБУЛ, 6 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел во временном правительстве Афганистана сообщило, что после падения нескольких снарядов на афганско-узбекской границе во вторник ведется расследование, там заявили, что это не должно повлиять на отношения двух стран.Как сообщил представитель МИД в правительстве талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Абдул Кахар Балхи, во вторник в районе границы упали восемь ракет, часть из которых попали на территорию Афганистана, часть - на территорию Узбекистана.В Афганистане считают, что подобные деструктивные действия на границе - дело рук "кругов, которые хотят создать проблемы в отношениях между двумя странами", добавил он.Во вторник МИД Узбекистана сообщал, что пять реактивных снарядов упало на территорию Узбекистана, предположительно, прилетевших с территории Афганистана. По данным министерства, при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, кахар балхи, афганистан, узбекистан, оон
20:04 06.07.2022 (обновлено: 20:17 06.07.2022)
В Афганистане началось расследование после падения снарядов в Узбекистане
МИД Афганистана: после падения снарядов на территории Узбекистана ведется расследование
КАБУЛ, 6 июл - РИА Новости.
Министерство иностранных дел во временном правительстве Афганистана сообщило, что после падения нескольких снарядов на афганско-узбекской границе во вторник ведется расследование, там заявили
, что это не должно повлиять на отношения двух стран.
Как сообщил представитель МИД в правительстве талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН
за террористическую деятельность) Абдул Кахар Балхи
, во вторник в районе границы упали восемь ракет, часть из которых попали на территорию Афганистана
, часть - на территорию Узбекистана
.
"Силы безопасности немедленно направились на место и начали расследование. Предпринимаются серьезные усилия в этом районе для обнаружения и задержания виновных... противник не представлял серьезной угрозы в последние 10 месяцев, сейчас он предпринимает ужасные действия, которые никогда не нарушат отношений между двумя дружественными странами", - написал Балхи в Twitter.
В Афганистане считают, что подобные деструктивные действия на границе - дело рук "кругов, которые хотят создать проблемы в отношениях между двумя странами", добавил он.
Во вторник МИД Узбекистана сообщал, что пять реактивных снарядов упало на территорию Узбекистана, предположительно, прилетевших с территории Афганистана. По данным министерства, при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность