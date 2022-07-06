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Украина перевела Ровенскую АЭС на американское топливо Westinghouse - РИА Новости, 06.07.2022
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Украина перевела Ровенскую АЭС на американское топливо Westinghouse
Украина перевела Ровенскую АЭС на американское топливо Westinghouse - РИА Новости, 06.07.2022
Украина перевела Ровенскую АЭС на американское топливо Westinghouse
Украина продолжает переводить свои АЭС на американское ядерное топливо компании Westinghouse, третьей такой АЭС стала Ровенская, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:36
2022-07-06T18:36
в мире
украина
westinghouse electric
ровенская аэс
сша
ввэр-1000
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украина продолжает переводить свои АЭС на американское ядерное топливо компании Westinghouse, третьей такой АЭС стала Ровенская, сообщает в среду пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования."На Ровенской АЭС тепловыделяющие сборки от американской компании Westinghouse загружены в активную зону реактора энергоблока №3. Энергоблок №3 РАЭС – это уже седьмой из тринадцати украинских атомных реакторов типа ВВЭР-1000, в которых используются тепловыделяющие сборки от компании Westinghouse", - сообщила пресс-служба ведомства. По информации ведомства, сейчас на американском топливе работает шесть энергоблоков АЭС: №2 и №3 Южноукраинской АЭС и энергоблоки №1, №3, №4 и №5 Запорожской АЭС.Украина в рамках реализации программы диверсификации ядерного топлива эксплуатирует топливные сборки Westinghouse для установок ВВЭР-1000 с 2015 года. Ранее украинский "Энергоатом" сообщил, что Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива.
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в мире, украина, westinghouse electric, ровенская аэс, сша, ввэр-1000
18:36 06.07.2022
 
Украина перевела Ровенскую АЭС на американское топливо Westinghouse

Украина перевела Ровенскую АЭС на американское ядерное топливо компании Westinghouse

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныРовенская атомная электростанция в Кузнецовске, Украина
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске, Украина - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украина продолжает переводить свои АЭС на американское ядерное топливо компании Westinghouse, третьей такой АЭС стала Ровенская, сообщает в среду пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования.
"На Ровенской АЭС тепловыделяющие сборки от американской компании Westinghouse загружены в активную зону реактора энергоблока №3. Энергоблок №3 РАЭС – это уже седьмой из тринадцати украинских атомных реакторов типа ВВЭР-1000, в которых используются тепловыделяющие сборки от компании Westinghouse", - сообщила пресс-служба ведомства. По информации ведомства, сейчас на американском топливе работает шесть энергоблоков АЭС: №2 и №3 Южноукраинской АЭС и энергоблоки №1, №3, №4 и №5 Запорожской АЭС.
Украина в рамках реализации программы диверсификации ядерного топлива эксплуатирует топливные сборки Westinghouse для установок ВВЭР-1000 с 2015 года. Ранее украинский "Энергоатом" сообщил, что Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 11:08Специальная военная операция на Украине
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В миреУкраинаWestinghouse ElectricРовенская АЭССШАВВЭР-1000
 
 
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