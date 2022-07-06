https://ria.ru/20220706/aes-1800781061.html

Украина перевела Ровенскую АЭС на американское топливо Westinghouse

Украина перевела Ровенскую АЭС на американское топливо Westinghouse - РИА Новости, 06.07.2022

Украина перевела Ровенскую АЭС на американское топливо Westinghouse

Украина продолжает переводить свои АЭС на американское ядерное топливо компании Westinghouse, третьей такой АЭС стала Ровенская, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T18:36

2022-07-06T18:36

2022-07-06T18:36

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westinghouse electric

ровенская аэс

сша

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украина продолжает переводить свои АЭС на американское ядерное топливо компании Westinghouse, третьей такой АЭС стала Ровенская, сообщает в среду пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования."На Ровенской АЭС тепловыделяющие сборки от американской компании Westinghouse загружены в активную зону реактора энергоблока №3. Энергоблок №3 РАЭС – это уже седьмой из тринадцати украинских атомных реакторов типа ВВЭР-1000, в которых используются тепловыделяющие сборки от компании Westinghouse", - сообщила пресс-служба ведомства. По информации ведомства, сейчас на американском топливе работает шесть энергоблоков АЭС: №2 и №3 Южноукраинской АЭС и энергоблоки №1, №3, №4 и №5 Запорожской АЭС.Украина в рамках реализации программы диверсификации ядерного топлива эксплуатирует топливные сборки Westinghouse для установок ВВЭР-1000 с 2015 года. Ранее украинский "Энергоатом" сообщил, что Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива.

https://ria.ru/20220705/aes-1800303774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, westinghouse electric, ровенская аэс, сша, ввэр-1000